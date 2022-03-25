Боль и ужас Бурака Йылмаза: запорол пенальти на 85-й, хотя должен был спасать шанс Турции на ЧМ

Португалия добила.
Португалия и Турция подарили кино в стыковом полуфинале за ЧМ-22 – эти 3:1 сложились на 94-й минуте, но за десять минут до все могло пойти совсем не по-португальски.
Продюсер веселья – как раз Турция: после провального первого тайма, проигранного 0:2, команда воскресла и чуть не спаслась. 35-летний Бурак Йылмаз в центре внимания.
На 65-й минуте он разыграл шикарную комбинацию с Дженгизом Ундером и реализовал выход один на один.
После – попробовал заработать еще и пенальти, но судья не поверил, принял за чистую симуляцию.
11-метровый форвард все-таки пробил – за пять минут до конца основного времени. Выглядел уверенно, подходил и разбегался – тоже. Но запустил над перекладиной.
Йылмаз в шоке. Вся Турция – тоже.
Вместо ничьей – третий португальский гол. Вместо шансов бороться за ЧМ дальше – такая точка долгого отбора. Турция снова не едет на чемпионат мира, команды не было там аж с 2002-го, с бронзовой поездки в Японию/Корею.
Бураку особенно больно
Йылмазу – 35 лет. Он давно легенда турецкого футбола, такое поражение – особенная боль.
• Бурак – второй бомбардир в истории сборной Турции после Хакана Шюкюра и второй в истории страны игрок, который поиграл за все местные топ-клубы: от «Галатасарая» и «Трабзонспора» до «Фенербахче» и «Бешикташа».
• Йылмаз никак не мог затащить Турцию на крупном турнире: на Евро-2008 он не попал, Евро-2016 провалил из-за алчности, а в 2021-м не справился с давлением – на прошлом Евро турки были худшими из всех сборных. ЧМ-2022 наверняка был последней попыткой – не получилось даже отобраться.
«Я не могу представить ЧМ без Криштиану Роналду – это просто невозможно, – признался перед матчем Бурак. – Но у него будет еще одна попытка, а для меня этот шанс последний. Турция будет сражаться. Мы и лично я никогда не сдадимся».
Турция и не сдалась, почти устроила камбэк против фаворита.
Но сам Йылмаз не довел до конца.
Предпоследний шаг отбора на ЧМ: Португалия получила Северную Македонию, Польша – шведов
- Дата проведения
- 24 марта, 22.45, «Драгау»
- Голы:
- 1:0 – 15 Отавио, 2:0 – 42 Диогу Жота, 2:1 – 65 Йылмаз, 3:1 – 90 Матеуш Нунеш.
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Португалия –
Диогу Кошта, Диогу Далот, Фонте, Данилу Перейра, Геррейру (Мендеш, 88), Моутинью (Матеуш Нунеш, 88), Отавио (Рафаэл Леау, 89), Бруну Фернандеш (Вильям Карвалью, 80), Бернарду Силва, Роналду, Диогу Жота (Жоау Феликс, 71).
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Турция –
Чакыр, Челик (Языджи, 80), Демирал, Сеюнджю, Кабак, Кутлу (Дурсун, 90), Чалханоглу, Ундер, Актюркоглу (Унал, 66), Кекчю (Токез, 80), Йылмаз.
- Предупреждения:
- Челик (34), Диогу Жота (35), Чалханоглу (69), Демирал (76), Моутинью (86), Токез (90).
Фото: East News/MIGUEL RIOPA / AFP, AP Photo/Luis Vieira; REUTERS/Pedro Nunes
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