Боль и ужас Бурака Йылмаза: запорол пенальти на 85-й, хотя должен был спасать шанс Турции на ЧМ

Португалия добила.

Португалия и Турция подарили кино в стыковом полуфинале за ЧМ-22 – эти 3:1 сложились на 94-й минуте, но за десять минут до все могло пойти совсем не по-португальски.

Продюсер веселья – как раз Турция: после провального первого тайма, проигранного 0:2, команда воскресла и чуть не спаслась. 35-летний Бурак Йылмаз в центре внимания.

На 65-й минуте он разыграл шикарную комбинацию с Дженгизом Ундером и реализовал выход один на один.

После – попробовал заработать еще и пенальти, но судья не поверил, принял за чистую симуляцию.

11-метровый форвард все-таки пробил – за пять минут до конца основного времени. Выглядел уверенно, подходил и разбегался – тоже. Но запустил над перекладиной.

Йылмаз в шоке. Вся Турция – тоже.

Вместо ничьей – третий португальский гол. Вместо шансов бороться за ЧМ дальше – такая точка долгого отбора. Турция снова не едет на чемпионат мира, команды не было там аж с 2002-го, с бронзовой поездки в Японию/Корею.

Бураку особенно больно

Йылмазу – 35 лет. Он давно легенда турецкого футбола, такое поражение – особенная боль.

• Бурак – второй бомбардир в истории сборной Турции после Хакана Шюкюра и второй в истории страны игрок, который поиграл за все местные топ-клубы: от «Галатасарая» и «Трабзонспора» до «Фенербахче» и «Бешикташа».

• Йылмаз никак не мог затащить Турцию на крупном турнире: на Евро-2008 он не попал, Евро-2016 провалил из-за алчности, а в 2021-м не справился с давлением – на прошлом Евро турки были худшими из всех сборных. ЧМ-2022 наверняка был последней попыткой – не получилось даже отобраться.

«Я не могу представить ЧМ без Криштиану Роналду – это просто невозможно, – признался перед матчем Бурак. – Но у него будет еще одна попытка, а для меня этот шанс последний. Турция будет сражаться. Мы и лично я никогда не сдадимся».

Турция и не сдалась, почти устроила камбэк против фаворита.

Но сам Йылмаз не довел до конца.

Фото: East News/MIGUEL RIOPA / AFP, AP Photo/Luis Vieira; REUTERS/Pedro Nunes