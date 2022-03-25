Сборная Северной Македонии сенсационно прошла Италию в полуфинале европейского стыкового раунда – оставили чемпиона Европы без второго подряд чемпионата мира.

Мы уже подробно изучали историю самой страны, когда она выходила на Евро и играла там. Но по такому случаю стоит напомнить, давно ли именно так, есть ли Южная и в чем вообще смысл этого уточнения?

• Корень вопроса – территориальные споры и вообще нестабильность Балканского полуострова в этом отношении. Границы современной Северной Македонии сложились в первой половине XX века, до 1991-го она входила в состав Югославии, но после референдума и выхода из состава большой страны эту часть до 2019-го называли просто Македонией.

• Македония отличалась необычной частью названия уже с 1993-го – тогда к официальному имени добавили три латинские буквы: FYR Macedonia – Former Yugoslav Republic of Macedonia. Подчеркнуть, что это именно бывшая югославская территория, было важно грекам. Им не нравилось, что макендонцы используют исконно эллинское название и провоцируют путаницу: Македония – это еще и провинция Греции (вообще-то больше четверти территории страны, один из крупнейших городов – Салоники, именно там в Лигу чемпионов пробивался «Краснодар»).

• Еще больше греки переживают за потенциальные территориальные притязания соседа: считают, что под именем Македония они могут вести политику присоединения, склонять жителей одноименной греческой территории к мыслям о том, что на самом деле они должны принадлежать другой стране, а также фальсифицировать историю. Напряженные отношения выливались и в конфликты на уровне стран: в середине 90-х Греция запрещала любую торговлю с соседом, а в 2008-м блокировала вступление македонцев в НАТО со ссылкой на нерешенный спор.

• Тлеющий нейминговый конфликт разрешили только в последние годы: в 2017-м в Брюсселе встретились и принципиально договорились главы государств, в июне 2018-го министры иностранных дел подписали соглашение о превращении «Республики Македония» в «Республику Северная Македония». Официальное переименование состоялось 12 февраля 2019-го – после референдума и трех этапов голосования в парламенте. Такое решение устроило Грецию: ни с исторической, ни с географической, ни с лингвистической точки зрения не осталось неприятных пересечений. Уточнения «Северная» грекам хватило.

Соответственно южная Македония фактически тоже существует, но не с большой буквы – потому что не отдельная страна, а историческая македонская часть Греции.

Северной Македонии на пути к ЧМ-2022 осталось пройти Португалию – матч 29 марта в Порту.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze, Matthew Childs, Ognen Teofilovski; Gettyimages.ru/Chris McGrath;