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«МЮ» включился по новому тренеру: Тен Хаг – фаворит (порадовал английским), в шорт-листе – Почеттино, Энрике и Лопетеги

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В понедельник голландец общался с боссами «Юнайтед».

Во время перерыва на матча сборных «Манчестер Юнайтед» активизировал поиск нового тренера. В этот отрезок клубные боссы планируют пообщаться с главными кандидатами. В медиа фигурируют тренер «Аякса» Эрик тен Хаг, Маурисио Почеттино, возглавляющий сборную Испании Луис Энрике и Хулен Лопетеги из «Севильи».

В понедельник «МЮ» провел собеседование с Тен Хагом. И судя по инсайдам, голландец произвел положительное впечатление.

• Недостатком 52-летнего Тен Хага раньше называлось недостаточное владение английским, однако эта встреча показала – уровень языка у тренера улучшился. Журналист Фабрицио Романо пишет, что это понравилось боссам «МЮ». Тренер выразил надежду, что вскоре попробует себя в АПЛ.

• Язык, конечно, лишь один из многих факторов. По данным Sky Sports, руководство клуба также осталось довольно философией (привет, Ван Гал!) и видением Тен Хага.

Daily Mail отмечает: в прошлом году Эрик не впечатлил руководство «Тоттенхэма» (клуб тогда долго искал сменщика Моуринью). Пишут, что ему не хватило харизмы, плюс в Лондоне удивились намерением привести с собой всего одного ассистента. В итоге позицию занял португалец Нуну (вскоре уволенный).

• Процессом поиска тренера руководят технический директор «МЮ» Даррен Флетчер и спортивный директор Джон Мерто. Клуб хочет решить вопрос как можно скорее, но конкретных дедлайнов Флетчеру и Мерто не ставили.

• По информации The Telegraph, компенсация «Аяксу» составит примерно 5 млн евро. Контракт Тен Хага с «Аяксом» действует до лета 2023-го, но хорошие отношения «Юнайтед» с голландским клубом и его исполнительным директором Эдвином Ван дер Саром, позволят найти решение.

• Сам Тен Хаг во время встречи интересовался трансферным бюджетом «Юнайтед» и планами на будущее. The Telegraph в начале марта сообщал, что в случае выхода в ЛЧ клуб планирует потратить летом на новичков около 80 млн фунтов. Если этого не произойдет, то бюджет «МЮ» снизится до 50 млн фунтов. Сейчас команда Ральфа Рангника идет на шестом месте – в четырех очках от четвертой лигочемпионской строчки (но там «Арсенал», сыгравший на игру меньше).

• The Times пишет, что помощником Тен Хага может стать кто-то из голландцев, игравших за клуб – Робин Ван Перси (у них с Эриком один агент), Яп Стам и Руд Ван Нистелрой. Также Тен Хаг намеревается взять в Англию помощника по «Аяксу» Митчелла Ван дер Гага.

Также мелькает другое знаковое для «Ман Юнайтед» имя – Рио Фердинанд.

• Любопытно, что Тен Хаг неплохо знаком с Гвардиолой: голландец тренировал резерв «Баварии», когда Пеп работал с Мюнхене. 

• «Аякс» Тен Хага сейчас лидирует в чемпионате. У команды безумная разница забитых и пропущенных – «+67» (80:13). Для сравнения, у ПСВ «+37», а у «Фейеноорда» – «+34». Тен Хаг на всех парах рвется к третьему титулу во главе амстердамцев, после чего есть возможность красиво перелистнуть страницу и отправиться в более конкурентную лигу.

Правда, в «Юнайтед» окончательного решения пока не приняли.

В шорт-листе «МЮ» теперь нет Тухеля 

Недавно клуб дистанцировался от слухов о возможном сотрудничестве с Томасом Тухелем. У «Челси» сейчас проблемы из-за санкций, но Тухель, кажется, готов пережить с лондонцами это непростое время.

В «МЮ» тоже понимают, что первым шагом новых владельцев «Челси» станет удержание немца. Источник из «Юнайтед» ранее сообщил Sky Sports, что у них в шорт-листе 4 кандидата, среди которых нет победителя Лиги чемпионов (минус Тухель). Из звучавших раньше кандидатур – Тен Хаг, Почеттино, Лопетеги, Луис Энрике – у последнего победа в ЛЧ, к слову, имеется.

Долгое время первым номером шел Почеттино, но после новостей об успешном собеседовании Тен Хага голландец вырвался вперед. Бывший защитник «МЮ» Гари Невилл по-прежнему верит в Маурисио: «Лично я бы выбрал Почеттино, но Тен Хаг – с отрывом фаворит среди фанатов «Юнайтед». Очевидно, что это выбор между ними двумя». 

И да, пока не очень понятно, какую роль в следующем сезоне отведут Ральфу Рангнику. Контракт нынешнего тренера истекает летом, после чего немцу планировали предложить должность в клубе.

Однако в «МЮ» пока не определились, чем именно он займется. Sky Sports утверждает, что Рангник вряд ли будет сосредоточен на какой-либо оперативной деятельности. Скорее всего, по мнению источников, он будет давать экспертную оценку как независимый консультант.

1,3 млрд на трансферы за 11 лет, максимум в ЛЧ – 1/4 финала. Так работает «МЮ»

Фото: Gettyimages.ru/Peter Dejong, Clive Mason

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