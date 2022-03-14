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В АПЛ вернут 5 замен. Хотя маленькие клубы долго сопротивлялись

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Клопп и Гвардиола только за.

В начале марта Юрген Клопп в очередной раз высказался о необходимости введения 5 замен в АПЛ.

«Очень важно снова ввести 5 замен. Только в одном турнире нет 5 замен [речь, что лимит на 3 замены сохранился только в АПЛ из топ-лиг). Это же очень важно. Не понимаю, почему нужно так много времени, чтобы понять это. Премьер-лига должна спасти своих лучших игроков. Это не преимущество, речь о качестве футбола», – говорил тренер «Ливерпуля».

Похоже, Юргена услышали. Daily Mail сообщает, что вопрос о заменах обсудят на общем собрании клубов лиги в июне. Также в ближайшие дни введение пяти замен обсудят капитаны команд АПЛ.

Два флагмана АПЛ последних лет – «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» – всегда голосовали за введение пяти замен, об этом не раз высказывался и Пеп Гвардиола, и Клопп. Но клубы, не относящиеся к лидерам лиги, могут помешать. Считают, что 5 замен дают несправедливое преимущество более богатым клубам.

Пять замен – это не только пожелание топ-клубов. Но и рекомендация ИФАБ

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ, отвечает за правила игры) в октябре рекомендовал закрепить правило пяти замен во всех турнирах (сейчас это опционально). По данным The Athletic, в марте эта рекомендация может превратиться в требование, и тогда у АПЛ не будет выбора, у клубов никто не спросит.

Коротко напомним, как работает правило: замен пять, но слотов для замены четыре – в перерыве и трижды во время матча.

Правило пяти замен в АПЛ убрали как раз из-за протеста маленьких клубов

В АПЛ, как и в остальных элитных лигах, правило пяти замен ввели в 2020 году сразу после возобновления сезона, приостановленного из-за коронавируса.

Но уже на сезон-2021/22 лига вернулась к трем заменам. Решение продавили середняки и аутсайдеры. Например, одним из ярких критиков введения пяти замен был тренер «Шеффилда» Крис Уайлдер – он считал, что правило поможет большим клубам.

«Карты на стол, Клопп заботится о собственном клубе. Я с огромным уважением отношусь к этим топ-менеджерам, потому что они добиваются отличных результатов и побеждают. Но их беспокоят «Ливерпуль», «Ман Сити» и «Челси», я это понимаю и уважаю эту точку зрения. На их месте я бы делал так же, но меня беспокоит «Шеффилд Юнайтед», и пять замен нам не помогут.

Напряженный график топ-клубов? Я не думаю, что обычный человек будет слишком переживать из-за психологии игроков с зарплатой в 250 000 фунтов стерлингов в неделю, которые не попадают в состав из 18 человек».

Колоритный босс «Бернли» Шон Дайч тоже был не в восторге. «Лично я не думаю, что нужны были изменения. Их продвинули большие клубы. Значительное число команд хотели сохранить количество замен на том же уровне», – объяснял тренер.

АПЛ отказалась от пяти замен: маленькие клубы считали, что это помогает топам

Фото: REUTERS/Peter Powell; Gettyimages.ru/Michael Regan; globallookpress.com/Mark Cosgrove/News Images

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