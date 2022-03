Обновляем рейтинг лучших клубов: «Бавария» теряет лидерство, «Барса» врывается в топ-10, а «Боруссия» катится вниз

От редакции: это новая версия ежемесячного рейтинга лучших клубов мира на эту минуту. По сравнению с прошлым месяцем мы изменили формат – сократили до топ-20. Раньше в него попадали все команды топ-5 и текущие участники еврокубков, и вам не очень понравилось эти критерии. Теперь в рейтинге остались только сильнейшие.

В двух словах напомним идею: наши тактические авторы каждый месяц коллективно собирают двадцатку лучших команд Европы – чтобы вы всегда были в курсе о форме топ-клубов и не упускали взлеты интересных, но не раскрученных команд. Конечно, это субъективный рейтинг , потому что его собирают люди, но мы стремимся к балансу – рейтинг собирают авторы, которые предпочитают разные лиги и болеют за разные клубы.

Где-то рядом с топ-20

«Ювентус», «Бенфика», «Ренн», «Порту», «Вест Хэм», «МЮ», «Тоттенхэм»

20. Атлетико

«Атлетико» все еще самый пассивный и закрытый испанский топ-клуб, но кризис и перестройка иногда рождают удивительные парадоксы: при внешней стилистической преемственности команда Симеоне – одна из самых пропускающих в лиге (худшая в первой десятке) и одновременно вторая по результативности.

Скорее всего, Симеоне легко согласился бы поменять эти два факта местами. «Атлетико» все еще заточен на оборонительный футбол с минимумом пропущенных, и именно неспособность соответствовать собственной философии кажется ключевой проблемой. Мадридцы пропускают слишком много и далеко не всегда способны компенсировать оборонительные недостатки атакующими успехами: игра впереди слишком привязана к форме индивидуальностей и потому случайна. Любопытно, что с похожими проблемами параллельно столкнулся другой явно оборонительный топ-тренер – Аллегри.

Яркая деталь последнего месяца – Жоау Феликс. Сделал 6 результативных действий за месяц – больше, чем за весь предыдущий отрезок сезона. Если бы не он, потери были бы ощутимее. Впрочем, в его вспышках так же мало стабильности, как и во всем «Атлетико» – рано говорить, что он начал отбивать траты.

19. Боруссия Д (минус 10 позиций) ⏬

Месяц еще сильнее убедил в том, что без Эрлинга Холанда многое в игре «Боруссии» рушится. Адаптации Марко Розе на старте сезона под норвежца впечатляли. Коротко: «Дортмунд» очень хорошо выманивал в прессинг, а потом вариативно его проходил – в каждом варианте была важная роль Эрлинга (силовая, скоростная или комбинационная).

В прошлом сезоне Холанд играл 79% от доступного времени. В этом – всего 52%. При нормальном уровне доступности решение адаптировать под него футбол должно было восприниматься как сильный правильный ход. Решения Розе были качественными, но, увы, потеряли смысл на фоне пугающе регулярных травм.

Сезон превратился в турбулентные тактические поиски. С одной стороны, вылет из Лиги Европы от «Рейнджерс». С другой, уверенное второе место в Бундеслиге с шикарной разницей мячей и атакующим футболом.

18. Аталанта

Февраль бергамасков – демонстрация плюсов системного тренерского подхода. С депрессиями, травмами, почти всегда без центрального нападающего, «Аталанта» все равно тормозит конкурентов и громит соперников в еврокубках. Система обеспечивает независимость от индивидуальностей. Потери случаются, но на дистанции команда набирает стабильно.

Герой последнего месяца – профильный опорник Тен Копмейнерс, который закрыл позицию под нападающими и набил 2+2, разбавив статистику сумасшедшим движением и прессингом. В общем, очередной неожиданный конкурент для Миранчука.

В целом по сезону «Аталанта» не та, что в последние пять лет. Судя по всему, перестройка может затянуться, замена творческим озарениям Иличича в команде и не появилась, а без них жесткая структура Гасперини слишком механизирована и предсказуема. Но потенциал систем настолько велик, что даже с такими проблемами бергамаски борются за зону Лиги чемпионов.

17. Арсенал

После отказа от Пьера-Эмерика Обамеянга (сначала вывод из состава, а после переход в «Барсу») «Арсенал» – вторая команда АПЛ по темпу набора очков (уступают только «Ман Сити»). Старт Обамеянга в Ла Лиге показал, что при должной мотивации он все еще топ, но в «Арсенале» ее не было, а без него сложилась очень сбалансированная четверка атаки Мартинелли, Эдегор, Сака, Ляказетт.

Главное направление прогресса – прессинг. В начале сезона его вообще не было. Теперь это вполне рабочий (пускай пока не топовый) инструмент. С Обамеянгом были 19-й командой по PPDA (среднее количество передач соперника перед вступлением в отбор), после отказа от него стали 5-й. Короткие розыгрыши и продвижение мяча были на неплохом уровне даже до поворотной точки, но и тут прогресс продолжается. В мощном цельном режиме команда уже провела три месяца. Такая динамика сделала «Арсенал» фаворитом в борьбе за место в топ-4.

16. Байер

5:2, 4:2, 2:3, 3:0 – даже по результатам понятно, что «Байер» хорошо повеселился. Команда Бундеслиги здорового человека – при карнавальной игре не забывает стабильно брать очки.

В феврале за «Байер» блистал Мусса Диаби – он набрал 4+1 по гол+пас в четырех турах. Обводки, слаломные проходы в штрафную с фланга, удары издали – умеет все. Его связка с Джереми Фримпонгом на правом фланге разрывает Бундеслигу: оба и навешивают, и обыгрывают, еще и хорошо чувствуют моменты для классических стенок и забеганий.

К правой бровке в помощь сваливается Флориан Виртц (2+1 в феврале) – 18-летний вундеркинд, обожающий таскать мяч и идти в дриблинг на скорости. Так что «Байер» убийственно опасен в контратаках.

Грустно только из-за травмы форварда Патрика Шика (20 голов в 20 турах Бундеслиги). Он вылетел в середине февраля, скоро должен вернуться. Без него «Байер» выглядит уверенно, но уже в мартовском матче против «Баварии» сильно не хватило реализации.

Зато наконец дебютировал Азмун. Ждем связку.

15. Севилья

Скажи кто-нибудь лет семь-восемь назад, что стилистика Симеоне станет стандартом испанской лиги, а внутри появятся топы еще более бронированные и осторожные, никто не поверил бы. Ренессанс «Севильи» напрямую связан с суперспособностью избегать проблем в своей штрафной.

В феврале-марте команда Лопетеги пропустила 4 мяча в 7 матчах (три на ноль). Секрет прост: Хулен сочетает превентивное стерильное владение с активным средним прессингом – не таким высоким, чтобы раскрыться под контратаки, но и не настолько низким, чтобы впустить соперника в свою штрафную. Звучит не слишком захватывающе и выглядит далеко не волшебно, но приносит результат: «Севилья» идет второй в Испании и пропустила всего 18 мячей – это лучший результат в топ-лигах (наравне с «Манчестер Сити» и «Челси»).

На дистанции такой футбол вряд ли будет успешен – возможно, «Барса» успеет обойти андалуссцев уже к маю. Но Лопетеги в любом случае собрал одну из самых неприятных команд Европы. Для соперника.

14. РБ Зальцбург

Австрийский «РБ» уверенно лидирует в своей Бундеслиге, в феврале забрав две победы из двух. Не так уж и легко: против «Рапида» отыгрывались с 0:1, против «Вольфсбергера» забили единственные голы в матче на 90+3 и 90+4.

А вот с «Баварией» в ЛЧ сами обидно пропустили на 90-й минуте и остались без домашней победы. Причем мог быть вполне заслуженный сюрприз: «Зальцбург» классно ловил гегемона на контратаках. Серьезный вклад внес форвард Карим Адейеми – главная звезда «РБ». Он то открывался в недодачу, то ближе к флангам (сработало в моменте с голом Адаму).

Но «Зальцбург» – это явно не команда одного игрока. ЦАП Ааронсон очень хорошо предлагал себя под быстрый выход из защиты, опорник Камара контролировал свою зону, уверенно сдерживая то Сане, то Мюллера, центр защиты Соле-Вебер достойно сыграл против Левандовского.

Команда Маттиаса Яйссле уже приятно удивила. Вообще этот «Зальцбург» играет по канонам футбола Рангника, но будто знает, когда нажать на стоп, когда нужно передохнуть от высокого прессинга, когда можно чуть снизить темп, а не забрасывать вперед.

13. РБ Лейпциг

Немецкий «РБ» при Доменико Тедеско вернулся в борьбу за топ-4 – в феврале команда трижды победила в чемпионате, проиграла только «Баварии». В еврокубках все тоже хорошо – заслуженно прошли «Сосьседад» в стыковом раунде ЛЕ и из-за отстранения «Спартака» уже залетели в четвертьфинал.

Теперь «Лейпциг» любит уверенный контроль мяча с долгими отрезками владения. Очень напоминает прошлый сезон с Нагельсманном: схожая схема (3-4-1-2), схожие командные инструменты в позиционках (например, перегруз флангов) и отказ от типичного прессинга «Ред Булл» с бесконечно высоким давлением.

Кристофер Нкунку остается лучшим игроком – в феврале он забил шесть голов в шести матчах. Теперь почти всегда играет второго форварда, чаще оказывается в роли завершителя (с хорошей реализацией, кстати), при этом не забывает про созидание – обостряет и обводкой, и классным розыгрышем накоротке, и неожиданной вскрывающей передачей.

Главная проблема февраля – пропущенные мячи, с сухарем остались лишь в одном матче из шести. Очень много пропускали с навесов – над этим точно надо работать. В противовес важно заметить, что с приходом Тедеско защита точно стала лучше: компактнее, надежнее в плане страховок, с меньшим числом индивидуальных ошибок.

12. Вильярреал

10 очков из 12 в Ла Лиге (единственная потеря – 0:0 с «Реалом») и ничья с «Юве» в первом матче ЛЧ – неплохие итоги февраля для Унаи Эмери. Особенно – на фоне новой травмы Жерара Морено.

Качества главной звезды компенсировала неожиданная связка в нападении из Джованни Ло Чельсо (номинально полузащитник) и Арно Данджумы (номинально вингер). Оба здорово раскрываются в футболе Эмери. Ло Чельсо – через опускания в опорную зону соперника, Данджума – через смещения на фланг.

Один из двух ярчайших индивидуальных перфоманса месяца – именно у Арно (хет-трик в матче с «Гранадой»). Еще один – у Йереми Пино: воспитанник оформил покер в игре с «Эспаньолом».

Неожиданность месяца – Этьен Капу. В феврале оформил три результативных действия – столько же, сколько за весь сезон до этого. Одно из них стало победным (ассист с «Эспаньолом»), одно позволило сохранить шансы на выход в четвертьфинал ЛЧ (гол «Ювентусу»).

11. Милан

«Милан» разобрался с двумя прямыми конкурентами – «Интером» и «Наполи», – забрался на первое место в Серии А и уже ушел бы в отрыв, если б сам не усложнял себе жизнь. Но он в любом случае один из лучших клубов Европы – и сейчас, и по сезону вообще.

Фишка миланцев – очень интенсивный футбол с активным прессингом и развитием атак через движение, а не пас. Игроки располагаются предельно далеко друг от друга, увеличивают пространство между соперниками и атакуют его, пользуясь атлетическим превосходством. Чаще всего этого достаточно. Но если соперник не уступает в силе и скорости или сохраняет компактность, одновременно зажимая «Милан» высоким прессингом, начинаются проблемы.

Ключевая зона – левый фланг с поразительной синергией между Леау и Тео. Оба настолько быстры, сильны и техничны, что сразу после приема мяча притягивают к себе всех соперников в зоне – попутно освобождая партнера. Может, левый край «Милана» и не самый опасный в мире, но точно самый эстетичный.

10. Наполи

Последний месяц – не лучшее время для знакомства с неаполитанцами. «Наполи» все тот же – привлекательный во владении, надежный в защите и изобретательный в заходах в штрафную, но все это делится на очевидный физический спад. Команда просела по скоростям и пропадает после 70-й минуты. И потому буксует: потерялась с «Миланом», «Интером» и даже «Кальяри». Чудо, что с такими проблемами Спаллетти остается в чемпионской гонке, но тут повезло: конкуренты тоже подсели.

Яркое пятно в серой игре – Виктор Осимхен. Из-за травм он не совпадает ритмами с остальными неаполитанцами и летает по полю безо всяких намеков на физическую яму. Нигериец выделяется почти в каждой игре. К несчастью для «Наполи», он не умеет забивать регулярно, а партнеры не успевают за ним – и поэтому контратаки очень часто зависят от того, что Осимхен придумает в одиночку.

9. Барселона (ворвалась в топ-10) ⏫

Преображение при Хави продолжается. Февраль – пока лучший отрезок при нем. «Барса» не только поправила положение в Ла Лиге (наконец-то в четверке!), но и легко прошла «Наполи» в Лиге Европы (да, в первом матче лишь 1:1, но к качеству игры даже тогда не было вопросов).

В командном плане восхищает универсальность. Из-за стиля соперников приходилось играть в разных режимах – и в позиционных атаках (матч с «Атлетико», первая игра с «Наполи»), и под прессингом (ответка с «Наполи», встреча с «Валенсией»). В обоих были хороши. Помогала четкая структура, в которой левый фланг нацелен на розыгрыш и комбинации, а правый – на обыгрыши 1-в-1.

Благодаря этому здорово вписались все новички зимнего ТО. Адама Траоре уже сделал в два раза больше ассистов, чем в двух последних сезонах за «Вулвз» (4 против 2), Пьер-Эмерик Обамеянг забил за 300 минут в Ла Лиге столько же, сколько за 1000 минут в этом сезоне АПЛ за «Арсенал» (по 4 мяча), а Ферран неплохо проявляет себя и в центре нападения, и слева. Даже Дани Алвес, почти не игравший в феврале, приносит пользу – в матче с «Атлетико» устроил концерт с голом, ассистом и удалением.

Короче, в Каталонии наконец-то веселье: все настолько хорошо, что даже перестали освистывать Усмана Дембеле.

8. Аякс (минус 3 позиции) ⏬

На позиции «Аякса» сказался не самый убедительный первый матч против «Бенфики». Португальцы предложили интересный план сдерживания команды Эрика Тен Хага – направляли все атаки на правый фланг (где располагаются Мазрауи и Антони).

В привычном режиме основная зона для комбинаций у «Аякса» – левая сторона поля. Блинд продвигает, Гравенберх смещается, Бергейс делает рывки и комбинирует, Тадич – повсюду. Эту зону португальцы максимально умышленно закрывали, оставляя свободной другую сторону поля. Это вынудило «Аякс» действовать нетипичными методами, но, честно говоря, даже так они создали достаточно моментов.

С одной стороны, «Аякс» показал, что даже в неудобном режиме они чертовски сильная команда (пускай не реализовали преимущество в полной мере). С другой, «Бенфика» показала миру интересную методику сдерживания футбола Тен Хага. Пока – 8-е место, а следующие месяцы помогут определиться, что из этого важнее.

7. Реал (минус 1 позиция) ⏬

«Мадрид» увеличил отрыв от «Севильи» в Ла Лиге (8 очков), но в нашем рейтинге пошел вниз. Вес проверки против «ПСЖ» оказался большим, чем удачная серия внутри Испании. Перед встречей Карло Анчелотти сказал, что не ждет в этом матче тактических сюрпризов: действительно ничем не удивил сам и оказался тотально не готов к ходам Маурисио Почеттино.

Главный демотивирующий фактор тут не поражение и не счет, а блеклость игры на фоне «Парижа», который внезапно выступил примером того, как можно сочетать звездность с тактической подготовкой к конкретному матчу. «Мадрид» остается лучшей испанской командой в рейтинге, но чтобы забраться еще выше, нужно ответить критикам 9 марта – без Тони Крооса и Каземиро, будет трудно.

6. Интер (минус 2 позиции) ⏬

Однозначно худший месяц после назначения Симоне Индзаги. Команда четыре раза теряла очки в Серии А – столько же, сколько с октября по январь включительно. Да, у «Интера» все еще хорошие шансы на скудетто, но лидерство сократилось с семи очков по потерянным до одного.

При этом претензий к самому Симоне пока минимум. Благодаря его идеям «Интер» превосходил «Милан» большую часть дерби и должен был уходить в отрыв (здорово оголяли минусы персональной опеки соседей), а еще перевернул игру с «Наполи» (с помощью более смелого прессинга). По словам Индзаги, психологический удар от поражения в дерби сказался в дальнейшем – например, в игре с «Сассуоло» нанесли 29 ударов и создали 4 явных момента, но получили обескураживающие 0:2.

Еще одна травма – от проигрыша в ЛЧ «Ливерпулю». Тут «Интер» устроил равную прессинг-дуэль, но не справился с мощными стандартами Клоппа. Единственный положительный момент – выход в полуфинал Кубка Италии. Правда, и там наблюдаются проблемы – первая игра с «Миланом» завершилась 0:0, но прошла с перевесом соседей.

5. ПСЖ (плюс 3 позиции) ⏫

«ПСЖ» продолжает играть неровно. В феврале команда победила в четырех матчах из пяти, но, например, против «Лилля» разгром начался с двух нелепых ошибок кипера Иво Грбича, а победу против «Ренна» ухватили лишь на 92-й минуте (спасибо Мбаппе).

Конечно, главная игра месяца – против «Реала» в ЛЧ. Победа по делу, с прекрасной игрой Мбаппе и умной подстройкой под соперника (опорник Данилу на месте правого защитника для страховки поднимающегося Хакими – так сдерживали Винисиуса).

В феврале трудно пройти мимо Месси – у Лео 1+5, результативные баллы во всех матчах Лиги 1. Отрезками действует гениально, но глобально пока он мучается из-за защиты команд Лиги 1, а не наоборот (особенно если говорить про позиционные атаки).

«ПСЖ» важно, чтобы к ответной игре с «Реалом» восстановился Хакими. Тило Керер полезно заменял марокканца в январе, когда тот был на Кубке Африки, но в этот раз немец плох – был слабым звеном против «Нанта», «Сент-Этьена» и уже в мартовской игре с «Ниццей».

Тут никакая подстраховка Данилу не спасет.

4. Челси (плюс 3 позиции) ⏫

После тактических экспериментов и нестабильности Томас Тухель вернулся к варианту, который лучше всего показал себя в этом сезоне – 3-4-3 без чистых нападающих. В роли ложной девятки максимально ярко проявлял себя Кай Хавертц – вся атака действует гибко и непредсказуемо.

Февраль получился почти идеальным – все победы и лишь одно поражение (по пенальти в финале Кубка Лиги). «Челси» поднялся в нашем рейтинге настолько, насколько вообще можно за один месяц (все-таки учитываем дистанцию всего сезона, а спады были).

Еще один повод для оптимизма – постепенное возвращение Риса Джеймса (большой плюс для атаки, которая завязана на гибкости и постоянной смене позиций). В матче последнего тура против «Бернли» он впервые в 2022 году вышел в старте.

3. Бавария (минус 2 позиции) ⏬

Февраль – тяжелый период для «Баварии»: ни одной легкой победы (даже 4:1 против «Гройтер Фюрта» получились при 0:1 после первого тайма), еле спасенный матч против «Зальцбурга» с голом Комана на 90-й минуте, эпичное поражение «Бохуму» 2:4.

Сильно влияют потери. Без Нойера «Бавария» побаивается играть с ультравысокой линией защиты, без Горетцки хуже работает контрпрессинг, без Дэвиса не хватает управляемого хаоса на левом фланге.

Мы еще несколько раз увидели уникальную расстановку с Команом и Гнабри в роли номинальных латералей. На деле это выглядит вполне играбельно – Гнабри реально готов помогать сзади. Да и без мяча «Бавария» бывает редко, а в переходных фазах это одна из лучших команд в мире.

Многое остается стабильным: «Бавария» как всегда создает много моментов, Левандовски клепает голы (пять в пяти матчах), Киммих набрал форму после травмы.

2. Ливерпуль (плюс 1 позиция) ⏫

По итогам января мы восхищались тем, как «Ливерпуль» справился с отъездом ключевых игроков (Наби Кейта, Садио Мане, Мо Салах) на Кубок Африки – команду здорово выручили стандарты (открывали счета в матчах с «Брентфордом» и «Кристал Пэлас»). После возвращения звезд домой мощные перфомансы на стандартах не закончились – наоборот, их стало только больше.

Считаем сами. В четырех февральских матчах из семи «Ливерпуль» снова открывал счет либо с угловых, либо со штрафных. В целом атакующая польза от защитников вышла за пределы разумного – в пяти матчах хотя бы один из них либо забивал, либо ассистировал. Пик – разгром «Лидса» на «Энфилде». Тогда из четверки защитников не отметился результативным действием только Трент – забавно, что лучший ассистент АПЛ.

Два самых ярких события месяца – голевой пас Алиссона на Салаха в игре с «Норвичем» (кстати, уже не первый раз работает связка) и победа в финале Кубка Лиги над «Челси», где здорово себя проявил второй номер Куивин Келлехер (да, 10 пропущенных в серии, но было 4 важных сэйва в основное время и забитый пенальти от него самого).

Еще один респект – делегированию Клоппа. В матче с «Интером» победным стал розыгрыш углового (вот сюрприз!) – его перед игрой отрабатывали с помощником Юргена Питером Кравицом. Победа над «Челси», по признанию Клоппа, – результат работы с нейробиологами, они не только подготовили список самых стрессоустойчивых игроков, но и проходили с ними психологические тренинги.

1. Сити (плюс 1 позиция) ⏫

В феврале важнейшим амплуа «Сити» стали крайние защитники. Тут Пеп даже по своим меркам провел пугающе много экспериментов.

На левом фланге был безальтернативен Жоау Канселу, но функции португальца отличались от матча к матчу. В роли классического фулбека Жоау отыграл против «Спортинга», но обострял больше из глубины. Качества ложного фулбека Канселу проявил с «Брентфордом» – победный пенальти команда заработала после его отбора в полуфланге. В игре с «Тоттенхэмом» акцент на его фланг достиг пика – Жоау умудрился стать лучшим по ударам, обводкам и точным навесам в штрафную.

Справа Гвардиола внезапно ротировал основного Кайла Уокера и обычно центрального защитника Джона Стоунза. Видимо, исходил из набора качеств. Скоростной Кайл выходил под контратакующие «Норвич» и «Тоттенхэм». Более высокорослый Стоунз – против мощно играющих на стандартах «Брентфорда» и «Спортинга». Чего не хватало на этом краю, так это аналогичной поддержки в атаке. Когда «Тоттенхэм» закрыл фланг Канселу, «Сити» не предложил альтернативного источника моментов.

Тактические поиски месяца – Бернарду Силва в матче с «Эвертоном». По ходу игры Пеп использовал его на трех позициях (сначала ложная девятка, потом правый вингер, затем левая восьмерка) – с каждым изменением «Сити» прибавлял. Но забавно, что победный гол команда выстрадала после того, как Бернарду по эпизоду оказался уже на четвертой для себя позиции (левого полузащитника) – без прямого указания от Пепа.

Составлено при участии: Артема Денисова, Андрея Клещенка, Вадима Лукомского, Вячеслава Палагина

Дизайн: Алиса Ефремова, Мария Михальчук

