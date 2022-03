Купить «Челси» у Абрамовича может швейцарский миллиардер, цена – от 2 до 4 млрд фунтов. Что еще мы знаем о продаже клуба?

Все подробности.

Роман Абрамович продает «Челси» – это официально и это еще предстоит осознать. В среду вечером на сайте клуба вышло заявление бизнесмена, прожившего вместе с «Челси» 19 лет:

«Я принял решение продать клуб, так как считаю, что это в интересах клуба, его болельщиков и сотрудников, а также спонсоров и партнеров.

Продажа не будет резкой. Мы будем следовать надлежащим процедурам. Я не буду просить погасить какие-либо долги, для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и этому клубу.

Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, которому будет перечислен весь чистый доход от продажи. Фонд будет создан в интересах всех пострадавших на Украине».

Инсайды пошли еще во вторник – о скорой продаже написали все крупные медиа

Во вторник и среду в английских медиа посыпались сообщения о готовности Абрамовича продать «Челси». С деталями выступили The Telegraph, The Times, Goal.com, The Independent, а также The New York Times.

Все сошлись на одном: прежде Абрамович отвергал продажу клуба, но ситуация изменилась из-за угрозы санкций и растущего давления на клуб.

• Во вторник The Telegraph запустил инсайд о трех потенциальных покупателях. Посредником идет консультационная фирма Raine Group из Нью-Йорка.

• В «Челси» сперва отказались от комментариев, и это выглядело подозрительно: прежде клуб довольно быстро выступал с опровержениями насчет продажи.

• С субботней попыткой передать управление «Челси» благотворительному фонду все пошло негладко: сомнения в прозрачности жеста были даже у попечителей, не говоря уже о политиках и экспертах. «Как только стало понятно, что процесс может затянуться и в конце концов привести к неудаче, и с предположением, что санкции неизбежны, Абрамович и его советники перешили к новому плану – продаже», – заключают журналисты The New York Times.

Среди возможных покупателей – 86-летний швейцарский миллиардер-филантроп и совладелец бейсбольного «Доджерс» (пробовал купить раньше)

В среду мы узнали имя одного из возможных инвесторов – швейцарский миллиардер Хансйорг Висс. Вернее, Висс сам открылся газете Blink, заявив: «Я и еще три человека получили предложения о покупке «Челси».

Что мы знаем о Хансйорге?

Виссу 86 лет, его состояние оценивается в 4,6 млрд фунтов. Он родился в Берне, но давно проживает в США. Разбогатеть Виссу позволила основанная им фирма по производству медицинского оборудования Synthes USA. Хансйорг много вкладывается в экологию, науку и политические проекты либеральной направленности. Forbes называет Висса «одним из самых щедрых благотворителей в мире». При этом упоминаний о связи Висса с футболом нет.

«Мне надо подождать 4-5 дней. Сейчас Абрамович просит слишком много. «Челси» должен ему два миллиарда фунтов, однако денег у клуба нет. Это значит, что тот, кто купит «Челси», должен будет выплатить компенсацию Абрамовичу. [В заявлении о продаже Абрамович подчеркнул, что не будет требовать погашение накопленного клубом за 19 лет долга].

Я могу представить, что приду в «Челси» вместе с партнерами. Я точно не пойду на это один. Если я и куплю «Челси», то в консорциуме с шесть-семью инвесторами», – проговорил детали Висс.

• Другим претендентом The New York Times называет американца Тодда Боэли, инвестора и совладельца бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс». В 2019 году Боэли пытался уже купить «Челси» и был готов выложить 2,25 млрд фунтов, но получил отказ Абрамовича.

• The Guardian и Goal.com также упоминают Джима Рэтклиффа, одного из богатейших людей Великобритании. В прошлом он тоже намеревался купить «Челси». Его фирма Ineos владеет «Ниццей» из Лиги 1.

Сколько будет стоить «Челси»?

2,6 млрд фунтов – такую цену называет Goal.com. Это значительно больше, чем сам Абрамович отдал в 2003-м при покупке (140 млн фунтов).

The Telegraph писал о запросах Абрамовича в 4 млрд, но, ссылаясь на вовлеченные в процесс источники, говорит о сумме в районе 2 млрд. Там же отмечается, что на стоимости «Челси» сказывается замороженное в 2018-м году строительство нового стадиона – «Стэмфорд Бридж» вмещает всего 41 800 зрителей и серьезно проигрывает в вместимости (а значит, и в прибыльности) аренам конкурентов в АПЛ.

Инсайдер Sky Sports Каве Солехол указывает на сложность сделки: «Но кто может купить «Челси» сейчас? У любого потенциального покупателя в мыслях может быть: «Этот человек [Абрамович] может попасть под санкции правительства Великобритании в любой момент. Его активы могут быть заморожены. Я точно хочу иметь с этим дело?» Продать «Челси» сейчас будет так же сложно, как передать управление над клубом благотворительному фонду».

Говорят, что Абрамович распродает имущество в Лондоне

«Абрамович – один из ближайших советников и друзей Путина. Он сейчас в панике, как и остальные олигархи. Сейчас он пытается продать все свои виллы в Англии, а также побыстрее избавиться от «Челси», – заявил в интервью Blink Висс.

Похожее заявление сделал британский депутат Крис Брайант: «Роман Абрамович, как я думаю, боится попасть под санкции и потому продает свой дом, а также квартиру».

Любовь Абрамовича и «Челси» не угасла даже после проблем с британской визой в 2018-м. Но теперь привычный порядок вещей поломан.

Фото: Gettyimages.ru/Paul Gilham; eastnews.ru/Matt Dunham; commons.wikimedia.org