Как дела у Черчесова в Венгрии? Попал под разгром 0:3, теряет очки (но сохраняет лидерство), зажигает игроков криками

Уже в полуфинале Кубка.

В декабре 2021-го Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош». Тренер уже провел с командой восемь матчей и выдал несколько ярких цитат.

Ниже – первые итоги работы в Венгрии.

«Ференцварош» Черчесова часто теряет очки, но все равно лидирует – из-за осечек конкурентов

С результатами у экс-тренера сборной России пока скромно: 4 победы (две из них в Кубке), 2 ничьих и 2 поражения . Скромно – с учетом того, что у «Ференцвароша» самый мощный состав в венгерском чемпионате. Хотя там команда Черчесова по-прежнему в лидерах – с отрывом в два очка от «Академии Пушкаша». Все из-за того, что главные преследователи «Ференцвароша» тоже теряют.

«Забываем слово «проблема». Начал с запретов, а потом – болел ковидом, кричал на игроков в перерыве и жаловался на проблемы состава

• В Венгрии Черчесов привычно начал с запретов: «Забываем слово «проблема». Мне оно не нравится. И я никогда не говорю игрокам «пожалуйста». И никогда не говорите мне: «Тренер, пожалуйста...» Мы профессионалы, мы должны делать свое дело. И тогда будет видно, что из этого выйдет. Мы уверены, что если будем всегда выполнять свою работу, то добьемся успеха», – заявил Черчесов на первой же тренировке.

• После этого экс-тренер сборной России объяснил ситуацию с языками: венгерский он учить не планирует (слишком сложный), обещал совершенствовать английский.

«С венгерским, конечно, проблематично, потому что это реально сложный язык. А с английским... Я его улучшаю, потому что в последнее время не очень-то и практиковался в нем. Лучше говорю по-немецки, разумеется. Английский продолжаю учить, через месяц буду готов ответить на любой вопрос».

• Дебютный матч Черчесова закончился минимальным поражением от «Академии Пушкаша» (0:1) – в перерыве россиянину даже пришлось покричать на игроков в раздевалке:

«Это была наша первая игра после зимней паузы, и мы не предполагали, что она пройдет именно так. Мы плохо начали матч, потому получили красную карточку. Однако вдесятером мы играли лучше, чем в первые 25 минут. Очень плохо вошли в игру.

Мне понравилось то, как мы отреагировали на удаление, хорошо сработали замены. В перерыве мне пришлось покричать, что не совсем свойственно мне, но я хотел зажечь ребят, и это сработало . Однако, к сожалению, сравнять счет не удалось».

• Ближе к концу января Черчесов заболел коронавирусом: пять дней провел в гостинице, давая команде установку дистанционно. «Это та ситуация, когда если бы мне не сказали, что у меня ковид, я бы и не узнал. Никакой температуры, никаких симптомов. Можно сказать, что я его не заметил», – поделился тренер.

• Во втором матче под руководством Черчесова «Ференцварош» выиграл у «Уйпешта» (1:0) – тогда россиянин начал понимать специфику венгерского чемпионата: «Первый вывод простой: на нашу команду настраиваются все. Вчера было дерби, как мне сказали, «Ференцварош» последние семь лет не мог выиграть.

Обе игры были принципиальными. Первую мы себе сами усложнили, оставшись в середине первого тайма вдесятером, и это было непросто. Вчера же владели преимуществом, создавали моменты, но не могли их реализовать. Зато забили гол, который не вытекал из ситуации, но что надо было забивать – не забивали. Это рабочие моменты».

• Правда, затем случился провал против «Пакши» (0:3) – Черчесов прокомментировал его так: «Если рассуждать философски, то после 0:3 легче объяснить футболистам, что сделано не так». [Но] я слукавлю, если скажу, что все нормально. Уже упоминал, что трое вернулись с Кубка Африки, провели с нами одно занятие и были вынуждены выйти на поле, потому что другие оказались травмированы. Было видно, что в игре появился дисбаланс.

Из 23 дней, которые тренирую «Ференцварош», где-то 17-18 не видел 8-9 футболистов. Но ребята работают, впитывают, теперь задача найти определенные сочетания и стать боеспособной командой», – говорил Черчесов.

С тех пор клуб из Будапешта не проигрывает (три победы и две ничьих): вернули себе лидерство в чемпионате, прошли два раунда и вышли в полуфинал в Кубке Венгрии, который «Ференцварош» не брал аж пять лет.

Черчесов может прервать эту серию неудач.

Фото: globallookpress.com/via www.imago-images.de/www.imago-images.de; twitter.com/Fradi_HU