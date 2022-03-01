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Топ-20 самых прибыльных академий мира: «Бенфика» – первая, «Реал» рядом, «Аталанта» выше «Барсы»

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Очень помогла продажа Жоау Феликса.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг из 50 самых прибыльных футбольных академий. Учитываются выплаты за игроков, которые провели минимум 3 сезона в клубе между 15 и 21 годами.

Вот первые 20 мест, полный список – тут. Точка отсчета – июль 2015-го.

• Топ возглавляет «Бенфика» – 379 миллионов евро. Главный успех – трансфер Жоау Феликса, который принес португальской команде свыше 120 млн. 

• Дальше – «Реал» (330 млн) и «Монако» (285 млн). С монегасками любопытная ситуация – 63% всех доходов приходится на продажу Килиана Мбаппе в «ПСЖ». В топ-20 нет ни одной команды с такой высокой долей на одного футболиста.  

• В первой десятке еще два клуба не из топ-5 лиг – «Аякс» (4-й, 283 млн) и «Спортинг» (9-й, 209 млн). На 13-м месте клуб не из Европы – «Фламенго», продавший «Реалу» Винисиуса Жуниора. 

Минус миллиард евро – трансферный баланс «МЮ» за 10 лет 🤯 Поблизости «Сити», «ПСЖ» и «Барса»

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