Топ-20 самых прибыльных академий мира: «Бенфика» – первая, «Реал» рядом, «Аталанта» выше «Барсы»

Очень помогла продажа Жоау Феликса.

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг из 50 самых прибыльных футбольных академий. Учитываются выплаты за игроков, которые провели минимум 3 сезона в клубе между 15 и 21 годами.

Вот первые 20 мест, полный список – тут. Точка отсчета – июль 2015-го.

• Топ возглавляет «Бенфика» – 379 миллионов евро. Главный успех – трансфер Жоау Феликса, который принес португальской команде свыше 120 млн.

• Дальше – «Реал» (330 млн) и «Монако» (285 млн). С монегасками любопытная ситуация – 63% всех доходов приходится на продажу Килиана Мбаппе в «ПСЖ». В топ-20 нет ни одной команды с такой высокой долей на одного футболиста.

• В первой десятке еще два клуба не из топ-5 лиг – «Аякс» (4-й, 283 млн) и «Спортинг» (9-й, 209 млн). На 13-м месте клуб не из Европы – «Фламенго», продавший «Реалу» Винисиуса Жуниора.