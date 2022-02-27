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Польша, Швеция и Чехия отказались играть с Россией в стыках ЧМ-2022. ФИФА решит: технари им или отстранение России

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Что случилось?

Польша, Швеция и Чехия отказались играть со сборной России в стыковых матчах ЧМ-2022.

Первыми выступили поляки, наши соперники по полуфиналу, который должен был пройти 24 марта в Москве. В субботу глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в твиттере заявил, что национальная команда не хочет играть против России. 

«Мы ведем переговоры с федерациями Чехии и Швеции, чтобы донести общую позицию до ФИФА», – Кулеша сразу зафиксировал, что Польша хочет консолидироваться с другими странами. 

В тот же день с общим заявлением выступили футболисты сборной Польши: «Мы решили, что не намерены играть в стыковом матче с Россией. Это непростое решение, но в жизни есть вещи поважнее футбола. Наши мысли – с народом Украины и нашим другом Томашем Кендзерой (футболист киевского «Динамо» – Sports.ru), который все еще находится в Киеве со своей семьей».

Пресс-атташе сборной Якуб Квятковски утвердил позицию: «Готовы ли идти на техническое поражение? Да, мы вместе с игроками решили, что играть против России не собираемся»

Роберт Левандовски выступил отдельно и поддержал команду: «Это правильное решение! Не могу представить себе матч со сборной России в нынешней ситуации. Российские игроки и болельщики не отвечают за это, но мы не можем делать вид, что ничего не происходит».

• К вечеру субботы подключилась Швеция, которая должна сыграть против Чехии в параллельном полуфинале.

Федерация футбола Швеции зафиксировала решение на официальном сайте: сборная откажется от матча с Россией, если победит Чехию.

Шведская сторона выдвинула два важнейших пункта. Во-первых, отказалась играть даже на нейтральной территории. Во-вторых, призвала ФИФА не допустить Россию к участию в плей-офф.

«Трудно поверить, что ФИФА не удовлетворит наш запрос. Россия не может присоединиться, пока это безумие продолжается», – объяснил президент федерации Карл-Эрик Нильссон.

Чехия присоединилась к бойкоту уже в воскресенье.

«Чешский футбольный союз одобрил решение о том, что сборная ни в коем случае не сыграет с Россией в квалификации ЧМ-2022», – главный посыл обращения.

Что дальше?

У ФИФА есть все формальные основания, чтобы присудить техническое поражение сначала Польше, а затем и победителю матча Швеция – Чехия. При таком сценарии Россия напрямую попадет на ЧМ-2022.

Но ситуация уникальная – и есть вероятность, что ФИФА отстранит Россию (многие европейские политики выступают за то, чтобы включить спорт в широкий санкционный список). Если случится так, Польша автоматически пройдет в финал, где сыграет с Чехией или Швецией.

Пока есть только пример регулирования УЕФА. Организация приняла компромиссное решение: нейтральное поле для российских и украинских клубов, президент Сербии Александр Вучич уже предложил нашим командам проводить домашние матчи на сербской территории

Но случай со стыками гораздо сложнее – Польша, Швеция и Чехия не просто отказываются играть в России. Они отказываются от самих матчей – место проведения не имеет значения. 

Когда ждать решения ФИФА?

Неизвестно. ФИФА продолжает молчать.

Глава организации Джанни Инфантино надеялся, что ситуация на Украине стабилизируется к началу стыковых матчей, и от лица ФИФА высказывал слова поддержки пострадавшим. 

Вот только это было еще 24 февраля. Новых заявлений пока нет. Как написал в телеграм-канале журналист Василий Конов, УЕФА и ФИФА могут обсудить последние события в понедельник.

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Фото: globallookpress.com/Pawel Andrachiewicz via www.imag/www.imago-images.de, Jonathan Borg/XinHua, MFA Russia/via Globallookpress.com; Gettyimages.ru/Andy Buchanan – Pool/Getty Images

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