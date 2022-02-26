ЦСКА потерял самобытность. Это грустно, но радует работа Березуцкого

Мнение Дениса Романцова.

В первом дерби прошлого сезона «Спартак» открыл счет на 11-й минуте, владел мячом 59 % времени и создал больше моментов, но все равно проиграл 1:3.

После матча Дмитрий Аленичев сказал: «Перчатка в Петербург полетит от ЦСКА, а не от «Спартака». И почти угадал – дольше всех в том сезоне зенитовцев не пускала к первому месту как раз команда Гончаренко, три недели лидировавшая в ноябре 2020-го.

ЦСКА окреп после двух лет перестроечной нестабильности и мощно усилился (особенно впечатлила премьера Эджуке), а после Чалова с Кучаевым в основе закрепились еще три воспитанника: Марадишвили, Тикнизян и Карпов. Так казалось после первого дерби-2020/21.

Но прошло всего полтора года, и в ЦСКА нет шести игроков того стартового состава, а если брать заявку на матч – двенадцати. Команда с тех пор значительно обновилась, но не стала сильнее (у новичков зимы-2022 – Языджи, Медины, Карраскаля и Гбамена - слишком много минусов, чтобы сейчас считать их появление усилением).

О вызовах «Зениту» нет уже и речи, а четвертое место, которое в 2019-м и 2020-м воспринималось как понятное и временное отступление от привычных позиций, сейчас выглядит успехом.

ЦСКА приобрел худшие черты конкурентов

В начале нулевых Евгений Гинер за два трансферных окна собрал почти всех звезд РПЛ (в основном молодых, но не только), не занятых «Спартаком» и «Локо», а потом 15 лет точечно усиливался.

ЦСКА не перетряхивал на эмоциях состав и тренерский штаб, не менял стратегии, не участвовал в трансферных аукционах, держал все скандалы при себе – и это так отличалось от поведения других наших клубов, что обеспечило уникальную стабильность: за 16 лет команда 13 раз финишировала в топ-2.

Казалось (не только мне, конечно), что в 2018-м, снова взяв много молодых игроков, ЦСКА пошел на аналогичный цикл.

Но нет. В последние 12-14 месяцев в ЦСКА уже не видно никакой самобытности. Нет ощущения, что вокруг ссорятся, мирятся, увольняют, назначают, продают, покупают, а ЦСКА тихо идет своей дорогой.

ЦСКА лишился своей непохожести и приобрел худшие черты конкурентов. Например, «Локомотива», который в 2020-м объявил курс на экономию и ставку на воспитанников, а через год купил игроков на 40 миллионов евро. Или «Спартака», где регулярно какие-то скандалы. Или «Динамо», которое то богатое, то бедное, то опять богатое.

ЦСКА теперь такой же – дерганый, непредсказуемый и неясно кем реально управляемый. Это грустно, но кое-что все же радует.

В сезоне-2021/22 ЦСКА обыгрывает всех, кого сильнее. Как в лучшие времена Слуцкого

Меня радует Алексей Березуцкий.

Сами помните, как он стал главным тренером. Насколько я понимаю, прошлой весной все эти высокопоставленные болельщики ЦСКА, влившиеся в совет директоров в 2020-м, навязали команде авантюру с Оличем, а после ее провала отстранились: выкручивайтесь сами.

Новые Слуцкие с Гончаренко на дороге не валялись, а снова доверять команду иностранцу (после неудач Жорже, Зико, Рамоса и Олича) ЦСКА не рискнул. После двух четвертых мест надеялись на возвращение в ЛЧ, но внезапно вообще не попали в еврокубки и, казалось, не знали, как быть дальше. В этой неразберихе Березуцкий стал главным как человек, хорошо знающий команду и готовый при случае без обид подвинуться.

И справляется он отлично.

По игре это пока Слуцкий на минималках, но ничего удивительного – ни с кем Березуцкий не работал так долго (7 лет в ЦСКА и год в Арнеме). Как и в лучшие отрезки Слуцкого, ЦСКА Березуцкого собрал все свои очки, проиграв только тем, кому в моменте явно уступал (раньше таких команд в РПЛ было меньше, но это не вина Алексея).

В этом смысле неудачами кажутся только ничьи с «Химками» и «Арсеналом», но и они, по-моему, компенсируются двумя – в чем-то даже неожиданными – победами над прекрасными «Крыльями» Осинькина.

Березуцкий не боится неудач – этого не хватает многим нашим тренерам

Главное, что нравится в Березуцком – спокойствие, которого не хватает многим нашим тренерам. Он и так умиротворенный мужчина, да к тому же в отличие от Слуцкого с Гончаренко не воспринимает тренерство как главное дело жизни. Для него это просто новый вызов – конечно, сейчас он отдается ему стопроцентно и все делает для успеха, но возможная неудача его, похоже, совсем не пугает.

Алексей уже лет 10 занимается бизнесом и точно не пропадет без зарплаты главного тренера. Он не зациклен на этой должности и потому, что почти всю игровую карьеру провел в тени: побыть теперь главным прикольно, но если что – готов и к роли второго плана. Так чего беспокоиться? Чего раскачиваться в кресле или орать на судей?

Позади – 20 лет работы с Газзаевым, Хиддинком, Слуцким, Адвокатом, Капелло и Гончаренко. Чему научился – все вложил в новую работу. Вам хватает? Ну и прекрасно. И пофигизма тут нет. Алексей как раз из тех, кто помнит: для ЦСКА в РПЛ даже ничья – неудача. Он передает эту психологию новому поколению, но не закрепощает себя лишними переживаниями.

Запомнились его телеинтервью до и после победного сентябрьского дерби. Березуцкий говорил не как тренер, зажатый ответственностью, а как болельщик, которого засняли у стадиона, – расслабленно и лаконично.

Есть, правда, опасение, что появление более темпераментного брата нарушит баланс в тренерском штабе, но думаю, что Алексея не беспокоит и это.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко; Gettyimages.ru/Denis Doyle; pfc-cska.com/Денис Тырин