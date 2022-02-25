Тер Стеген наехал на критиков перед «Наполи» – и привез пенальти. Он сильно сдал

«Делайте свою работу, а я сделаю свою».

«Барселона» красиво разобралась с «Наполи» (4:1 в гостях после 0:0 дома), но у клуба остается нерешенная проблема – игра вратаря.

Даже в этом матче Марк-Андре тер Стеген создал проблемы: к 13-й минуте «Барса» вела в два мяча после ударов Жорди Альбы и Френки Де Йонга, но через 10 минут кипер прервал гармонию.

Немец выбрал неправильный момент для выхода из ворот и налетел на Виктора Осимхена.

Сначала показалось, что пенальти не было, но на повторе заметно, что Тер Стеген хоть и не сносил нигерийца, но попал в его ногу коленом.

Так что формальный повод для пенальти все-таки был.

Тер Стеген сдает с каждым сезоном. Посмотрите на его показатели

Вот статистика от FBref: еще в сезоне-2017/18 Марк-Андре уверенно тащил, но показатели ухудшаются.

• Регресс немца хорошо отражает метрика PostShot-xG: она показывает, от скольких голов кипер спас относительно среднего европейского вратаря. Тер Стеген привез два лишних гола в этом сезоне – из топов Ла Лиги хуже выручает только поникший в «Атлетико» Ян Облак.

• По проценту отраженных ударов Марк-Андре тоже сдает: 63,2% – один из худших показателей в Ла Лиге.

• Печалит и количество сейвов за матч: в этом сезоне Тер Стеген совершает по 1,95 спасения за 90 минут. И это в полукризисной «Барсе». Например, Тибо Куртуа набивает за «Реал» по 2,44.

Перед матчем Марк-Андре наехал на журналистов. Надоела критика

В этом сезоне немцу достается от журналистов. На предматчевой конференции Тер Стеген не выдержал:

«Люди всегда думают, что знают все лучше всех.

Уверены, что знают больше меня. Я всегда стараюсь показать все, на что способен. Если бы я был в плохой форме, то меня бы не поставили в состав. Иногда я делаю ошибки, но это футбол – тут бывают хорошие и не такие хорошие моменты.

Я пересматриваю свои матчи и знаю, где совершил ошибки. Но я всегда стараюсь помочь команде всеми возможными способами. Вы, журналисты, в последние пару недель очень старались разжечь огонь вокруг меня. Это ваша работа, я понимаю, но я спокоен и сфокусирован, потому что знаю, что все делаю правильно.

Делайте свою работу – я сделаю свою».

Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo/Keystone Press Agency, Siu Wu/Siu Lau; кадры трансляции «Матч! Футбол»