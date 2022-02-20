📞 Моуринью удалили за имитацию телефонного разговора. Похоже, Жозе намекнул на связь отца арбитра с Кальчополи

Еще одно шоу.

Жозе Моуринью продолжает войну с судьями в Серии А.

На этот раз тренеру «Ромы» не понравилась работа арбитра Луки Пайретто в игре с «Вероной»: в добавленное время Жозе показал Луке жест, который явно имитирует телефонный звонок. За это Моуринью быстро поймал удаление.

Почему Жозе показал именно телефон? Комментариев не последовало, но соцсети, кажется, уловили намек. Отец Пайретто – бывший судья, попавшийся на Кальчополи. Пьерлуиджи Пайретто в 2006-м уже отошел от судейства, но работал заместителем председателя судейского комитета УЕФА. Расследование показало, что Пайретто регулярно созванивался с президентом «Ювентуса» Лучано Моджи.

По одной из версий, он помогал назначать нужных судей; по другой, просто рассказывал о назначениях еще до официального объявления. Пьерлуиджи получил 3,5 года бана.

Но вернемся к Жозе. Его «Рома» дважды пропустила за первые 20 минут и за весь первый тайм нанесла всего один удар по воротам. Во второй половине Моуринью пришлось бросить в бой молодых ребят – 18-летнего Кристиана Вольпато и 19-летнего Эдоардо Бове.

Оба забили по голу и вытащили кризисную «Рому» на ничью – 2:2.

После матча Моуринью лишь отчитался в инстаграме: «Первое фото – владение мячом. Второе – играем в прямой футбол. На третьем – люди, которых люблю и за которых борюсь. Больше мне лучше ничего не говорить, пойду домой и хорошо поужинаю».

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Сезон «Ромы» – это бесконечная борьба Моуринью с судьями

Война Жозе и итальянских арбитров – один из самых ярких моментов всего итальянского сезона.

Раньше настолько серьезно Моуринью настраивался только на встречи с Пепом. Отношение судей к «Роме» сильно-сильно бесит португальца – и он совсем не сдерживается. Все эти полгода в Италии Жозе сносит одного арбитра за другим.

Пайретто уже прилетало после «Болоньи»: «Хорошо, что я рано заменил Манчини. Иначе бы ему тоже показали желтую. Знаете, а на месте Дзаньоло я бы серьезно задумался, а не стоит поскорее уехать из Серии А. Ему же создают здесь невыносимые условия.

Мне дурно от того, как судьи относятся к нему в этом сезоне. Это же невероятно. Про горчичник, который рефери показал мне, лучше не буду ничего говорить. Я уже сказал ему все, что посчитал нужным».

«Мне не понравилась работа рефери, – высказывался Жозе после игры с «Миланом». – Хотелось бы видеть последовательность решений. Арбитр не показал характера. Мы люди маленькие. Я в «Роме» 6-7 месяцев и только привыкаю к такому отношению, но тут все очевидно».

Но главный панч Жозе в этом сезоне – разнос Розарио Абиссо после «Дженоа»:

«Если бы Дзаньоло играл за «Интер», «Ювентус» или «Милан», то разве это произошло бы? Ему весь сезон не дают пенальти, хотя на нем постоянно фолят. Стоит Дзаньоло лишь открыть рот – и тут автоматически следует карточка. У такого креативного игрока 7-8 желтых и две красных.

Сегодня Дзаньоло удалили за то, что он трижды спросил у господина Абиссо: «Какого черта вы свистели?». Это не было оскорблением.

Если бы я был судьей и кто-то стал праздновать гол на 90-й минуте, а потом, увидев, что его отменили, начал естественным образом раздражаться, я бы показал ему желтую – и все. Думаете, Лаутаро удалили бы на стадионе «Интера»? Или Кьеллини на арене «Ювентуса»? Златана на «Сан-Сиро»?».

«Рома» не побеждает 4 матча и плетется на 8-м месте

«Роме» совсем поплохело: команда Жозе без побед четыре матча подряд и вылетела из Кубка от «Интера» – после игры Моуринью разносил игроков в раздевалке.

По «Роме» ударили и травмы – на этом фоне шансы получают вчерашние юниоры. Кто-то хорошо играет и спасает матчи – а кому-то совсем не хватает опыта.

«Рома» выпала из зоны ЛЕ и расположилась на 8-м месте: по потерянным команда Жозе отстает от идущего шестым «Лацио» на четыре очка. «Фиорентина» уже выше, «Верона» рядом – Жозе пора собраться.

Фото: Gettyimages.ru/Paolo Bruno / Stringer, DeFodi Images / Contributor; globallookpress.com/Imago-Images/Emmefoto, Alberto Lingria/XinHua; East News/Massimo Insabato/Mondadori Portfolio/Sipa USA; кадр трансляции «Матч ТВ»