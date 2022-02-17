В Госдуме предлагают сажать за оскорбление спортсменов. Всего лишь из-за серии твитов про Тутберидзе

Мощно.

В России могут принять новый закон – об уголовной (!) ответственности за оскорбление спортсменов. Да-да, депутат Олег Нилов предложил наказание – миллионные штрафы в долларах или лишение свободы.

«Посмотрите, какой кибербуллинг происходит! Я направил вчера запрос генпрокурору [Игорю Краснову] по выходке одного засланного казачка – господина [Сергея] Смирнова, который выпустил пост в своем твиттере о том, «почему надо запретить фигурное катание». Понимаете, что происходит?» – заявил Нилов, выступая перед пленарным заседанием Думы.

Какой вообще повод?

Сергей Смирнов – главный редактор «Медиазоны» (и Смирнов, и «Медиазона» признаны иностранными агентами в РФ). Он ретвитнул один из тредов про Этери Тутберидзе с хэштегом #позорТутберидзе и написал: «Почему надо запретить фигурное катание».

Нилов увидел то ли ретвит, то ли сам тред, то ли что-то еще – и возмутился. И заодно обратился к генпрокурору. «Это как раз и есть работа этого иноагента. Смирнов — иноагент-провокатор, он вредитель, как у нас в народе говорят, подонок, который заслуживает за эти нападки [на Валиеву и Тутберидзе] уголовной статьи. Это не просто пометочка должна быть. Чтобы подонок понес ответственность. Не просто шалость на иностранные деньги, а тюрьма должна быть за это», – заявил депутат на комиссии при обсуждение позитивного контента в интернете.

Сам Смирнов удивился: «Я понимаю, что понедельник не всем дался легко. Утро понедельника было сложным, и я боюсь, тут нужна некая медикаментозная помощь народным избранникам».

А что за тред?

В треде об Этери Тутберидзе говорят о ее проблемах с ученицами – особенно с теми, про кого вы могли даже и не слышать (хотя и Юлия Липницкая и Евгений Медведева здесь тоже есть).

Например, Полина Шелепень – первая звезда Тутберидзе, которая ругалась с тренером и в итоге попросила мать забрать ее. «Я же тренировала Шелепень с 4 лет, и все, что мы с ней сумели сделать, происходило не благодаря, а вопреки.

У самой Полины никогда не было спортивных амбиций – они были у меня. Это я старалась всем доказать, что моя спортсменка будет и прыгать, и побеждать. Хотя все наперебой убеждали меня в обратном. Полина была слишком высокой, некоординированной, «вязкой» – то есть совершенно не годилась для прыжков. И тем не менее запрыгала.

В последние два года у нас были не очень простые отношения. Я понимала, что рано или поздно Шелепень от меня уйдет, более того, была к этому готова. А расстроилась потому, что моя многолетняя и на самом деле очень трудная работа так быстро ушла в песок. Ну и было обидно, конечно, по-человечески, что Полина, приняв решение поменять тренера, не посчитала нужным хотя бы прийти на каток с букетом цветов и сказать «спасибо», – жестко реагировала Тутберидзе.

Описываются и другие эпизоды – проблемы с Адьяном Питкеевым и его выступление с травмой, конфликты с Липницкой, Полиной Цурской, Полиной Шубодеровой (тренировалась со сломанными пальцами и удивлялась непоследовательности тренера) и так далее.

А кто такой Нилов?

59-летний депутат Госдумы с 10-летним стажем – с 2011-го. Нилов в политике еще с советских времен: в 1989-м стал секретарем районного комитета ВЛКСМ Приморского района Ленинграда, сначала он заседал в Заксобрании Санкт-Петербурга, а в нулевых пришел на федеральный уровень.

Сейчас он – не просто депутат и член партии, а зампред комитета Государственной думы по аграрным вопросам и комиссии по вопросам контроля сведений о достоверности доходов депутатов.

Еще не поняли, почему он так ярко отреагировал на фигурное катание? Дело в том, что Нилов в 2001 году стал основателем Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга.

«В 2001 году с инициативой создания Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга известные спортсмены, судьи, тренеры и другие представители спортивного сообщества города обратились к депутату законодательного собрания, председателю профильной комиссии по вопросам молодежи, спорту и туризма О. А. Нилову. Олег Анатольевич поддержал инициативу и возглавил федерацию», – говорится в истории создания федерации.

Фигуристы даже заступались за Нилова, когда того требовали отправить в отставку из заксобрания. «Его вклад в развитие нашего вида спорта огромен – в городе появилась академия фигурного катания, вернулись петербургские тренеры и специалисты, работавшие за рубежом, такие как Тамара Москвина и Олег Васильев. Благодаря поддержке Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга принял решение вернуться в спорт Евгений Плющенко. Все это нельзя недооценивать», – защищал его Алексей Мишин.

Тамара Москвина, например, напирала на то, что он помог получить гражданство Юке Кавагути: «Найти другого такого президента для нашей федерации в Петербурге будет невозможно».

Более того, одно время Нилов был вице-президентом Федерации фигурного катания на коньках в России – но сейчас его в списках руководителей ФФККР нет.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Госдумы РФ, Алексей Филиппов