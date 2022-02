Неожиданная звезда АПЛ – Боуэн из «Вест Хэма». Он работал со Слуцким, попадал в расистский скандал и встречается с дочкой Дэнни Дайера

В восторге даже Клопп.

Из-за Курта Зума кажется, что стать известным, играя в »Вест Хэме», можно только после насилия на животными. Нет, там еще отлично играют в футбол – команда идет в зоне ЛЧ на четвертом месте и точно хочет в еврокубки.

Один из лидеров современного «Вест Хэма» – 25-летний вингер Джеррод Боуэн. Он набрал бешеную форму: 12 результативных действий (8 голов, 4 ассиста) за последние 11 матчей. Всего у Джеррода 16 баллов по гол+пас в АПЛ-2021/22 – впереди только Мохаммед Салах (25).

«В этом сезоне для «Вест Хэма» нет никого важнее Боуэна, – восторгался эксперт Sky Майка Ричардс. – Просто взгляните, как быстро он прогрессирует. Он становится лучше с каждым матчем, что я смотрю. Он приносит им так много очков, что кажется, только он и может затащить клуб в Лигу Чемпионов».

Боуэн не умеет ничего, кроме игры в футбол. И встречается со звездой британского «Дома-2»

Жизнь Джеррода – настоящий сериал.

Боуэн родился в скромном городке Леминстер. В 12 лет он впервые попал в академию местного «Херефорда» и быстро впечатлил тренеров. Про талантливого мальчика узнали в «Кардиффе» – и пригласили Джеррода на просмотр. Троечник Боуэн с радостью поехал попытать счастья в Уэльсе.

Ничего не вышло: «Кардифф» отправил Боуэна обратно. «Моему отцу позвонили из «Кардиффа» и сказали о том, что я не прошел. Это было плохо. Я очень много плакал. Никогда не был хорош в учебе, поэтому надеялся выбраться за счет футбола. Родители вообще не знали, кем я могу стать в будущем», – вспоминал игрок.

Боуэну ничего не оставалось, как пробиваться через «Херефорд» – тем более, что там Джеррода очень ценили. В 2014-м про 18-летнего Боуэна снова заговорили: он клал кучу голов за молодежку и даже начал активно заигрываться в основной команде. Секрет успеха Боуэна прост: он вообще не мог понять, чем заняться вне футбола, поэтому пришлось много тренироваться.

Тем летом Боуэн перешел в «Халл». До прихода Леонида Слуцкого в клуб получалось немногое. Уже при российском тренере Боуэн стал твердым игроком старта и начал много забивать – а в 2020-м ворвался в АПЛ. Его забрал «Вест Хэм».

Первый сезон в АПЛ ушел на адаптацию, но потом понеслось: вот уже два года Джеррод железно в основе и набирает не меньше 10 результативных действий. «Что это за парень? Боуэн терроризирует всю нашу оборону», – Патрис Эвра искренне восхищался англичанином.

Все было сказочно – пока в марте 2021-го Боуэн не вляпался в расистский скандал: все из-за того, что всплыли старые твиты, в которых он использует оскорбительное обозначение темнокожих. Фанаты всколыхнулись и набросились на Джеррода. Он оперативно все удалил, но было поздно – знатный резонанс. Зато «Вест Хэм» встал на сторону игрока и отказался от серьезных наказаний.

Любопытно, что резкий игровой прогресс Боуэна совпал со стабильностью в личной жизни. Британские таблоиды с октября писали, что Джеррод встречается с Дэни Дайер – звездой британского реалити-шоу «Остров любви» и аналога нашего «Дома-2». Позже пара подтвердила отношения.

Фанаты «Вест Хэма» в восторге и уже изобрели новую кричалку (на мотив Freed from desire, ставшей основой для легендарного чанта болельщиков Северной Ирландии про Уилла Григга): Bowen’s on fire, and he’s shagging Dani Dyer (вольный перевод: Боуэн в огне, и он жарит Дэни Дайер).

Любопытно, что папа девушки только рад отношениям с игроком «Вест Хэма» – потому что он болеет за эту команду. Его зовут Дэнни Дайер, и вы можете знать его по главной роли в культовом фильме про английских хулиганов «Фабрика футбола». У него даже есть абонемент на «Вест Хэм»!

За Джерродом уже охотится «Ливерпуль»

Шикарная игра 25-летнего англичанина не осталась незамеченной: Боуэна давно отправляют в «Ливерпуль» – говорят, именно Джеррода выбрали приоритетной целью на это лето.

Клопп не скрывает восхищения: «Мне очень нравится Боуэн. Он пробился наверх из «Халла», и ему понадобилось совсем немного времени, чтобы показать, каким он может быть футболистом на уровне Премьер-лиги. Он уже сделал несколько поражающе больших шагов».

Однажды «Ливерпуль» уже брал игрока, который успел поработать со Слуцким (да, Робертсон формально целый месяц был футболистом «Халла», когда россиянин уже возглавлял клуб, но тогда захватили только отпуск и часть сборов).

В этот раз влияния точно больше.

Фото: Gettyimages.ru/Nigel Roddis; globallookpress.com/ Andrew Matthews; instagram.com/danidyerxx