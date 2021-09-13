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Сергей Кривохарченко уходит с «Матч ТВ». Плюс один в списке комментаторов, покинувших канал за 6 лет

Сергей Кривохарченко Сергей Кривохарченко
Роман Гутцайт Роман Гутцайт
Мария Командная Мария Командная
Александр Кузмак
Алексей Андронов Алексей Андронов
Валерий Карпин Валерий Карпин
Федор Погорелов Федор Погорелов
Василий Уткин Василий Уткин
Александр Елагин Александр Елагин
Кирилл Дементьев Кирилл Дементьев
Матч ТВ Матч ТВ
Геннадий Орлов Геннадий Орлов
Владислав Батурин Владислав Батурин
Футбол Футбол

На «Матч ТВ» заметная потеря – голос Бундеслиги Сергей Кривохарченко уходит с телеканала. Об этом рассказал бывший пиар-директор «Локомотива» Кирилл Брейдо. И пояснил: «Но дело не в конфликте с каналом, его нет».

Комментатор Дмитрий Шнякин написал в твиттере: «Серый Кривохарченко уходит. Мой любимый партнер по репортажу, шикарный комментатор, жуткий автозануда («Димон, ну это Швейцария, сбрось скорость!») и обладатель могучей фанатской базы». 

Кривохарченко работал на «Матч ТВ» с 2015-го. Вообще в команде «НТВ-Плюс» он был с начала нулевых – работал в «Футбольном клубе», был автором проекта «Футбол от А до Я». Но его карьера комментатора тогда была очень короткой – он сотрудничал с 7ТВ, после ухода оттуда Бундеслиги ушел и сам. Для широкого зрителя Кривохарченко стал известен во время ЧМ-2014, который он отработал на телеканалах ВГТРК, затем иногда появлялся на «Евроспорте», а уже оттуда его позвали на «Матч». 

Комментатор присоединился к большой команде коллег, которые в разное время по разным причинам ушли с «Матч ТВ».

Денис Казанский. Он покинул телеканал в начале осени-2021. «Я принял нелегкое решение покинуть «Матч ТВ», – говорил Казанский. – Шесть лет на канале и пятнадцать в холдинге – большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт. Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня.

У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своем развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило. Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне. Пожалуйста, не ищите кошку там, где ее нет – это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было мое и только мое решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями».

Василий Уткин. Ушел на самом старте проекта из-за конфликта с Тиной Канделаки, о котором сложно не знать. А все началось с отстранения из-за работы на матче «Байер – «Барселона». По словам источника «Интефакса», руководство посчитало, что Уткин появился в эфире пьяным.

«Я приехал на этот матч с корпоратива Sports.ru, меня там видели коллеги: Юра Дудь, Миша Калашников… – объяснял Уткин. – Приехал на канал за час до начала матча, меня видели коллеги, которые работали в тот день. Я не был пьян. Не хочу оправдаться, но не бывает такого, чтобы человек в течение пары часов репортажа полчаса трезв, потом пьян 15 минут, потом опять трезв. Прекрасно знаю, как это выглядело со стороны.

Я холостяк, веду свободный образ жизни, но абсолютно точно – не был пьян в тот вечер. Этому есть масса свидетелей. Со мной это происходит во второй раз в жизни. В первый раз звукорежиссер встал со стула и меня разбудил. Прошло всего две минуты, я встрепенулся и нормально довел репортаж до конца. Сейчас этого не произошло. И нельзя в этом никого винить, это не обязанность звукорежиссера».

Сейчас выступает с репликами на ютубе (более 600 тысяч подписчиков).

Александр Кузмак. Был исполнительным продюсером спортивного вещания и вел программу «Спортивный вопрос». Ушел из-за разногласий с руководством о политике канала: «Знаете, когда разводятся муж с женой, это иногда называется «не сошлись характерами». У руководителей канала и у меня были разные профессиональные взгляды на вещи, мы в них не смогли сойтись».

Сейчас иногда комментирует на «Первом», «Рен ТВ», а также в эфире «Яндекса».

Нобель Арустамян. Ушел из-за конфликта с генпродюсером (на тот момент) Тиной Канделаки. Нобелю поручили сгонять в Ростов-на-Дону для интервью с Павлом Мамаевым. На выходе получился монолог о бывшей жене игрока с личными подробностями под названием «Мамаева любовь». Комментатор требовал не выпускать интервью, но руководство настояло. Итог – увольнение по собственному желанию и претензии Тины в том, что Нобель часто работал на себя, а не для канала.

Владимир Стогниенко. Ушел на самом старте, но о причинах не рассказал: Поймите, меня никто не выгонял с «Матч ТВ». Мы в свое время вполне мирно разошлись, я сам решил уйти».

Сейчас босс комментаторов на «Окко», во время топовых турниров комментирует на «России 1».

Алексей Андронов. Формально попал под сокращение в 2016-м, но уверяет, что его уволили по политическим причинам: «Я потратил почти пять месяцев на историю с этим «Матчем». Встречался с Тиной, она сказала: «Вы хотите комментировать? Пожалуйста, я не против. Пусть это решает Володин (Борислав Володин, бывший редактор трансляций «Матч ТВ» – прим. Sports.ru). Володин два месяца конопатил мне мозги, ни одного слова, вообще ничего не решил. Задали там в приемной Чернышенко этот вопрос, он сказал: «Да-да, я слышал, это пусть Тина с Володиным решают».

Комментировал на «Силе ТВ», сейчас иногда появляется в ютубе вместе с Александром Шмурновым, а также комментирует чемпионат Польши, «НФЛ» и американский футбол на канале «Виасат спорт».

Кирилл Дементьев. Был отстранен вместе с Андроновым: «Могу подтвердить, что отстранен от работы решением генерального директора. Никаких подробностей не знаю – мне сообщили только о самом факте. Никто из руководства со мной не связывался, и, похоже, не собирается».

Летом ушел с «Окко», чтобы работать в Тбилиси на спортивном канале «Сетанта».

Федор Погорелов, комментатор «Зенита». О причинах говорил расплывчато: «Потому что мое сотрудничество с каналом «Матч» было спорадическим, сиюминутным, странным. В мае 2017-го мне показалось правильно установить именно такой формат сотрудничества (работа по договору подряда), который на выходе закончился округлением к нулю. Что меня тоже, к счастью, устроило».

Сейчас водит экскурсии по Петербургу, иногда появляется в футбольных шоу на ютубе.

Геннадий Орлов, комментатор «Зенита». В 2017-м попал в историю: в беседе с Андроновым и Дементьевым сказал, что Тина обанкротила «Матч ТВ», запись разговора за кадром каким-то образом была опубликована вместе с остальной программой. Орлов исчез из эфиров больше года назад: «Я не вписываюсь в их представления о современном репортаже».

Сейчас свободный художник.

Роман Гутцайт. Мирно ушел в 2019-м на «Окко»: «У меня не было цели куда-то уйти с «Матча». Я ни на что не обижен, ко мне замечательно относилось руководство».

Филипп Кудрявцев. Ушел на «Окко» к моменту запуска трансляций АПЛ: «В нашей сфере сложно менять профессию. Я иногда смотрю на людей старшего поколения, на тех же комментаторов, работающих не один десяток лет в одной структуре, в одном месте, с одними и теми же людьми, с одной и той же мебелью. К Останкино это очень применимо, на самом деле. Мне иногда становилось страшно. Конечно, с творческой точки зрения я бы развивался, но с повседневной… Когда появилась альтернатива, решил, что нужно ей пользоваться».

Владислав Батурин. Ведущий программы «Свисток» тоже попал под сокращение, некоторое время делился обидой в твиттере. Но теперь лента почищена, остались только сообщения из 2014-го.

Сейчас комментирует на «Окко».

Александр Елагин. Тоже был выведен из штата и работал на матчах периодически.

Сейчас комментирует на «Окко» и появляется в шоу на ютубе.

Павел Занозин. Переехал на Первый канал. Ведет утреннее шоу на Первом канале, комментирует матчи, а в прошлом сезоне появлялся в эфире «Силы ТВ».

Михаил Моссаковский. Переехал на Кипр, где работает в клубе «Пафос». Занимается «медиа и пиар-департаментом, идеологической составляющей, продвижением клубного телевидения».

Михаил Мельников. Максимально не публичный комментатор, специалист по южноамериканскому футболу и Бундеслиге, ушел с «Матч ТВ» без заявлений. Сейчас комментирует на «Окко».

Мария Командная. Пробовалась в эфире как комментатор, но в основном вела программы из студии. Ушла, потому что не договорилась о временном трансфере на FOX News – хотела поработать на ЧМ-2018 на американском канале, но Тина Канделаки была против.

Главред @hipo_platform (пишут про саморазвитие и качество жизни).

Валерий Карпин. Был боссом комментаторов, вел программу «Тотальный разбор». Уход таинственно совпал с внезапным невыходом программы в эфир. Но в интервью сайту канала тренер сообщил, что никакого конфликта с руководством канала не было: «Возможно, стало немного скучновато. С одной стороны. С другой, не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу».

Сейчас тренирует сборную России.

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