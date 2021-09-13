Сергей Кривохарченко уходит с «Матч ТВ». Плюс один в списке комментаторов, покинувших канал за 6 лет

На «Матч ТВ» заметная потеря – голос Бундеслиги Сергей Кривохарченко уходит с телеканала. Об этом рассказал бывший пиар-директор «Локомотива» Кирилл Брейдо. И пояснил: «Но дело не в конфликте с каналом, его нет».

Комментатор Дмитрий Шнякин написал в твиттере: «Серый Кривохарченко уходит. Мой любимый партнер по репортажу, шикарный комментатор, жуткий автозануда («Димон, ну это Швейцария, сбрось скорость!») и обладатель могучей фанатской базы».

Кривохарченко работал на «Матч ТВ» с 2015-го. Вообще в команде «НТВ-Плюс» он был с начала нулевых – работал в «Футбольном клубе», был автором проекта «Футбол от А до Я». Но его карьера комментатора тогда была очень короткой – он сотрудничал с 7ТВ, после ухода оттуда Бундеслиги ушел и сам. Для широкого зрителя Кривохарченко стал известен во время ЧМ-2014, который он отработал на телеканалах ВГТРК, затем иногда появлялся на «Евроспорте», а уже оттуда его позвали на «Матч».

Комментатор присоединился к большой команде коллег, которые в разное время по разным причинам ушли с «Матч ТВ».

• Денис Казанский . Он покинул телеканал в начале осени-2021. «Я принял нелегкое решение покинуть «Матч ТВ», – говорил Казанский. – Шесть лет на канале и пятнадцать в холдинге – большая и важная часть моей жизни, позволившая получить неоценимый опыт. Я хочу сказать огромное спасибо каналу за то, что помог мне стать тем, кто я есть сейчас, реализовать многие мечты и идеи, получать удовольствие от каждого дня.

У каждого из нас в жизни наступает момент, когда он должен бросить себе новый вызов для перехода на следующий этап в своем развитии. Я считаю, что время для этого шага наступило. Хочу немного расширить зону комфорта и попробовать себя на другом уровне. Пожалуйста, не ищите кошку там, где ее нет – это решение никак не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала. Это было мое и только мое решение, я руководствуюсь исключительно внутренними ощущениями».

• Василий Уткин. Ушел на самом старте проекта из-за конфликта с Тиной Канделаки, о котором сложно не знать. А все началось с отстранения из-за работы на матче «Байер – «Барселона». По словам источника «Интефакса», руководство посчитало, что Уткин появился в эфире пьяным.

«Я приехал на этот матч с корпоратива Sports.ru, меня там видели коллеги: Юра Дудь, Миша Калашников… – объяснял Уткин. – Приехал на канал за час до начала матча, меня видели коллеги, которые работали в тот день. Я не был пьян. Не хочу оправдаться, но не бывает такого, чтобы человек в течение пары часов репортажа полчаса трезв, потом пьян 15 минут, потом опять трезв. Прекрасно знаю, как это выглядело со стороны.

Я холостяк, веду свободный образ жизни, но абсолютно точно – не был пьян в тот вечер. Этому есть масса свидетелей. Со мной это происходит во второй раз в жизни. В первый раз звукорежиссер встал со стула и меня разбудил. Прошло всего две минуты, я встрепенулся и нормально довел репортаж до конца. Сейчас этого не произошло. И нельзя в этом никого винить, это не обязанность звукорежиссера».

Сейчас выступает с репликами на ютубе (более 600 тысяч подписчиков).

• Александр Кузмак. Был исполнительным продюсером спортивного вещания и вел программу «Спортивный вопрос». Ушел из-за разногласий с руководством о политике канала: «Знаете, когда разводятся муж с женой, это иногда называется «не сошлись характерами». У руководителей канала и у меня были разные профессиональные взгляды на вещи, мы в них не смогли сойтись».

Сейчас иногда комментирует на «Первом», «Рен ТВ», а также в эфире «Яндекса».

• Нобель Арустамян. Ушел из-за конфликта с генпродюсером (на тот момент) Тиной Канделаки. Нобелю поручили сгонять в Ростов-на-Дону для интервью с Павлом Мамаевым. На выходе получился монолог о бывшей жене игрока с личными подробностями под названием «Мамаева любовь». Комментатор требовал не выпускать интервью, но руководство настояло. Итог – увольнение по собственному желанию и претензии Тины в том, что Нобель часто работал на себя, а не для канала.

• Владимир Стогниенко. Ушел на самом старте, но о причинах не рассказал: Поймите, меня никто не выгонял с «Матч ТВ». Мы в свое время вполне мирно разошлись, я сам решил уйти».

Сейчас босс комментаторов на «Окко», во время топовых турниров комментирует на «России 1».

• Алексей Андронов. Формально попал под сокращение в 2016-м, но уверяет, что его уволили по политическим причинам: «Я потратил почти пять месяцев на историю с этим «Матчем». Встречался с Тиной, она сказала: «Вы хотите комментировать? Пожалуйста, я не против. Пусть это решает Володин (Борислав Володин, бывший редактор трансляций «Матч ТВ» – прим. Sports.ru). Володин два месяца конопатил мне мозги, ни одного слова, вообще ничего не решил. Задали там в приемной Чернышенко этот вопрос, он сказал: «Да-да, я слышал, это пусть Тина с Володиным решают».

Комментировал на «Силе ТВ», сейчас иногда появляется в ютубе вместе с Александром Шмурновым, а также комментирует чемпионат Польши, «НФЛ» и американский футбол на канале «Виасат спорт».

• Кирилл Дементьев. Был отстранен вместе с Андроновым: «Могу подтвердить, что отстранен от работы решением генерального директора. Никаких подробностей не знаю – мне сообщили только о самом факте. Никто из руководства со мной не связывался, и, похоже, не собирается».

Летом ушел с «Окко», чтобы работать в Тбилиси на спортивном канале «Сетанта».

• Федор Погорелов , комментатор «Зенита». О причинах говорил расплывчато: «Потому что мое сотрудничество с каналом «Матч» было спорадическим, сиюминутным, странным. В мае 2017-го мне показалось правильно установить именно такой формат сотрудничества (работа по договору подряда), который на выходе закончился округлением к нулю. Что меня тоже, к счастью, устроило».

Сейчас водит экскурсии по Петербургу, иногда появляется в футбольных шоу на ютубе.

• Геннадий Орлов , комментатор «Зенита». В 2017-м попал в историю: в беседе с Андроновым и Дементьевым сказал, что Тина обанкротила «Матч ТВ», запись разговора за кадром каким-то образом была опубликована вместе с остальной программой. Орлов исчез из эфиров больше года назад: «Я не вписываюсь в их представления о современном репортаже».

Сейчас свободный художник.

• Роман Гутцайт. Мирно ушел в 2019-м на «Окко»: «У меня не было цели куда-то уйти с «Матча». Я ни на что не обижен, ко мне замечательно относилось руководство».

• Филипп Кудрявцев. Ушел на «Окко» к моменту запуска трансляций АПЛ: «В нашей сфере сложно менять профессию. Я иногда смотрю на людей старшего поколения, на тех же комментаторов, работающих не один десяток лет в одной структуре, в одном месте, с одними и теми же людьми, с одной и той же мебелью. К Останкино это очень применимо, на самом деле. Мне иногда становилось страшно. Конечно, с творческой точки зрения я бы развивался, но с повседневной… Когда появилась альтернатива, решил, что нужно ей пользоваться».

• Владислав Батурин. Ведущий программы «Свисток» тоже попал под сокращение, некоторое время делился обидой в твиттере. Но теперь лента почищена, остались только сообщения из 2014-го.

Сейчас комментирует на «Окко».

• Александр Елагин. Тоже был выведен из штата и работал на матчах периодически.

Сейчас комментирует на «Окко» и появляется в шоу на ютубе.

• Павел Занозин. Переехал на Первый канал. Ведет утреннее шоу на Первом канале, комментирует матчи, а в прошлом сезоне появлялся в эфире «Силы ТВ».

• Михаил Моссаковский. Переехал на Кипр, где работает в клубе «Пафос». Занимается «медиа и пиар-департаментом, идеологической составляющей, продвижением клубного телевидения».

• Михаил Мельников. Максимально не публичный комментатор, специалист по южноамериканскому футболу и Бундеслиге, ушел с «Матч ТВ» без заявлений. Сейчас комментирует на «Окко».

• Мария Командная. Пробовалась в эфире как комментатор, но в основном вела программы из студии. Ушла, потому что не договорилась о временном трансфере на FOX News – хотела поработать на ЧМ-2018 на американском канале, но Тина Канделаки была против.

Главред @hipo_platform (пишут про саморазвитие и качество жизни).

• Валерий Карпин. Был боссом комментаторов, вел программу «Тотальный разбор». Уход таинственно совпал с внезапным невыходом программы в эфир. Но в интервью сайту канала тренер сообщил, что никакого конфликта с руководством канала не было: «Возможно, стало немного скучновато. С одной стороны. С другой, не хотелось быть излишне привязанным к телевизионной работе. Намерен в большей степени, чем сейчас, посвятить себя непосредственно футболу».

Сейчас тренирует сборную России.