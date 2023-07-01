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«Вестминстер Скул Плейинг Граундс» или «Винсент-сквер» – футбол возле Биг-Бена

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Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Какой стадион ближе всего к Биг-Бену? «Стэмфорд Бридж», «Крейвен Коттедж»?

Нет, «Вестминстер Скул Плейинг Граундс».

Вся зеленая зона называется «Винсент-сквер». Она принадлежит Вестминстерскому колледжу с 18-го века, когда декан Уильям Винсент заплатил мужчине с лошадью и плугом, чтобы тот окружил выделенную для занятий площадь насыпью и рвом.

Предыдущее использование хранит страшные вещи: кладбище для 1200 шотландских заключенных, умерших от голода после битвы при Вустере в 1651 году, могильная яма для жертв Великой лондонской чумы, тюрьма и колодец, в котором травили медведя во времена правления королевы Анны.

Теперь здесь тихо и мирно живет спорт для студентов. Десять теннисных кортов и поле для крикета. Как полагается, с привлекательным павильоном 19-го века (помимо него еще восемь исторических зданий находятся под охраной). Но как часто бывает, крикетное поле в любой момент может стать футбольным.

Поймать футбольный матч в самом сердце Великобритании – дорогого стоит.

«Олд Вестминстерс» основаны в 1880 году, а с 1840-х зарождали игру по правилам, которые придумывали на ходу в школьных двориках.

В наши дни вестминстерцы выступают в Артурианской лиге выпускников (да, там одни «Олд»). Иногда к ним приезжает двукратный обладатель Кубка Англии «Олд Итонианс» (в бело-голубом). И иногда в 1/4 кубка среди школ. И иногда такие знаковые события выносят на «Вестминстер Скул Плейинг Граундс». Что и происходит в фотоотчете Энди Нанна от 2019 года.

Гости победили со счетом 3-2.

Дух старой Британии зашкаливает!

Поле настолько близко к туристическому центру, что на заднем плане, как на ладони, Вестминстерский дворец, Вестминстерский собор и колесо обозрения «Лондонский глаз»! Вестминстерское аббатство заметно едва (на 14-м, 15-м и 16-м фото слева), а вот Биг-Бен, к сожалению, занят строительными лесами.

А вот так самую известную достопримечательность все-таки видно!

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Фото: Flickr/Andy Nunn; Wikipedia; Pennie Withers Photography; ccoengineers.com

5 комментариев

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Сергей Попов
Очень здорово. Всегда жду ваши посты. Хотел бы побывать на таком матче, конечно.
+1
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Алексей Берещенко
Какая же там атмосфера! Прям захотелось выйти на это поле и прочувствовать на себе!
+4
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дядюшка Фунтик
Я был в Лондоне и конкретно в этом районе (поле правда не видел, оно "во дворах"). Там офигенная атмосфера конечно........
+2
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Александр Карпюк
Какой душевный, спасибо!
+1
0
+1
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Дмитрий Подрубный
Автор
Ответ Сергей Попов
Очень здорово. Всегда жду ваши посты. Хотел бы побывать на таком матче, конечно.
Спасибо за отзыв и поддержку!))))
0
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