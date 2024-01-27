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Соболенко защитила титул на Australian Open – а такого не было больше 10 лет! Она всех просто растоптала

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Арина Соболенко Арина Соболенко
Циньвэнь Чжэн Циньвэнь Чжэн
Теннис Теннис

Арина Соболенко защитила титул на Australian Open. И как она это сделала!

● За весь турнир она не проиграла ни сета. С 2000 года до нее так уверенно путь в Мельбурне проходили только четыре теннисистки: Линдсей Дэвенпорт (2000), Мария Шарапова (2008), Серена Уильямс (2017) и Эшли Барти (2022).

● За семь матчей Арина отдала всего 31 гейм. Только в одном матче она проиграла больше пяти – в полуфинале против Коко Гауфф.

● В итоге Соболенко стала всего девятой теннисисткой в Открытой эре, защитившей победу в Мельбурне – и первой после Виктории Азаренко в 2012-2013-м.

В финале белоруска разгромила Циньвэнь Чжэн – 6:3, 6:2.

***

Китаянка приехала в Австралию 12-й ракеткой мира и совершила прорыв – впервые вышла в финал «Большого шлема» и гарантировала себе место в топ-10. Но есть нюанс: в финал он прошла, не обыграв ни то что ни одной сеяной соперницы – а ни одной теннисистки топ-50.

Конечно, Королева не виновата, что сетка перед ней так раскрылась – она просто воспользовалась шансом. Но в финале было видно большой разрыв в классе между ней и Соболенко. Чжэн для победы нужно было, чтобы Арина не показала ничего близкого к максимуму. А этого не случилось.

● У Королевы не было ответа на первую подачу Соболенко – как и в их четвертьфинале на US Open в прошлом году. Тогда белоруска выиграла на первом мяче 88% очков, а в Мельбурне – 84%.

● Особенно эффективно работала уходящая подача в первый квадрат. Она летела под форхенд, и китаянка пыталась отвечать по линии – чтобы не давать удобный удар для перевода в открытый угол. Но не попадала.

● В целом наибольшего успеха на приеме Чжэн добилась не тогда, когда у нее проходили силовые приемы – а когда проходили неудобные резаки справа. Они не давали Соболенко ритма и достаточной высоты отскока для атаки. Плюс вытягивали ее в неудобные точки на корте.

Но это были единичные случаи.

● Перед финалом возникал вопрос – как атаки Соболенко выдержит форхенд Чжэн, имеющий тенденцию ломаться под давлением? Ответ – никак.

● Мы уже обсудили, как ему было тяжело на приеме. Но в розыгрышах ситуация была примерно такой же – Чжэн либо ошибалась, либо давала мягкий мяч, с которого Арина окончательно забивала.

● В целом в розыгрышах Соболенко доминировала – потому что Чжэн играла слишком далеко от линий. Даже если китаянка била сильно, но в центр, Арина захватывала инициативу.

● Чтобы как-то притупить агрессию Соболенко, Циньвэнь нужно было заставлять ее двигаться. И когда она это делала, получалось неплохо.

Но подвигать соперницу у китаянки получалось слишком редко. А Соболенко это делала постоянно.

● У Чжэн отличная подача – она лидер турнира по эйсам, с первого мяча кладет мощно и агрессивно. И первая подача открывала ей пространство для атак и импровизаций.

● Но если она не проходила, возникали огромные проблемы. Потому что Соболенко стояла на задней линии и уничтожала.

● В итоге с середины первого сета у Чжэн бывали геймы, где она делала по несколько двойных ошибок – вероятно, потому что стремилась поагрессивнее положить вторую подачу, чтобы сразу не попадать под прессинг.

● Конечно, Циньвэнь Чжэн боролась изо всех сил, но чисто по игровому уровню была намного ниже Соболенко.

И Арина на этом турнире играла так, что не очень понятно, кто вообще мог бы соответствовать ее уровню – и за счет чего.

Потому что она все две недели играла до нелепого агрессивно и чисто. Это был лучший турнир в ее жизни.

Бумажка Believe из «Теда Лассо» захватывает реальный спорт. Теперь она на бутылке Соболенко

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Фото: Gettyimages/Graham Denholm

4 комментария
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+4
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Красавица, умница!
+3
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Безоговорочно лучшая на турнире. Просто всех закатала в асфальт или танком по всем прошлась, как угодно можно это назвать. Убедительнейшая победа, хотя я надеялся на борьбу в трех сетах. Наивно, конечно, но...
+1
0
+1
Разбуры турмы муры!
Прагнеш свабоды — то бяры!
Мур хутка рухне, рухне, рухне
І пахавае свет стары!
Разбуры турмы муры!
Прагнеш свабоды — то бяры!
Мур хутка рухне, рухне, рухне
І пахавае свет стары!
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