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Зверев вдруг выбил Алькараса с Australian Open. Как?

Александр Зверев Александр Зверев
Даниил Медведев Даниил Медведев
Карлос Алькарас Карлос Алькарас
Australian Open Australian Open
ATP ATP
Теннис Теннис

Теперь сыграет с Медведевым.

Александр Зверев вообще не выглядел фаворитом в четвертьфинале Australian Open против Карлоса Алькараса. На неделе он провел два пятисетовых матча, дошедших до решающего тай-брейка.

Но немец провел, вероятно, лучший матч в карьере и выиграл – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4.

***

1. Зверев невероятно подавал. Просто невероятно. Самый низкий процент попадания первым мячом у него был в третьем сете – и это были огромные 78%. В первом и втором сетах он не попал первым мячом всего по два раза, в четвертом – четыре.

А первая подача у него – одна из лучших в мире. Даже Алькарасу с ней трудно справляться.

2. Немец был нехарактерно агрессивен. В первую очередь это выражалось в его позиции на корте – он держался очень близко к задней линии, рано встречал мяч и душил Алькараса. Потому что несмотря на эту позицию он бил близко к линиям, давил глубиной. Это позволило ему, например, выиграть подавляющее большинство затяжных розыгрышей – 22 против 13, когда они длились дольше 9 ударов.

3. А еще он 45 раз сходил к сетке (больше Алькараса) – и выиграл там 31 очко.

4. Традиционно более слабая сторона Зверева – форхенд. Но в этом матче он заколачивал справа.

5. И при этом он был стабильнее Карлоса в разменах, чаще выбивал его из позиции, постоянно создавал проблемы.

6. Сам Алькарас первые два с половиной сета играл ужасно. Он постоянно ошибался с форхенда, торопился, и даже его коронные укороченные часто выглядели шагом отчаяния – а не тактическим приемом.

7. Испанец ожил только в тот момент, когда Зверев подавал на матч. А тай-брейк он провел вообще на космическом уровне, заколотив несколько феноменальных обводящих ударов.

8. Но тут Зверев тоже проявил себя. В четвертом сете многое указывало на то, что ему будет невероятно тяжело – Алькарас порхал, Зверев перенес огромные нагрузки по ходу турнира, у него были кровавые мозоли, в какой-то момент он начал прихрамывать.

Несмотря на все это, немец держался крепко. Например, при счете 3:4 в четвертом сете он вытянул тяжелый гейм, завершив его очень классным ударом из обороны.

А сразу после этого сделал брейк.

9. Когда он второй раз подавал на матч, Алькарас при счете 30:30 вернулся к проблемам первых сетов – сначала чудом дважды попал в корт, нейтрализовал розыгрыш и сразу же пульнул с обыденного бэкхенда в аут по длине.

И дальше Зверев закрыл матч подачей.

***

Немец седьмой раз вышел в полуфинал «Большого шлема» и теперь сыграет с Даниилом Медведевым. В личке – 11:7 в пользу россиянина, который в прошлом году взял 5 матчей из 6.

Зверев по этому поводу сказал: «Последний год он часто надирал мне задницу».

Зверева наказали за нападение на бывшую девушку. Это уже вторые обвинения в насилии

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Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Julian Finney

42 комментария
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Ответ dave86
Объективно для Медведева Зверев гораздо лучший вариант, нежели чем Алькарас. рискну предположить , что Медведев победит 3-1. По поводу финала: на мой взгляд безоговорочный фаворит турнира Синнер.. и в финале медведю лучше попасть на Джоковича… что ж время покажет.
"лучше попасть на Джоковича" на АО звучит феерично…
+49
0
+49
На Алькараса у Зверева свой, особый настрой. Уже второй раз выбивает его на Шлеме. Молодец Сашка
+25
-1
+24
Ответ dave86
Объективно для Медведева Зверев гораздо лучший вариант, нежели чем Алькарас. рискну предположить , что Медведев победит 3-1. По поводу финала: на мой взгляд безоговорочный фаворит турнира Синнер.. и в финале медведю лучше попасть на Джоковича… что ж время покажет.
Синнер сейчас конечно в огненной форме, но Джокович - это Джокович.
+21
0
+21
Ответ dave86
Объективно для Медведева Зверев гораздо лучший вариант, нежели чем Алькарас. рискну предположить , что Медведев победит 3-1. По поводу финала: на мой взгляд безоговорочный фаворит турнира Синнер.. и в финале медведю лучше попасть на Джоковича… что ж время покажет.
Любой финал Шлема - это прежде всего менталка. И Синнер, и Зверев, если окажутся в этом финале АО, будут дрожать как осиновый лист. Медведеву легче всего - этих финалов уже как грязи. Остановить его может только Джокович, в любой форме он грозен как черт
+10
-1
+9
Не хочу принизить заслуги Саши , но я думаю больше проиграл Карлос чем выиграл Зверев
+10
-2
+8
Объективно для Медведева Зверев гораздо лучший вариант, нежели чем Алькарас. рискну предположить , что Медведев победит 3-1. По поводу финала: на мой взгляд безоговорочный фаворит турнира Синнер.. и в финале медведю лучше попасть на Джоковича… что ж время покажет.
+15
-8
+7
Ответ dave86
Объективно для Медведева Зверев гораздо лучший вариант, нежели чем Алькарас. рискну предположить , что Медведев победит 3-1. По поводу финала: на мой взгляд безоговорочный фаворит турнира Синнер.. и в финале медведю лучше попасть на Джоковича… что ж время покажет.
Согласен, что для Медведева было бы лучше в полуфинале играть со Зверевым. Вполне проходимый соперник. Но предположить, что кто-то из теннистов в финале мечтает попасть на Джоковича, а не на Синнера - это выше моего понимания. К тому же, все расклады бессмысленны. В финале мы увидим великолепный теннис Новака, который в очередной раз станет победителем АО.
+6
0
+6
Ну, хорошо... Саша отлично подавал весь матч. Согласен.
вопрос: где была подача Алькараса первые 2 сета??? Вот в 3 сете подача Карлоса появилась и был тай... Саша, молодец. спору нет.... Но с Алькарасом явно что то не то было первые 2 сета.
+5
0
+5
Саша не невероятно подавал, а восхитительно, феноменально. Не знаю, какую превосходную степень тут подобрать. Человек 2 сета подавал 90% первым мячом, потом процент упал до 85 и в конце матча он был 84. 3 часа 6 минут Саша держал такой уровень. Это космос космический и это не просто подачи в центр квадрата со скоростью 185, а мощные бомбы за 200 по линиям и углам обоих квадратов
+6
-1
+5
Саша конечно спокоен как танк, никаких тебе Вамосов, никаких кулачков, вышел и молча выиграл.
+4
0
+4
Алькарасу надо снимать эту безрукавку, как с US Open ее надел, так одни неудачи пошли)
+5
-2
+3
Ответ Слава18
Не хочу принизить заслуги Саши , но я думаю больше проиграл Карлос чем выиграл Зверев
а можно было посмотреть матч, это бы избавило от раздумий.

Зверев играл гораздо лучше Алькараса. А у Алькараса сразу не задалась игра, и он, как обычно в таких случаях, сразу превратился в теннисиста обычного уровня
+3
0
+3
После матча Дани, думал посмотреть этот матч на лайте, а потом Саша начал играть в такой шикарный теннис…
+3
0
+3
Играл хорошо Киса, но подача это просто запредельная была, это было залогом победы
+2
0
+2
Ответ Vitalii-Just
Ну, хорошо... Саша отлично подавал весь матч. Согласен. вопрос: где была подача Алькараса первые 2 сета??? Вот в 3 сете подача Карлоса появилась и был тай... Саша, молодец. спору нет.... Но с Алькарасом явно что то не то было первые 2 сета.
Где был Карась это проблемы Карася. Даже если бы он был в форме как на Уиме, вряд ли бы это его спасло от 90% первой подачи Кисы
+2
0
+2
А почему неожиданно ?
На харде испанцы не так сильны
Зверев на итоговом его уже обыгрывал .
Я был удивлен , что буки так сильно делали фаворитом испанца .
+2
0
+2
Ответ Слава18
Не хочу принизить заслуги Саши , но я думаю больше проиграл Карлос чем выиграл Зверев
Вы хотя бы подачи Саши видели?Да что мог Карлос там сделать?
+4
-2
+2
Вот же киса дал
+2
0
+2
Ну что ж, Киса может быть тигром!
А, если серьёзно смешно, конечно, когда болельщики рассуждают о Слабой менталке игроков топ 10 . Такого успеха могут добиться только исключительные бойцы. Просто дело в том, что у того же Джоковича менталка уже на гениальном уровне
+1
0
+1
Немец🤣
+1
0
+1
Ответ f0rz
Где был Карась это проблемы Карася. Даже если бы он был в форме как на Уиме, вряд ли бы это его спасло от 90% первой подачи Кисы
3 и 4 сеты показали, что матч мог бы быть равным, если бы Карлос не провалил 2 первых сета...
+1
0
+1
Ответ LeNok
Вы хотя бы подачи Саши видели?Да что мог Карлос там сделать?
Хотя бы брать свои подачи и доводить сеты до тая(как он это сделал в 3 сете)... А уж на тае может всё что угодно случится...
+1
0
+1
Ответ LeNok
Вы хотя бы подачи Саши видели?Да что мог Карлос там сделать?
Конечно видел , я весь матч смотрел , Алькараса было не узнать , брака было очень много , он больше сам ошибался чем Саша выигрывал , а что касается подачи , спору нет подавал здорово
+1
0
+1
Ответ dave86
Объективно для Медведева Зверев гораздо лучший вариант, нежели чем Алькарас. рискну предположить , что Медведев победит 3-1. По поводу финала: на мой взгляд безоговорочный фаворит турнира Синнер.. и в финале медведю лучше попасть на Джоковича… что ж время покажет.
О, дилетант подъехал
Тебе лучше на счёт тенниса вообще не высказываться

Взгляд у него безоговорочный 😆😆😆
+1
0
+1
Ответ Tarkovski
Любой финал Шлема - это прежде всего менталка. И Синнер, и Зверев, если окажутся в этом финале АО, будут дрожать как осиновый лист. Медведеву легче всего - этих финалов уже как грязи. Остановить его может только Джокович, в любой форме он грозен как черт
Очень надеемся на 2 шлем
+2
-1
+1
Алькарас: "Никогда в жизни он так не играл!"
+3
-2
+1
Ответ Tarkovski
Любой финал Шлема - это прежде всего менталка. И Синнер, и Зверев, если окажутся в этом финале АО, будут дрожать как осиновый лист. Медведеву легче всего - этих финалов уже как грязи. Остановить его может только Джокович, в любой форме он грозен как черт
А Кисе еще и финал USO-2020 наверняка будет аукаться, когда слил, ведя 2-0..
+1
0
+1
Ответ dave86
Вспомним Синнера на итоговом?)или еще пару встреч до этого
Шлем это другая история, финал шлема - еще более иная история. Если Синнер с первого захода в финал возьмет шлем, тем более против соперника, который сыграл уже несколько таких финалов - это будет не просто пик, а эверест формы какой-то. На моей памяти в мужском туре так только Сафин и Дель Потро выстрелили.
+1
0
+1
Ответ Слава18
Не хочу принизить заслуги Саши , но я думаю больше проиграл Карлос чем выиграл Зверев
Согласен. Карась был слишком вареный, ожил в конце третьего и начале четвертого сета.
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Ответ We_ll
"лучше попасть на Джоковича" на АО звучит феерично…
Да там кретин пишет
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