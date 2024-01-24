Зверев вдруг выбил Алькараса с Australian Open. Как?
Теперь сыграет с Медведевым.
Александр Зверев вообще не выглядел фаворитом в четвертьфинале Australian Open против Карлоса Алькараса. На неделе он провел два пятисетовых матча, дошедших до решающего тай-брейка.
Но немец провел, вероятно, лучший матч в карьере и выиграл – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4.
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1. Зверев невероятно подавал. Просто невероятно. Самый низкий процент попадания первым мячом у него был в третьем сете – и это были огромные 78%. В первом и втором сетах он не попал первым мячом всего по два раза, в четвертом – четыре.
А первая подача у него – одна из лучших в мире. Даже Алькарасу с ней трудно справляться.
2. Немец был нехарактерно агрессивен. В первую очередь это выражалось в его позиции на корте – он держался очень близко к задней линии, рано встречал мяч и душил Алькараса. Потому что несмотря на эту позицию он бил близко к линиям, давил глубиной. Это позволило ему, например, выиграть подавляющее большинство затяжных розыгрышей – 22 против 13, когда они длились дольше 9 ударов.
3. А еще он 45 раз сходил к сетке (больше Алькараса) – и выиграл там 31 очко.
4. Традиционно более слабая сторона Зверева – форхенд. Но в этом матче он заколачивал справа.
5. И при этом он был стабильнее Карлоса в разменах, чаще выбивал его из позиции, постоянно создавал проблемы.
6. Сам Алькарас первые два с половиной сета играл ужасно. Он постоянно ошибался с форхенда, торопился, и даже его коронные укороченные часто выглядели шагом отчаяния – а не тактическим приемом.
7. Испанец ожил только в тот момент, когда Зверев подавал на матч. А тай-брейк он провел вообще на космическом уровне, заколотив несколько феноменальных обводящих ударов.
8. Но тут Зверев тоже проявил себя. В четвертом сете многое указывало на то, что ему будет невероятно тяжело – Алькарас порхал, Зверев перенес огромные нагрузки по ходу турнира, у него были кровавые мозоли, в какой-то момент он начал прихрамывать.
Несмотря на все это, немец держался крепко. Например, при счете 3:4 в четвертом сете он вытянул тяжелый гейм, завершив его очень классным ударом из обороны.
А сразу после этого сделал брейк.
9. Когда он второй раз подавал на матч, Алькарас при счете 30:30 вернулся к проблемам первых сетов – сначала чудом дважды попал в корт, нейтрализовал розыгрыш и сразу же пульнул с обыденного бэкхенда в аут по длине.
И дальше Зверев закрыл матч подачей.
***
Немец седьмой раз вышел в полуфинал «Большого шлема» и теперь сыграет с Даниилом Медведевым. В личке – 11:7 в пользу россиянина, который в прошлом году взял 5 матчей из 6.
Зверев по этому поводу сказал: «Последний год он часто надирал мне задницу».
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Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Julian Finney
вопрос: где была подача Алькараса первые 2 сета??? Вот в 3 сете подача Карлоса появилась и был тай... Саша, молодец. спору нет.... Но с Алькарасом явно что то не то было первые 2 сета.
Зверев играл гораздо лучше Алькараса. А у Алькараса сразу не задалась игра, и он, как обычно в таких случаях, сразу превратился в теннисиста обычного уровня
На харде испанцы не так сильны
Зверев на итоговом его уже обыгрывал .
Я был удивлен , что буки так сильно делали фаворитом испанца .
А, если серьёзно смешно, конечно, когда болельщики рассуждают о Слабой менталке игроков топ 10 . Такого успеха могут добиться только исключительные бойцы. Просто дело в том, что у того же Джоковича менталка уже на гениальном уровне
Тебе лучше на счёт тенниса вообще не высказываться
Взгляд у него безоговорочный 😆😆😆