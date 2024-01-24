Зверев вдруг выбил Алькараса с Australian Open. Как?

Теперь сыграет с Медведевым.

Александр Зверев вообще не выглядел фаворитом в четвертьфинале Australian Open против Карлоса Алькараса. На неделе он провел два пятисетовых матча, дошедших до решающего тай-брейка.

Но немец провел, вероятно, лучший матч в карьере и выиграл – 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:4.

***

1. Зверев невероятно подавал. Просто невероятно. Самый низкий процент попадания первым мячом у него был в третьем сете – и это были огромные 78%. В первом и втором сетах он не попал первым мячом всего по два раза, в четвертом – четыре.

А первая подача у него – одна из лучших в мире. Даже Алькарасу с ней трудно справляться.

2. Немец был нехарактерно агрессивен. В первую очередь это выражалось в его позиции на корте – он держался очень близко к задней линии, рано встречал мяч и душил Алькараса. Потому что несмотря на эту позицию он бил близко к линиям, давил глубиной. Это позволило ему, например, выиграть подавляющее большинство затяжных розыгрышей – 22 против 13, когда они длились дольше 9 ударов.

3. А еще он 45 раз сходил к сетке (больше Алькараса) – и выиграл там 31 очко.

4. Традиционно более слабая сторона Зверева – форхенд. Но в этом матче он заколачивал справа.

5. И при этом он был стабильнее Карлоса в разменах, чаще выбивал его из позиции, постоянно создавал проблемы.

6. Сам Алькарас первые два с половиной сета играл ужасно. Он постоянно ошибался с форхенда, торопился, и даже его коронные укороченные часто выглядели шагом отчаяния – а не тактическим приемом.

7. Испанец ожил только в тот момент, когда Зверев подавал на матч. А тай-брейк он провел вообще на космическом уровне, заколотив несколько феноменальных обводящих ударов.

8. Но тут Зверев тоже проявил себя. В четвертом сете многое указывало на то, что ему будет невероятно тяжело – Алькарас порхал, Зверев перенес огромные нагрузки по ходу турнира, у него были кровавые мозоли, в какой-то момент он начал прихрамывать.

Несмотря на все это, немец держался крепко. Например, при счете 3:4 в четвертом сете он вытянул тяжелый гейм, завершив его очень классным ударом из обороны.

А сразу после этого сделал брейк.

9. Когда он второй раз подавал на матч, Алькарас при счете 30:30 вернулся к проблемам первых сетов – сначала чудом дважды попал в корт, нейтрализовал розыгрыш и сразу же пульнул с обыденного бэкхенда в аут по длине.

И дальше Зверев закрыл матч подачей.

***

Немец седьмой раз вышел в полуфинал «Большого шлема» и теперь сыграет с Даниилом Медведевым. В личке – 11:7 в пользу россиянина, который в прошлом году взял 5 матчей из 6.

Зверев по этому поводу сказал: «Последний год он часто надирал мне задницу».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Фото: Gettyimages.ru/Cameron Spencer, Julian Finney