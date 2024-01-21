Соболенко ногой сбила перо с головы тренера и подписывает ему лысину. И громит всех на Australian Open

Арина Соболенко защищает титул на Australian Open. Перед турниром ее часто спрашивали, будет ли она испытывать дополнительное давление – и пока что так не скажешь.

Белоруска уже вышла в четвертьфинал – причем очень убедительно:

● За четыре матча она проиграла всего 11 геймов;

● За турнир она повесила уже три баранки. А в третьем круге впервые выиграла 6:0, 6:0 на уровне основного тура. И потом пошутила: «В прошлом году Ига [Швентек] выиграла много сетов 6:0. И это одна из моих целей – приблизиться к ней».

● В 1/8 финала она убедительно разобрала опасную и возрождающуюся Аманду Анисимову – 6:3, 6:2.

С учетом того, что с турнира уже вылетели Ига Швентек и Елена Рыбакина, Соболенко точно осталась главной фавориткой.

Перед матчем с Анисимовой белоруска развлекалась как могла. Например, поставила на голову тренера по физподготовке Джейсона Стейси какое-то перышко на подставке – и сбила ногой.

Потом она рассказала корреспонденту Sports.ru Максиму Янчевскому:

– Мы просто немного сумасшедшая своеобразная команда. Все время какую-то хрень творим. Это был как воланчик, им можно играть, на реакцию упражнения делать. Какой-то фигней страдали, и я такая: «Джейсон, смотри, как я умею».

– Это было с первого раза, а если бы что-то пошло не так?

– Ну, ничего, он сильный, справился бы (смеется).

Голове Стейси на этом турнире вообще достается. После встречи с Анисимовой выяснилось, что перед каждым матчем на этом Australian Open Соболенко оставляет у него на лысине автограф. Когда Арину попросили это прокомментировать, она залилась смехом.

– Мы любим странную хрень (смеется).

Я сделала это перед первым матчем и после победы сказала Джейсону, – что теперь это часть программы. Он не очень доволен, но все понимает.

– Небольшое суеверие?

– Наверное, да (смеется).

Белоруска вышла в четвертьфинал на шестом «Большом шлеме» подряд и на восьмом – в карьере. Все семь предыдущих матчей в 1/4 она выиграла.

Ее следующей соперницей станет Мирра Андреева или Барбора Крейчикова.

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