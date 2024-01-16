Алькарасу не нужна сетка – он бьет мимо нее. Дважды за матч!

Да, так можно.

Карлос Алькарас и зрелищные удары всегда идут вместе – как Испания и Мадрид. В матче с Лоренцо Сонего во втором круге Australian Open (6:4, 6:7(3), 6:3, 7:6(3)) Карлос выдал сразу два прекрасных хотшота – и оба мимо сетки.

Во втором сете он обогнул стойку резаком, когда Сонего выдернул его вперед очень косым ударом с лета. Итальянец достал мяч, но не обработал.

А в четвертом сете Алькарас выдал еще более зрелищный бэкхенд – прострелил между сеткой и судейской вышкой и попал прямо в линию.

Сонего оставалось только поаплодировать.

И на всякий случай напомним – бить мимо сетки по правилам можно. Главное, чтобы мяч попал в корт. Только это очень сложно.

Итальянец тоже умеет играть зрелищно, и они с Алькарасом на пару выдали один из лучших розыгрышей турнира. Который взял как раз Сонего.

Дальше Алькарас встретится с 18-летним Шаном Цзюньчэнем.

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