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Алькарасу не нужна сетка – он бьет мимо нее. Дважды за матч!

Карлос Алькарас Карлос Алькарас
ATP ATP
Australian Open Australian Open
Лоренцо Сонего Лоренцо Сонего
Теннис Теннис

Да, так можно.

Карлос Алькарас и зрелищные удары всегда идут вместе – как Испания и Мадрид. В матче с Лоренцо Сонего во втором круге Australian Open (6:4, 6:7(3), 6:3, 7:6(3)) Карлос выдал сразу два прекрасных хотшота – и оба мимо сетки.

Во втором сете он обогнул стойку резаком, когда Сонего выдернул его вперед очень косым ударом с лета. Итальянец достал мяч, но не обработал.

А в четвертом сете Алькарас выдал еще более зрелищный бэкхенд – прострелил между сеткой и судейской вышкой и попал прямо в линию.

Сонего оставалось только поаплодировать.

И на всякий случай напомним – бить мимо сетки по правилам можно. Главное, чтобы мяч попал в корт. Только это очень сложно.

Итальянец тоже умеет играть зрелищно, и они с Алькарасом на пару выдали один из лучших розыгрышей турнира. Который взял как раз Сонего.

Дальше Алькарас встретится с 18-летним Шаном Цзюньчэнем.

Удивительный удар Циципаса – с половины корта соперника пульнул вдоль сетки. Разве так можно?

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10 комментариев
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Но и его в итоге забрал №2 в мире.

Что он забрал? Очко Сонего. Автор хоть смотрит свои видосы?
+22
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+22
не понимаю заголовка. а кому нужна сетка?)) для чего, чтобы в неё опадать?)
+5
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Так розыгрыш из видео Сонего забрал. Или он уже номер 2 в мире?
+4
0
+4
сколько побед у Алькараса в карьере?
+1
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+1
Круто) Роджер, бывало, такой удар между столбом и вышкой пробивал одноручным бэкхендом, и даже на Ао)
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Ответ Паша Мельховский
Но и его в итоге забрал №2 в мире. Что он забрал? Очко Сонего. Автор хоть смотрит свои видосы?
Прочитал как " Они забрал очко Синего" Страшно...
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Ответ kisliy33
вообще странная тема. по логике игры сетку надо перебросить сверху. ок, кто-то читерит, так как правила позволяют. ну сделайте вы сетку прям от борта до борта, чтобы вот такой фигней не страдали.
Тогда они будут вообще закрученный пускать за судейскую вышку
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Ответ Aysaf Zakiyev
сколько побед у Алькараса в карьере?
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