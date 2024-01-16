С миру по Нитке
Блог

Анисимовой было невыносимо в теннисе. Психику спас 8-месячный перерыв – и живопись

WTA WTA
Аманда Анисимова Аманда Анисимова
Australian Open Australian Open
Теннис Теннис

Когда в 2019-м Аманда Анисимова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», ее тут же назначили новой Марией Шараповой. Ну а что – блондинка, силовой теннис, российские корни, всего 17 лет.

Но карьера Анисимовой пошла другим путем. Она никак не смогла выйти на стабильно высокие результаты и чередовала большие победы с сериями неудач. Поэтому ни разу не вошла даже в топ-20.

А в мае прошлого года Аманда объявила, что временно уходит из тура – чтобы поберечь психику. «C лета 2022-го я испытываю проблемы, связанные с психическим здоровьем и выгоранием. Мне стало невыносимо находиться на теннисных турнирах. На данный момент для меня в приоритете психическое благополучие, и я сделаю перерыв на некоторое время», – написала американка.

Четыре месяца Анисимова не тренировалась – только иногда играла с подругами. И ходила в тренажерный зал – одна: «Мне нравится ходить в зал в одиночку. Иногда даже во время тренировочных сборов я прошу тренеров: «Можно выделить мне день, когда я пойду в зал одна и мне не будут говорить что мне делать?»

Еще Анисимова училась. С 2020-го она проходила дистанционные курсы в колледже, но во время перерыва перевелась на очную форму – она изучает бизнес и психологию.

В целом американка старалась вести жизнь обычной молодой женщины – путешествовала с друзьями, занималась волонтерством и отпраздновала день рождения не на теннисном корте. Она вообще наслаждалась тем, что больше не привязана к календарю:

«Было приятно отдохнуть от хаотичной жизни теннисистки и перезагрузиться. Возможность взять перерыв больше чем в две недели меня очень освежила. Это придало мне сил, я стала счастливее. Я замедлила жизнь – это как раз то, что мне требовалось».

Потому что, по ее словам, теннисная жизнь стала для нее действительно невыносимой: «Мне кажется, многие люди, которые следят за нами в соцсетях или время от времени смотрят теннис, не до конца понимают, каково это. Думаю, никто не понимает, насколько гнетуще и тяжело это может оказаться, пока сам не попадет в такую ситуацию.

Ты проигрываешь на турнире, а потом должна купить билеты, собрать все вещи и улететь на следующий день, а ты так вымотана и расстроена матчем. И так всегда, замкнутый круг. Это тебя опустошает и изолирует. Мне нужно помнить об этом и делать перерывы, отдыхать и восстанавливать силы перед следующим турниром».

А еще во время перерыва Анисимова плотнее занялась другим увлечением – живописью. Она нашла это хобби еще осенью 2022-го: «У меня тогда были психологические проблемы. Мне всегда нравилось искусство, так что я купила холсты, краски и решила так развлечься. Мне это было нужно, потому что я хотела найти то, что мне нравится и не включает в себя общение с другими людьми. Было полезно на несколько часов оторваться от телефона и всех дел. Мне очень нравится».

Сейчас Анисимова продает свои картины и направляет деньги на благотворительность. И она даже поучаствовала в выставке, которую организовали ее друзья.

***

В сентябре Аманда снова начала тренироваться. «Я хорошо себя чувствовала, была готова. И тренировки приносили мне удовольствие. Игра никуда не делась – как будто я и не останавливалась.

Просела только физика – потому что я человек. Ее нужно восстанавливать. Но уже с первой недели играла я отлично».

Сейчас она тренируется с удовольствием, а на турнирах старается воссоздавать ощущение дома – возит с собой фотографии любимых людей. И каждый день созванивается с родными и друзьями.

В тур Анисимова вернулась в начале этого сезона, и на Australian Open проводит второй турнир. В первом круге она убедительно разобралась с первой ракеткой России Людмилой Самсоновой, во втором – с Надей Подорошкой, а в третьем в двух сетах закрыла Паулу Бадосу – несмотря на проблемы с животом.

В итоге она впервые с «Уимблдона»-2022 вышла во вторую неделю «Большого шлема».

А после турнира Анисимова планирует вернуться домой и больше рисовать. Идеи у нее уже есть.

Картонный злодей Медведев, игнор обвинений Зверева, перенос смерти отца Соболенко – новый сезон сериала Netflix не любит правду

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open

Фото: Gettyimages/Julian Finney, Darrian Traynor; instagram.com/amandaanisimova

33 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чем-то она напоминает молодую Халеп, никак не пойму чем...)
+99
-2
+97
Ответ NoSfer
Чем-то она напоминает молодую Халеп, никак не пойму чем...)
Мда, Халеп в свое время уничтожила целых 2 объекта наследия Юнеско))
+94
-2
+92
very nice tits)
+52
-6
+46
Ответ Диономис
Надо Андрею Рублеву обратить внимание на эти выразительные большие глаза, проблемы схожи.
Два невротика - плохая компания, в паре один должен быть более менее стабилен/ здоров
+31
-3
+28
Ответ АРХАТ
very nice tits)
абсолютли уот так уот
+24
0
+24
Надо Андрею Рублеву обратить внимание на эти выразительные большие глаза, проблемы схожи.
+21
-1
+20
Ответ last_guard
С такими дойками какой может быть теннис.
Большой!
+19
0
+19
Охх ничего себе! Я думал в комментариях преувеличивают, а они даже преуменьшили
+20
-2
+18
С такими дойками какой может быть теннис.
+17
-5
+12
Ответ hemsky
Комментарий скрыт
Аманда в переводе с любого из языков латинской группы означает любимая, а не от того слова на которое вы подумали.
+14
-2
+12
Ответ Sofia
Два невротика - плохая компания, в паре один должен быть более менее стабилен/ здоров
Должны быть оба здоровы. Диагноз рушит отношения, а бред психологинь никак не влияет ))
+12
-2
+10
Смотрел игру, на отдохнувшую она не очень похожа была)
+8
0
+8
Из зала подсказывают, что ещё про Кенин нужна статья, пусть она и проиграла
+10
-2
+8
Многогранная девушка, мечта поэта. И без всяких шуток - реально талантливая теннисистка. Надеюсь, еще сможет реализовать свой талант хотя бы отчасти - всего 22.
+9
-2
+7
Живопись капец, похожа на рисунки в кабинете психолога..
+12
-5
+7
Ответ hemsky
Комментарий скрыт
Затем же, зачем ты выбрал себе ник по имени иностранного, а не российского хоккеиста, товарищ радетель русских традиций.
+9
-3
+6
Знатоки вспомнят Ироду Туляганову, а не Халеп
+5
0
+5
Ответ NoSfer
Чем-то она напоминает молодую Халеп, никак не пойму чем...)
Глазами, вестимо)
+8
-3
+5
Ответ hemsky
Так назвали бы Люба, Любовь )
Какая Любовь если она американка, родилась в Нью Джерси.
+6
-1
+5
Ответ hemsky
Сиз татар либерал?) Мой пост не про традиции, я предложил им другие имена.
Может тебе тоже предложить другое имя взять?
+5
-1
+4
Картинки не очень, интерьерные, декоративные. Но занятия любым искусством очень хорошо влияют на психику. Улучшают работу мозга. Там свои маленькие победы, и много эмоций. На выставке она, наверное, в углу на фоне не своих работ. Справа-интересная
+3
0
+3
Редкий (увы) пример разумного подхода к карьере, когда ты, кажется, рискуешь, но в итоге выигрываешь.

Почему-то кажется, что после тенниса она точно найдет свой путь)
+3
0
+3
Ответ NoSfer
Чем-то она напоминает молодую Халеп, никак не пойму чем...)
у них обеих не теннисные мячи.
+3
0
+3
Ответ Guillermo
Большой!
И это хорошо!
+2
0
+2
"Многие уезжают, так и не отдохнув!" (С)
+2
0
+2
Ответ Николай Козлов
Аманда в переводе с любого из языков латинской группы означает любимая, а не от того слова на которое вы подумали.
Так назвали бы Люба, Любовь )
+1
-1
0
Ответ hemsky
Комментарий скрыт
Ну не Апилотка)
+2
-2
0
Думаю, каждый уважающий пользователь спортса готов помочь Аманде выйти из депрессии.
0
0
0
Когда баба начинает в психологию - всё, пиши "потрачено".
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий