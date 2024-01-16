Анисимовой было невыносимо в теннисе. Психику спас 8-месячный перерыв – и живопись

Когда в 2019-м Аманда Анисимова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос», ее тут же назначили новой Марией Шараповой. Ну а что – блондинка, силовой теннис, российские корни, всего 17 лет.

Но карьера Анисимовой пошла другим путем. Она никак не смогла выйти на стабильно высокие результаты и чередовала большие победы с сериями неудач. Поэтому ни разу не вошла даже в топ-20.

А в мае прошлого года Аманда объявила, что временно уходит из тура – чтобы поберечь психику. «C лета 2022-го я испытываю проблемы, связанные с психическим здоровьем и выгоранием. Мне стало невыносимо находиться на теннисных турнирах. На данный момент для меня в приоритете психическое благополучие, и я сделаю перерыв на некоторое время», – написала американка.

Четыре месяца Анисимова не тренировалась – только иногда играла с подругами. И ходила в тренажерный зал – одна: «Мне нравится ходить в зал в одиночку. Иногда даже во время тренировочных сборов я прошу тренеров: «Можно выделить мне день, когда я пойду в зал одна и мне не будут говорить что мне делать?»

Еще Анисимова училась. С 2020-го она проходила дистанционные курсы в колледже, но во время перерыва перевелась на очную форму – она изучает бизнес и психологию.

В целом американка старалась вести жизнь обычной молодой женщины – путешествовала с друзьями, занималась волонтерством и отпраздновала день рождения не на теннисном корте. Она вообще наслаждалась тем, что больше не привязана к календарю:

«Было приятно отдохнуть от хаотичной жизни теннисистки и перезагрузиться. Возможность взять перерыв больше чем в две недели меня очень освежила. Это придало мне сил, я стала счастливее. Я замедлила жизнь – это как раз то, что мне требовалось».

Потому что, по ее словам, теннисная жизнь стала для нее действительно невыносимой: «Мне кажется, многие люди, которые следят за нами в соцсетях или время от времени смотрят теннис, не до конца понимают, каково это. Думаю, никто не понимает, насколько гнетуще и тяжело это может оказаться, пока сам не попадет в такую ситуацию.

Ты проигрываешь на турнире, а потом должна купить билеты, собрать все вещи и улететь на следующий день, а ты так вымотана и расстроена матчем. И так всегда, замкнутый круг. Это тебя опустошает и изолирует. Мне нужно помнить об этом и делать перерывы, отдыхать и восстанавливать силы перед следующим турниром».

А еще во время перерыва Анисимова плотнее занялась другим увлечением – живописью. Она нашла это хобби еще осенью 2022-го: «У меня тогда были психологические проблемы. Мне всегда нравилось искусство, так что я купила холсты, краски и решила так развлечься. Мне это было нужно, потому что я хотела найти то, что мне нравится и не включает в себя общение с другими людьми. Было полезно на несколько часов оторваться от телефона и всех дел. Мне очень нравится».

Сейчас Анисимова продает свои картины и направляет деньги на благотворительность. И она даже поучаствовала в выставке, которую организовали ее друзья.

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В сентябре Аманда снова начала тренироваться. «Я хорошо себя чувствовала, была готова. И тренировки приносили мне удовольствие. Игра никуда не делась – как будто я и не останавливалась.

Просела только физика – потому что я человек. Ее нужно восстанавливать. Но уже с первой недели играла я отлично».

Сейчас она тренируется с удовольствием, а на турнирах старается воссоздавать ощущение дома – возит с собой фотографии любимых людей. И каждый день созванивается с родными и друзьями.

В тур Анисимова вернулась в начале этого сезона, и на Australian Open проводит второй турнир. В первом круге она убедительно разобралась с первой ракеткой России Людмилой Самсоновой, во втором – с Надей Подорошкой, а в третьем в двух сетах закрыла Паулу Бадосу – несмотря на проблемы с животом.

В итоге она впервые с «Уимблдона»-2022 вышла во вторую неделю «Большого шлема».

А после турнира Анисимова планирует вернуться домой и больше рисовать. Идеи у нее уже есть.

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Фото: Gettyimages/Julian Finney, Darrian Traynor; instagram.com/amandaanisimova