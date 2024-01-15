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Удивительный удар Циципаса – с половины корта соперника пульнул вдоль сетки. Разве так можно?

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Стефанос Циципас Стефанос Циципас
Теннис Теннис

Разбираемся.

Стефанос Циципас – прошлогодний финалист Australian Open, но сейчас он выглядит очень уязвимым.

Начиная с концовки прошлого сезона, у него проблемы со спиной – из-за которых он, по собственным словам, какое-то время с трудом вставал с кровати.

В первом матче в Мельбурне, где Циципас играл с Зизу Бергсом, повреждение проявлялось иначе.

Во-первых, грек экспериментировал с подачей. Чтобы разгрузить спину, он периодически подтягивал заднюю ногу, а не подавал, широко расставив ноги – как он это делает обычно. Хотя чем дольше длился матч, тем больше он использовал привычную для себя технику.

А после матча Циципас вообще сказал, что к травме эксперименты не имеют никакого отношения: «Это тактика. Так я могу находить разные углы.

Нет, я много над этим работал. Многие игроки используют такую технику – Янник Синнер, Александр Зверев. У них хорошая подача. Так что я пробовал это в первом сете. Получалось не очень – в первом сете у меня был, наверное, самый низкий процент попадания первым мячом в карьере.

Но потом я нашел ритм, нашел баланс на подаче. Процент подтянулся, и вся игра автоматически стала мощнее».

Во-вторых, Циципас очень тяжело двигался вперед, ему часто не хватало первого взрывного шага. А Бергс очень любит укороченные, так что это создавало Стефаносу проблемы. И бельгиец в итоге взял первый сет – 7:5.

Но во втором Циципас сразу же сделал брейк – и уже не оглядывался назад. Оставшиеся три партии он взял со счетом 6:1, 6:1, 6:3.

А начался камбэк с необычного удара на брейк-пойнте. Бергс так закрутил с лета, что мяч отскочил через сетку обратно на его половину корта. Но грек догнал, вытянул руку и пробил параллельно сетке.

Этот удар интересен с точки зрения правил. Вообще игрокам нельзя переносить ракетку или руку за линию сетки. Есть только одно исключение – если мяч до этого отскочил на их половине. Как раз как в случае с Циципасом.

То есть, если бы Циципас так сыграл с лета, то очко отдали бы сопернику.

Другой важный момент – Стефанос не коснулся сетки. Это тоже важно – если бы он задел сетку до удара, во время или после удара (до второго отскока мяча), очко тоже отдали бы Бергсу. Но грек как-то разложил руки и ноги, чтобы этого избежать.

В итоге получилось очень красиво. Правда, после матча он не сразу вспомнил этот удар и попросил показать повтор. Но после него признал важность момента:

«Это невероятный удар. Не знаю, как я его выполнил. Когда он пробил резаный удар с лета, я уже на секунду подумал: все, нужно готовиться к следующему розыгрышу. Но нежелание сдаваться принесло мне это очко.

И я считаю, что этот удар перевернул ход матча».

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15 комментариев
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Циципас не помнит этот удар, но считает, что именно он перевернул ход матча. Логично.
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Ответ Loooong
Интереснее, что было бы, если он не успел сыграть и мяч просто ударился на стороне соперника
ничего интересного тут нет, по мячу ударить нужно
+10
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+10
Ответ ДудьСдулся
А если бы он этим ударом попал в сетку со стороны соперника. Кому очко?
Дальше надо смотреть, куда мяч отскочит. Если сразу в аут, то очко сопернику, если от сетки на половину соперника, то греку
+5
0
+5
Ответ Loooong
Интереснее, что было бы, если он не успел сыграть и мяч просто ударился на стороне соперника
Типовой случай для настольного тенниса. Сделать так чтобы шарик ударился о сторону противника, перелетел через сетку и ударился о свою сторону. Тогда выигрываешь очко. В большом теннисе те же правила, только сделать такой удар сложнее.
+5
0
+5
Ответ Loooong
Интереснее, что было бы, если он не успел сыграть и мяч просто ударился на стороне соперника
проиграл бы очко
+4
0
+4
А если бы он этим ударом попал в сетку со стороны соперника.
Кому очко?
+2
0
+2
Интереснее, что было бы, если он не успел сыграть и мяч просто ударился на стороне соперника
+1
0
+1
Ответ ДудьСдулся
А если бы он этим ударом попал в сетку со стороны соперника. Кому очко?
А мяч куда потом бы отскочил?
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+1
Ответ Владимир Мизгинов
Дальше надо смотреть, куда мяч отскочит. Если сразу в аут, то очко сопернику, если от сетки на половину соперника, то греку
А если бы в сетке застрял?))) Знаю, что такое бывает очень редко, и почти всегда с подачи, но все же?
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ох не верю я в эти рассказы что к травме не имеет отношения эксперимент на подаче. У него эффективная и разнообразная подача, не даром в 2023 который неудачный он лидер или один из по выигрышам на подаче. На пк сказал что меньше скручивает тело когда подает "ножки вместе".
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Ответ Nikolay Civic
А если бы в сетке застрял?))) Знаю, что такое бывает очень редко, и почти всегда с подачи, но все же?
переигровка
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Ответ Viktor_SV
Типовой случай для настольного тенниса. Сделать так чтобы шарик ударился о сторону противника, перелетел через сетку и ударился о свою сторону. Тогда выигрываешь очко. В большом теннисе те же правила, только сделать такой удар сложнее.
В большом еще проще, только развести мяч и соперника в большом намного проще, чем еще проще))
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Ответ GLW
ничего интересного тут нет, по мячу ударить нужно
когда я играл мне тренер, что можно бросить ракетку в мяч. Сейчас в правила я забираться не хочу
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