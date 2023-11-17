Ого-го-го, Синнер ушел с 3 матчболов против Джоковича! Прервал серию из 21 победы в Кубке Дэвиса
Невероятно.
До субботы Новак Джокович всего трижды в карьере проигрывал с матчболов.
В 2007-м он упустил три против Михаила Южного в Роттердаме.
В 2009-м – тоже три против Рафаэля Надаля в Мадриде.
А в 2018-м один против Марина Чилича в финале в Queen’s Club. То поражение на пять лет стало для него последним на траве.
В субботу Янник Синнер ворвался в элитный клуб после матча в рамках полуфинала Кубка Дэвиса – 6:2, 2:6, 7:5 в пользу итальянца.
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До матчболов Джокович добрался на подаче Синнера при счете 4:5 в третьем сете. В том гейме счет был 0:40, так что матчбол был тройным.
На первом матчболе Новак несвойственно для себя ошибся в розыгрыше на второй подаче итальянца. Потом упустил еще два. И в итоге Синнер с огромным облегчением закрыл гейм эйсом.
В следующем же гейме Джокович продолжил ошибаться. Соперник дошел до брейк-пойнта, на котором положил прекрасный обводящий после того, как заставил Новака выполнять сложный удар с лета.
И потом Синнер подал на победу. Закончился матч ошибкой Джоковича.
После победы Янника спросили, как ему это вообще удалось:
«Я не знаю. Это были американские горки. Я очень хорошо начал, но во втором сете он играл намного лучше меня. В третьем я старался хорошо подавать – и на матчболах хорошо подавал».
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Синнер и Джокович играли третий раз за последние две недели. На прошлой они дважды встречались на итоговом – в группе и в финале. В группе Янник выиграл на решающем тай-брейке, а в финале – без шансов отлетел.
Зато теперь он нанес Джоковичу первое поражение в Кубке Дэвиса с 2011 года – прервал серию из 21 победы подряд. И поскольку Италия потом выиграла решающую пару, это поражение останется с Новаком надолго.
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Фото: East News/LLUIS GENE / AFP, JORGE GUERRERO / AFP
Всем все доказал.
В принципе сербу для полного счастья осталось: 1) Олимпиада 2024(которая ему вполне по зубам) и 2) еще один 25-ый Шлем для красоты и ровного счета.
Чего уж более? В календарный в возрасте "под сорок" я не верю.
Думаю, Синнер вполне себе испытывал приличное давление, даже если и (может быть) меньшее, нежели в Турине.
Посмотрим чем ответит Новак в следущем сезоне так как Янник кже 2 серии Новаку прервал