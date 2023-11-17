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Ого-го-го, Синнер ушел с 3 матчболов против Джоковича! Прервал серию из 21 победы в Кубке Дэвиса

Янник Синнер Янник Синнер
Новак Джокович Новак Джокович
ATP ATP
Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса
Теннис Теннис

Невероятно.

До субботы Новак Джокович всего трижды в карьере проигрывал с матчболов.

В 2007-м он упустил три против Михаила Южного в Роттердаме.

В 2009-м – тоже три против Рафаэля Надаля в Мадриде.

А в 2018-м один против Марина Чилича в финале в Queen’s Club. То поражение на пять лет стало для него последним на траве.

В субботу Янник Синнер ворвался в элитный клуб после матча в рамках полуфинала Кубка Дэвиса – 6:2, 2:6, 7:5 в пользу итальянца.

***

До матчболов Джокович добрался на подаче Синнера при счете 4:5 в третьем сете. В том гейме счет был 0:40, так что матчбол был тройным.

На первом матчболе Новак несвойственно для себя ошибся в розыгрыше на второй подаче итальянца. Потом упустил еще два. И в итоге Синнер с огромным облегчением закрыл гейм эйсом.

В следующем же гейме Джокович продолжил ошибаться. Соперник дошел до брейк-пойнта, на котором положил прекрасный обводящий после того, как заставил Новака выполнять сложный удар с лета.

И потом Синнер подал на победу. Закончился матч ошибкой Джоковича.

После победы Янника спросили, как ему это вообще удалось:

«Я не знаю. Это были американские горки. Я очень хорошо начал, но во втором сете он играл намного лучше меня. В третьем я старался хорошо подавать – и на матчболах хорошо подавал».

***

Синнер и Джокович играли третий раз за последние две недели. На прошлой они дважды встречались на итоговом – в группе и в финале. В группе Янник выиграл на решающем тай-брейке, а в финале – без шансов отлетел.

Зато теперь он нанес Джоковичу первое поражение в Кубке Дэвиса с 2011 года – прервал серию из 21 победы подряд. И поскольку Италия потом выиграла решающую пару, это поражение останется с Новаком надолго.

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Фото: East News/LLUIS GENE / AFP, JORGE GUERRERO / AFP

27 комментариев

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Бен Ротенберг
Удивительнейшее преображение произошло с Янником в последние месяцы. Не мальчик, а муж! Браво.
+40
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+37
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Seventh
Ответ Youzhny23
финал итогового выиграл не Джокович , а лучшая в мире психология и устойчивость Джоковича. как мы видим, где на Янника не давит груз ответственности, он просто сильнее уже серба . прибавить в менталке , и серб будет без титулов шлемов! его съедят испанец и итальянец
Да каждый год одно и тоже пишут, что уж след год серб точно без титулов на шлеме. Не стоит заранее списывать Новака
+34
-3
+31
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Саня Ларёк
Ответ Youzhny23
финал итогового выиграл не Джокович , а лучшая в мире психология и устойчивость Джоковича. как мы видим, где на Янника не давит груз ответственности, он просто сильнее уже серба . прибавить в менталке , и серб будет без титулов шлемов! его съедят испанец и итальянец
ну слушай, хоть я и фанчик Надаля. Джокович в целом > синнера во всем. Мне грустно смотреть, как стареющие лучшие игроки мира начинают проигрывать из-за возраста. Так-то ты прав. Но сложно сопереживать людям, которые начинают выигрывать, просто потому что другие состарились.
+30
-6
+24
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Youzhny23
финал итогового выиграл не Джокович , а лучшая в мире психология и устойчивость Джоковича. как мы видим, где на Янника не давит груз ответственности, он просто сильнее уже серба . прибавить в менталке , и серб будет без титулов шлемов! его съедят испанец и итальянец
+30
-21
+9
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Кавабунга Шреддоголовый
Сейчас Янник в огне в огне!!! Но гораздо важнее, где будет тот огонь в январе, когда начнется Мельбурн и нужно будет показать, что результаты конца сезона были не вспышкой. Если Синнер снова облажается, а Новак станет чемпионом в 11-й раз, что очень вероятно, то все эти успехи будут перечеркнуты
+8
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+8
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Alex Morhan
Ответ Youzhny23
финал итогового выиграл не Джокович , а лучшая в мире психология и устойчивость Джоковича. как мы видим, где на Янника не давит груз ответственности, он просто сильнее уже серба . прибавить в менталке , и серб будет без титулов шлемов! его съедят испанец и итальянец
Ну, уйти с матчболлов это и есть победить за счёт психологии и устойчивости
+7
0
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369
Рад за итальянцев. А Новак и без того в этом году собрал кучу самых премиальных цацок. Складывается уже впечатление, что он проверяет себя на износ. В 36 лет - семь матчей за десять дней(!), ну куда такое?
Всем все доказал.
В принципе сербу для полного счастья осталось: 1) Олимпиада 2024(которая ему вполне по зубам) и 2) еще один 25-ый Шлем для красоты и ровного счета.
Чего уж более? В календарный в возрасте "под сорок" я не верю.
+6
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arseny572
Очень был самонадеян сегодня, за что и поплатился. В паре сыграл просто позорно. Очень неприятное поражение, конечно. Ну, как говориться, кто что заказывал. Кто-то 400 недель и 24 шлема, а кто-то олимпиаду и железное бедро или просто олимпиаду и больше ничего.
+6
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Iva_Nova
В прошлый раз было у-ла-ла, теперь ого-го-го. Заголовки от Ниткина всё круче и круче :)
+4
0
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Function
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Сейчас Янник в огне в огне!!! Но гораздо важнее, где будет тот огонь в январе, когда начнется Мельбурн и нужно будет показать, что результаты конца сезона были не вспышкой. Если Синнер снова облажается, а Новак станет чемпионом в 11-й раз, что очень вероятно, то все эти успехи будут перечеркнуты
Крытые корты очевидно подходят игре Синнера, открытый хард, да еще и в 5 сетах - совершенно другая история.
+4
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FinanceSPb
Ответ Youzhny23
финал итогового выиграл не Джокович , а лучшая в мире психология и устойчивость Джоковича. как мы видим, где на Янника не давит груз ответственности, он просто сильнее уже серба . прибавить в менталке , и серб будет без титулов шлемов! его съедят испанец и итальянец
Смешно читать)))))Естественно,когда-то он сдаст и будет без крупных титулов.Человек выиграл столько,сколько Ваши испанец и итальянец не выиграют в сумме)Его съедят не они,а возраст.
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ɔculpa
Ответ Youzhny23
финал итогового выиграл не Джокович , а лучшая в мире психология и устойчивость Джоковича. как мы видим, где на Янника не давит груз ответственности, он просто сильнее уже серба . прибавить в менталке , и серб будет без титулов шлемов! его съедят испанец и итальянец
Чего это вдруг на Янника здесь не давил груз ответственности? Кубок Дэвиса хоть и выглядит нынче несколько пообщипанным, мне кажется, всё равно имеет немалое значение для игроков. Да, здесь Синнер не перед своими, но зато ты и играешь не только за себя, а и за товарищей, ну и опять же, представляешь страну, а с патриотизмом у итальянцев всё довольно неплохо. Поэтому думаю за КД в стране следят довольно плотно, и Синнер об этом знает, он и сам частичный виновник этого, не может не быть, чтобы интерес к теннису сейчас не возрастал (хотя он и не был там маленьким).
Думаю, Синнер вполне себе испытывал приличное давление, даже если и (может быть) меньшее, нежели в Турине.
+2
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TennisGeek
Ответ Youzhny23
финал итогового выиграл не Джокович , а лучшая в мире психология и устойчивость Джоковича. как мы видим, где на Янника не давит груз ответственности, он просто сильнее уже серба . прибавить в менталке , и серб будет без титулов шлемов! его съедят испанец и итальянец
Я не фанат Новака, но это не так. Джокович просто лучше играл в финале итогового. Как и вчера, впрочем. Другое дело, что он в силу возраста не может это делать пять часов подряд, и если затащить серба в длинный матч, шансы будут.
+2
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Iva_Nova
Ответ Youzhny23
финал итогового выиграл не Джокович , а лучшая в мире психология и устойчивость Джоковича. как мы видим, где на Янника не давит груз ответственности, он просто сильнее уже серба . прибавить в менталке , и серб будет без титулов шлемов! его съедят испанец и итальянец
А здесь на Янника не давил груз ответственности?:)
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Александр Аствацатуров
По мне Синнер должен быть настоящий некстваном. ТО как он прогрессирует это круто. По началу , бамож его пару раз обыграл.. но потом Синнер показал кто истинный хозяин а кто должен в будке сидеть
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Andy93
Ответ 369
Рад за итальянцев. А Новак и без того в этом году собрал кучу самых премиальных цацок. Складывается уже впечатление, что он проверяет себя на износ. В 36 лет - семь матчей за десять дней(!), ну куда такое? Всем все доказал. В принципе сербу для полного счастья осталось: 1) Олимпиада 2024(которая ему вполне по зубам) и 2) еще один 25-ый Шлем для красоты и ровного счета. Чего уж более? В календарный в возрасте "под сорок" я не верю.
Ну 25-ый нужен, чтобы стать лучшим в истории среди всех людей, все-таки есть женщина с 24-мя шлемами в 60-ые. А так думаю сделает выводы из 2021-го и пожертвует летними шлемами ради пика формы на ОИ
+2
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Function
Ответ 369
Рад за итальянцев. А Новак и без того в этом году собрал кучу самых премиальных цацок. Складывается уже впечатление, что он проверяет себя на износ. В 36 лет - семь матчей за десять дней(!), ну куда такое? Всем все доказал. В принципе сербу для полного счастья осталось: 1) Олимпиада 2024(которая ему вполне по зубам) и 2) еще один 25-ый Шлем для красоты и ровного счета. Чего уж более? В календарный в возрасте "под сорок" я не верю.
Шлем будет и скорее два чем один. А вот Олимпиады нет. Не подходит ее турнирный формат Джоковичу
+1
0
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Боримир
Янник сегодня снял скальп.

Посмотрим чем ответит Новак в следущем сезоне так как Янник кже 2 серии Новаку прервал
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West&Girls
Янник возмужал, и перестал бояться. Почти. Медведева - уж точно. Теперь и Новак. Серб немного странно стал играть в конце. Возможно - подтверждение и его земного происхождения, и, тем самым, - тем усилиям, турбо, которые ему приходится прикладывать часто, само по себе ничто в руки не падает. А НестДжен - ждем, чтобы не сбавляли, брали от мэтров все и - шли дальше, выше..
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kidur
Ответ Youzhny23
финал итогового выиграл не Джокович , а лучшая в мире психология и устойчивость Джоковича. как мы видим, где на Янника не давит груз ответственности, он просто сильнее уже серба . прибавить в менталке , и серб будет без титулов шлемов! его съедят испанец и итальянец
Сюда может подключиться ещё и датчанин...
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369
Ответ Function
Шлем будет и скорее два чем один. А вот Олимпиады нет. Не подходит ее турнирный формат Джоковичу
Если очень сильно захочет, пофиг на формат
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