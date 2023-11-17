Ого-го-го, Синнер ушел с 3 матчболов против Джоковича! Прервал серию из 21 победы в Кубке Дэвиса

Невероятно.

До субботы Новак Джокович всего трижды в карьере проигрывал с матчболов.

В 2007-м он упустил три против Михаила Южного в Роттердаме.

В 2009-м – тоже три против Рафаэля Надаля в Мадриде.

А в 2018-м один против Марина Чилича в финале в Queen’s Club. То поражение на пять лет стало для него последним на траве.

В субботу Янник Синнер ворвался в элитный клуб после матча в рамках полуфинала Кубка Дэвиса – 6:2, 2:6, 7:5 в пользу итальянца.

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До матчболов Джокович добрался на подаче Синнера при счете 4:5 в третьем сете. В том гейме счет был 0:40, так что матчбол был тройным.

На первом матчболе Новак несвойственно для себя ошибся в розыгрыше на второй подаче итальянца. Потом упустил еще два. И в итоге Синнер с огромным облегчением закрыл гейм эйсом.

В следующем же гейме Джокович продолжил ошибаться. Соперник дошел до брейк-пойнта, на котором положил прекрасный обводящий после того, как заставил Новака выполнять сложный удар с лета.

И потом Синнер подал на победу. Закончился матч ошибкой Джоковича.

После победы Янника спросили, как ему это вообще удалось:

«Я не знаю. Это были американские горки. Я очень хорошо начал, но во втором сете он играл намного лучше меня. В третьем я старался хорошо подавать – и на матчболах хорошо подавал».

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Синнер и Джокович играли третий раз за последние две недели. На прошлой они дважды встречались на итоговом – в группе и в финале. В группе Янник выиграл на решающем тай-брейке, а в финале – без шансов отлетел.

Зато теперь он нанес Джоковичу первое поражение в Кубке Дэвиса с 2011 года – прервал серию из 21 победы подряд. И поскольку Италия потом выиграла решающую пару, это поражение останется с Новаком надолго.

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Фото: East News/LLUIS GENE / AFP, JORGE GUERRERO / AFP