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Ого, Кудерметова повалила Швентек! Хотя до этого взяла у нее 10 геймов в 4 матчах

Ига Швентек Ига Швентек
Вероника Кудерметова Вероника Кудерметова
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Прервала серию.

Проблемы с Игой Швентек последние два года есть почти у всего тура – кроме Алены Остапенко, которая ведет 4:0 в личке с полькой. Ну и Елены Рыбакиной в этом сезоне.

Но у Вероники Кудерметовой проблемы были особенно серьезными. До их матча в четвертьфинале в Токио россиянка играла с экс-первой ракеткой мира четыре раза – получила две баранки, никогда не брала больше трех геймов в партии, а всего выиграла ровно 10. В четырех матчах. Это было тотальное доминирование Иги.

В Токио все изменилось – 6:2, 2:6, 6:4.

***

1. Кудерметова в пятницу очень хорошо подавала. И дело даже не в проценте попадания первым мячи и не в эйсах – а в том, что подача была агрессивной и точной. Это позволяло начинать розыгрыш с инициативой, а для тенниса Вероники это очень важно.

2. Другая причина успеха – дисциплина. У Кудерметовой часто бывает – она так хочет забить поскорее, что все летит мимо корта или в сетку. В пятницу ей удалось себя обуздать.

3. Как она сама сказала после матча про последний гейм: «Я сосредотачивалась на том, чтобы играть розыгрыши. Я была готова к этому, а не старалась закончить все подачей». В целом было видно, что она готова именно бороться со Швентек, а не стараться снести ее с корта первым же ударом.

4. Нельзя не отметить, что Швентек допустила 50 невынужденных ошибок. И 20 из них, например, пришлись на проигранный первый сет. Когда польке удалось взять себя в руки во втором сете, она взяла и игру под контроль – казалось, что дальше все пойдет по схеме предыдущих четырех встреч. Но нет.

5. Очень иллюстративным был последний гейм, в котором Швентек дважды ошиблась с форхенда по ширине – причем один раз с приема второй подачи. Она очень хотела выбить Кудерметову пошире, но просто не могла найти корт.

***

Кудерметова 15-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10 и шестой раз в сезоне вышла в полуфинал. Там она сыграет с Анастасией Павлюченковой, которая продолжает возрождение после травмы и дошла до этой стадии впервые после «Ролан Гаррос»-2021. А на харде вообще впервые с 2019-го.

А вот Швентек после победы на «Ролан Гаррос» никак не может найти себя. За этот период у нее всего один финал – на домашнем турнире в Варшаве.

Сафин – один из двух игроков, которые ведут 2:0 в личке с Джоковичем. Второго вы точно не назовете

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Фото: East News/Richard A. Brooks / AFP

10 комментариев

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CHIP26RUS
Отличная игра , с победой!
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Pasha Saotsera
🔥
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Syndycate
В общем у польки еще минус 800 очков, за прошлогоднюю победу и финал на WTA 500
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justbored
Новости вольной борьбы.
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Порядка.нет
Молодец, Вероника! Была уверенной в себе, и победа пришла!
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Kuryanin
Как же я ору с "повалила".
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Анатолий Magicbrain
Повалила, вышла на фулмаунт, а потом на рычаг локтя!)
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Александр Тищенко
Ответ Kuryanin
Как же я ору с "повалила".
И овладела)
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