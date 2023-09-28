Сафин – один из двух игроков, которые ведут 2:0 в личке с Джоковичем. Второго вы точно не назовете

Проблемные соперники величайшего.

В истории мужского тенниса есть всего 12 игроков, с которыми у Новака Джоковича отрицательная статистика личных встреч.

И всего два человека, которые встречались с Джоковичем больше одного раза и никогда ему не проигрывали. Один из них – Марат Сафин. Он ведет у великого серба 2:0.

Интересно, что оба матча Сафин выиграл у Новака на «Больших шлемах». Первый – на Australian Open-2005. Серб тогда впервые выступал в основной сетке турнира «Большого шлема», и для этого ему пришлось пройти квалификацию. Джокович тогда не вошел в посев даже в квале, потому что был 188-й ракеткой мира. Но у него уже было три титула на «Фьючерсах» и два – на «Челленджерах».

В квалификации Новак, выступавший еще за Сербию и Черногорию, прошел Франческо Пиккари, Стэна Вавринку (который в те времена еще официально именовался Станисласом) и Уэсли Муди. Сет он отдал только последнему.

Сафин в те времена наоборот был чуть ли не на пике карьеры. Он приехал в Австралию четвертой ракеткой мира и действующим победителем трех турниров, включая два «Мастерса». В Мельбурне за год до этого он дошел до финала, где проиграл строившему величие Роджеру Федереру – для швейцарца это был второй «Большой шлем» в карьере.

В итоге Джоковича он разгромил – 6:0, 6:2, 6:1.

А потом выиграл у Федерера один из величайших матчей в истории тенниса и в финале закрыл местного Ллейтона Хьюитта. Так Марат взял свой второй «Большой шлем».

Второй раз с Джоковичем они встретились уже в совершенно других обстоятельствах – во втором круге «Уимблдона»-2008.

Сафин в те времена, как он сам говорил, был на дне. Полтора года он проигрывал примерно половину своих матчей, на грунтовых «Мастерсах» того сезона ему приходилось играть квалификации или надеяться на wild card, а в рейтинге он опустился на 75-ю строчку.

По ходу турнира он так оценивал начало сезона: «С ноября прошлого года я в хорошей форме, но результатов мне это не принесло. Я уже начал немного впадать в отчаяние, потому что очень много работал, тренировался, а результатов все не было и не было. И было немного грустно смотреть, как побеждают люди, которые работают в два раза меньше меня. Я невероятно много тренировался, но проигрывал направо и налево».

И Марат всегда не любил «Уимблдон». Там его бесили низкий отскок, пафос, дорогая клубника и ужасные спагетти.

Джокович, наоборот, был в на тот момент высшей точке карьеры – выиграл Australian Open, стал №3 в мире и (пока что неудачно) боролся с Федерером и Надалем за доминирование в туре.

Но в итоге Сафин неожиданно победил – 6:4, 7:6(3), 6:2. (Тут матч можно посмотреть целиком).

Обыграв Джоковича, Марат признался, что вообще-то удивлен так же, как все остальные, и уже был готов лететь домой: «Каждый вечер в 8:30 есть рейс, который в 4 утра прилетает в Москву. У меня все под контролем».

На том турнире он в результате дошел до полуфинала (где без шансов проиграл Федереру) – показал свой лучший результат на «Уимблдоне» и вообще последний большой результат в карьере, которая завершилась в конце 2009-го.

Три года назад Джокович рассказывал про Сафина: «Я много наблюдал за ним в детстве. И мы много тренировались вместе, когда я был моложе. Для меня он всегда был примером для подражания».

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Кто еще ведет в личке у Джоковича?

•Экс-первая ракетка мира Энди Роддик – 5:4. Но он сам говорил, что ему просто повезло уйти из тенниса раньше, чем Новак выправил ситуацию.

• Иво Карлович – 2:1. Причем в великом для Джоковича 2015-м хорват стал единственным, кто смог обыграть его раньше финала – в Дохе.

• Ник Кириос – 2:1. Тут нужно отметить, что обе победы австралиец одержал в 2017-м, когда Джокович переживал очень тяжелый период после травмы локтя.

• Фернандо Гонсалес – 2:1. Гонсалесу, как и Роддику, наверное, повезло – все три матча прошли в 2005-2006-м, когда Новак еще не стал зверем.

• Хольгер Руне – 2:1. Единственный молодой топ, который ведет у Новака.

• Деннис ван Шеппинген – 1:0. Единственный матч провели в 2004-м.

• Таро Даниэль – 1:0. Встретились в кризисном для Джоковича начале 2017-го.

• Антони Дюпюи – 1:0. Ему Джокович в 2005-м проиграл на грунте Валенсии.

• Филиппо Воландри – 1:0. Обыграл Джоковича в 2004-м в Умаге. А теперь тренирует Дарью Касаткину.

• Дэн Эванс – 1:0. Остановил Джоковича на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2021-м – когда тот оправлялся от депортации из Австралии.

• И самое неожиданное: Иржи Веселы – 2:0. Он победил Джоковича в 2016-м в Монте-Карло, а потом еще в 2022-м в Дубае, что привело Даниила Медведева на первую строчку рейтинга.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Steele, Julian Finney, Clive Brunskill, Ryan Pierse