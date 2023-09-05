7 комментариев

9-й выход в четвертьфинал ТБШ.

А ведь ничто не предвещало такого урагана.

Андрей Рублев в четвертом круге US Open спокойно вел 1:0 по сетам и доминировал по игре против Джека Дрэйпера. Но тут Дрэйпер выдержал затяжной гейм при счете 1:1 во второй партии. И по ходу гейма Рублев начал закипать.

Упустив три брейк-пойнта, он проиграл очко при счете 40:40 и заорал: ««#####, сука, #####. (Протяжно) #####».

После этого он долгое время был напряженным и раздражительным. И при счете 2:3 в игре случился провал – две двойные ошибки, проигранная подача и новая порция криков.

В итоге Андрей отдал второй сет. Периодически покрикивая – например, о том, как его все «########».

После партии Дрэйпер взял туалетный перерыв, и Рублев посчитал его слишком длинным: «Он там провел пять минут, а потом еще на корте минуту. Хотя у него было 25 секунд». В этот момент Дрэйпер подошел, что-то ему сказал – Андрей объяснения принял и успокоился.

Когда Рублев сразу проиграл подачу в третьей партии, он уже никак не отреагировал. Хотя ситуация казалась опасной.

Но тут Дрэйпер явно начал уставать. Он тяжелее двигался за мячом, чаще пытался прорваться к сетке или найти шальной завершающий удар. Но получалось не слишком часто. Хотя иногда все же получалось.

И чем дольше длился матч, тем тяжелее становилось британцу. В какой-то момент он даже практически перестал подпрыгивать на подаче. А тут еще Рублев – мощный, выносливый и вновь обретший спокойствие. В итоге победа россиянина – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

Андрей девятый раз вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Дальше он сыграет с Даниилом Медведевым или Алексом де Минауром.

И есть плохая статистика – все восемь предыдущих четвертьфиналов Рублев проиграл.

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