40 комментариев

С миру по Нитке
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«Симптомы? Я сет проиграл». Медведев рассмешил врачей, отругал зрителей и вышел в 3-й круг US Open

Даниил Медведев Даниил Медведев
US Open US Open
Теннис Теннис

Плутовство.

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, обыграв Кристофера О’Коннелла. Но это было немного странно – 6:2, 6:2, 6:7(6), 6:2.

В третьем сете Медведев вел с брейком, но потом просто взял и отдал подачу. Дальше он вроде бы собрался и выдавал, например, вот такие чудеса.

На тай-брейке он вел 6:4, а дальше последовали – двойная ошибка, бэкхенд в сетку, непринятая подача, двойная ошибка. После матча Даниил объяснял, почему третий сет получился таким: «Не знаю почему, но в какой-то момент он решил заиграть лучше. Я весь матч провел на одном уровне, а он решил сильно прибавить. Не знаю почему».

О’Коннелл в третьем сете действительно был хорош, но коллапс Даниила в конце партии вызывает куда больше вопросов.

А еще на фоне тяжести матча Медведев решил устроить небольшое шоу – хотя и оттолкнул камеру, которая подобралась к нему слишком близко.

В третьем сете австралиец вызывал врача, и после партии Даниил сделал то же самое – и потребовал те же лекарства, которые давали сопернику.

Его диалог с врачами – это вообще искусство.

– У тебя есть симптомы?

– Да – я сет проиграл.

– Тебе на самом деле плохо?

– Нет, но я хочу быть в тех же условиях, что и он.

Это было такое плутовство, что врачи посмеивались.

А в начале четвертого сета было не до смеха. Перед подачей при счете 1:1 Медведеву не понравилось, как себя вели люди на трибунах, и он немного взорвался: «Можешь заткнуться? Ты тупой, что ли? Тупой или нет?»

В этот момент в дело вмешался судья Джеймс Кетавонг, попросивший зрителей уважать обоих игроков и не кричать перед подачей. Даниил решил воспользоваться его авторитетом, чтобы утихомирить людей на трибунах: «Ты хоть его послушай. Никого не слушаешь».

В итоге он довел матч до победы, а после него долго высматривал кого-то на трибунах.

И даже общался с охраной.

Поскольку все происходило на стадионе имени Луи Армстронга, сразу начались флешбеки о 2019-м, когда Медведев именно на этом корте превратился в суперзлодея – показал трибунам средний палец, а после матча в ответ на гудение трибун выдал великое: «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Я думаю, что этой энергии мне хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!»

В этот раз обошлось без таких выступлений. Но напряжение в воздухе витало.

В третьем круге Медведев сыграет с Себастьяном Баесом, который выиграл уже 12 матчей подряд.

А вы хорошо знаете самых титулованных чемпионов US Open?

Сафин, Азаренко, Кафельников. Кто из них выигрывал US Open, а кто – нет?

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40 комментариев

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Dmitri Kudrenko
Ответ Tun
ЮСО 2019 канеш в мемориз, хоть и победить не получилось, но блин, как же смачно троллил
Сейчас бы, конечно, вернуться в 2019: нет войны, нет ковида, медведев всех уделывает на us open
+118
-4
+114
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Tun
ЮСО 2019 канеш в мемориз, хоть и победить не получилось, но блин, как же смачно троллил
+80
-3
+77
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Tun
Ответ Dmitri Kudrenko
Сейчас бы, конечно, вернуться в 2019: нет войны, нет ковида, медведев всех уделывает на us open
вообще шикарный был год, последний из нормальной жизни, правда мы тогда не понимали...
+61
-4
+57
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goga70
С врачами прикольно:). Надо запомнить. Делали мне как то операцию в кардиоцентре, и лежал со мной в палате дедок... . Прикинь Саныч, мне синюю таблетку дали, а тебе нет. И вообще мне 3 капельницы поставили, а тебе, только две. Что то тут не чисто:). Как он потом врачей доставал:). Короче, скорешился с дедом. Сейчас частенько, на рыбалку мотаемся.
+35
-2
+33
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Матвей Суицидин
красивая у Медведева форма
+27
-1
+26
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Artmann
Ответ goga70
С врачами прикольно:). Надо запомнить. Делали мне как то операцию в кардиоцентре, и лежал со мной в палате дедок... . Прикинь Саныч, мне синюю таблетку дали, а тебе нет. И вообще мне 3 капельницы поставили, а тебе, только две. Что то тут не чисто:). Как он потом врачей доставал:). Короче, скорешился с дедом. Сейчас частенько, на рыбалку мотаемся.
Запятая в последнем предложении даёт смыслы.)
+23
-2
+21
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Dmitrii Shuka
Фраза из последней гифки понравилась больше всего
+17
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бизе
Даня не оставляет равнодушных ни своей игрой , ни поведением на корте , ни умением общаться после игры . Яркий мастер , со своими очевидными достоинствами и недостатками , за то и любим ! О Коннор совсем не подарок , в предыдущем матче с Даниилом тоже легко отдал первый сет , а потом дал настоящий бой в двух последующих . Мощная подача , приличная игра у сетки и неплохие удары , но не стабилен .
+13
0
+13
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alex|alex
Ответ Dmitri Kudrenko
Сейчас бы, конечно, вернуться в 2019: нет войны, нет ковида, медведев всех уделывает на us open
маратик комментит еще это все бомбово
+12
0
+12
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Михаил Савченко
Ответ Eugenie Nation
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Причем тут лицемерие? Это спорт, мы здесь за своих болеем. Поэтому Даня крутой :)
+15
-6
+9
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muddy.hedgehog
Ответ Dmitrii Shuka
Фраза из последней гифки понравилась больше всего
"Люблю тебя, радость" разобрал, а дальше непонятно
+5
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Tarkovski
Ответ Dmitrii Shuka
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Тут даже спецов чтения по губам не надо )
+5
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Dym86
Шутка про сет проиграл была смешная.
+4
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maksim shavkun
Ответ Dmitrii Shuka
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Спортсру стоит провести ее разбор
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evgshk
Ответ Tun
вообще шикарный был год, последний из нормальной жизни, правда мы тогда не понимали...
Я бы сказал, не знали, а не понимали.

Ума не приложу, как надо было понимать)))
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tibalt
Ответ Eugenie Nation
Комментарий удален модератором
Типа в других странах по другому, своим всегда прощают многое
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tanya_1111
Ответ Матвей Суицидин
красивая у Медведева форма
Кстати я тоже заметила у крокодила самая зачетная форма всегда.
PS: "крокодил" - это не Медведев ))))
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tanya_1111
Господи, почему я раньше не любила Медведева, это же столько харизмы прохлопать )))
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Виталий Ан
Даниил питается отрицательной энергией. Удивительно но факт. Когда он обостряет на себе внимание отрицательное, начинает играть лучше и прибавляются силы. Есть у некоторых спортсменов такой допинг. Однако из великий не знаю таких.
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Юрий Безуглый
Ответ alex|alex
маратик комментит еще это все бомбово
Я тот матч в прямом эфире посмотреть не смог, смотрел потом в записи, но не с Маратом( не знаешь, где запись с его комментарием найти можно?
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Rustam1105
Ответ maksim shavkun
Спортсру стоит провести ее разбор
###, #####, ## ###! сказал Медведев после матча...
____
Вот примерно так Спортс разберёт этот инцидент.
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Alla Tishkova
Ответ Юрий Безуглый
Я тот матч в прямом эфире посмотреть не смог, смотрел потом в записи, но не с Маратом( не знаешь, где запись с его комментарием найти можно?
На ютубе есть.
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alexus-1990
Ответ Верховенский1990
Надеюсь, Андрюха наконец-то выйдет в полуфинал ТБШ, такого Медведева он должен зачехлять.
Андрюха сам до us open имел серию из 5 поражений. да и сейчас не лучше выглядит
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Function
Дайте ему уже хоть какие то таблетки !
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roentgen
Ответ Юрий Безуглый
Я тот матч в прямом эфире посмотреть не смог, смотрел потом в записи, но не с Маратом( не знаешь, где запись с его комментарием найти можно?
уверен, что наверняка есть в том месте, о котором все знают. но не называют вслух))). Щас даже сам проверю
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