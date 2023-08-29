40 комментариев

Плутовство.

Даниил Медведев вышел в третий круг US Open, обыграв Кристофера О’Коннелла. Но это было немного странно – 6:2, 6:2, 6:7(6), 6:2.

В третьем сете Медведев вел с брейком, но потом просто взял и отдал подачу. Дальше он вроде бы собрался и выдавал, например, вот такие чудеса.

На тай-брейке он вел 6:4, а дальше последовали – двойная ошибка, бэкхенд в сетку, непринятая подача, двойная ошибка. После матча Даниил объяснял, почему третий сет получился таким: «Не знаю почему, но в какой-то момент он решил заиграть лучше. Я весь матч провел на одном уровне, а он решил сильно прибавить. Не знаю почему».

О’Коннелл в третьем сете действительно был хорош, но коллапс Даниила в конце партии вызывает куда больше вопросов.

А еще на фоне тяжести матча Медведев решил устроить небольшое шоу – хотя и оттолкнул камеру, которая подобралась к нему слишком близко.

В третьем сете австралиец вызывал врача, и после партии Даниил сделал то же самое – и потребовал те же лекарства, которые давали сопернику.

Его диалог с врачами – это вообще искусство.

– У тебя есть симптомы?

– Да – я сет проиграл.

– Тебе на самом деле плохо?

– Нет, но я хочу быть в тех же условиях, что и он.

Это было такое плутовство, что врачи посмеивались.

А в начале четвертого сета было не до смеха. Перед подачей при счете 1:1 Медведеву не понравилось, как себя вели люди на трибунах, и он немного взорвался: «Можешь заткнуться? Ты тупой, что ли? Тупой или нет?»

В этот момент в дело вмешался судья Джеймс Кетавонг, попросивший зрителей уважать обоих игроков и не кричать перед подачей. Даниил решил воспользоваться его авторитетом, чтобы утихомирить людей на трибунах: «Ты хоть его послушай. Никого не слушаешь».

В итоге он довел матч до победы, а после него долго высматривал кого-то на трибунах.

И даже общался с охраной.

Поскольку все происходило на стадионе имени Луи Армстронга, сразу начались флешбеки о 2019-м, когда Медведев именно на этом корте превратился в суперзлодея – показал трибунам средний палец, а после матча в ответ на гудение трибун выдал великое: «Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас! Я думаю, что этой энергии мне хватит на следующие пять матчей. Чем больше вы так делаете, тем больше я буду для вас побеждать. Спасибо!»

В этот раз обошлось без таких выступлений. Но напряжение в воздухе витало.

В третьем круге Медведев сыграет с Себастьяном Баесом, который выиграл уже 12 матчей подряд.

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