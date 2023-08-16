13 комментариев

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У Рублева проблемы – три поражения подряд. В Цинциннати злился, чуть не плакал, кричал и безумно много ошибался

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ATP ATP
Андрей Рублев Андрей Рублев
Эмиль Руусувуори Эмиль Руусувуори
Теннис Теннис

Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Андрей Рублев проиграл 60-й ракетке мира Эмилю Руусувуори больше чем за три часа со счетом 6:7(10), 7:5, 6:7(3).

Для него это уже третье поражение подряд, причем от соперников примерного одного уровня: в Гамбурге он проиграл №61 Даниэлю Альтмайеру, а на прошлой неделе в Торонто – №59 Маккензи Макдональду.

Что с ним происходит?

***

1. Одной из главных характеристик матча в Цинциннати точно стала неспособность Рублева удержать преимущество.

В первом сете он дважды подавал на партию – при счете 5:4 и 6:5. В первом случае он дал двойную ошибку и две невынужденных. Во втором – вел 30:15, но потом проиграл очко и выдал протяжное «#####».

При счете 30:30 дал двойную ошибку.

И на брейк-пойнте снова ошибся.

В третьем сете Рублев тоже вел с брейком, но следующий гейм начал с двойной ошибки, а потом Руусувуори хорошо придавливал его в левый угол и выжимал ошибки или позиционное преимущество. У финна это вообще было тактикой на весь матч.

2. Другая важная часть матча – ошибки. Если верить статистике Tennis TV, на двоих Андрей и Эмиль их сделали 135. На долю Рублева пришлось 64 – из низ 36 справа.

Периодически у него просто отключалась одна из сторон. Концовка тай-брейка первого сета – провал бэкхенда, с которого он выдал несколько ошибок подряд.

На тай-брейке третьего сета ключевым моментом стал сорванный форхенд при счете 1:2, когда Рублев из плохой позиции пульнул в сетку в попытке добавить агрессии.

Удар справа подвел и в гейме при счете 3:2 в третьем сете, когда у Андрея было четыре брейк-пойнта, но на двух он сорвал удары справа. Во втором случае из не самой сложной позиции – мяч был у него на ракетке в середине корта, но он не попал по длине.

А потом выдал странный жест.

3. Большие проблемы обоим создавал ветер. Потому что он приводил либо к нестабильности (Рублев, например, жаловался на это по ходу тай-брейка первого сета), либо к слишком мягкой игре в попытках удержать мяч в корте. И если Рублев мягчил, Руусувуори не стеснялся бросаться на мяч и атаковать.

4. А еще этот матч стал очередными эмоциональными качелями для Рублева. Уже по итогам первого сета его оштрафовали на очко за два предупреждения.

Первое он получил, проиграв подачу при счете 6:5, – за брошенную ракетку.

Второе – за разбитый знак на скамейке после поражения на тай-брейке.

Дальше он выплескивал гнев в основном криками. А еще добавлял других эмоций. Например, недоумения.

Грусти.

И чуть ли не отчаяния.

Руусувуори был спокойнее, капельку эффективнее включал форхенд в нужные моменты, чуть-чуть лучше давил на бэкхенд соперника, а закончил матч приемом второй подачи навылет и эйсом.

Рублев не раз говорил, что сейчас в матчах со многими даже не суперранговыми теннисистами все решается на тоненького. Последние несколько турниров у него не получается сделать так, чтобы матчи сложились в его пользу.

А US Open уже через полторы недели.

***

С другой стороны, к Australian Open Рублев тоже подошел на серии из трех поражений подряд – полуфинал итогового турнира ATP-2022 и два стартовых матча сезона. А там все равно вышел в четвертьфинал.

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Фото: Gettyimages.ru/Aaron Doster

13 комментариев

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Сергей48
Кисть засунуть в рот? Это, что то вообще за гранью? По ходу в приступах своего гнева и отчаяния, он совсем бесконтролен? Жаль Андрея( Неужели тренерский штаб, психологи, бессильны?
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Tursus
Андрей, как мне кажется, переоценил свои силы. Несколько изматывающих турниров подряд не прошли даром. Теперь сил бегать уже нет...
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justbored
картина Мунка "Крик" ))
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zukarello
Такое надо уметь перетерпеть
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nick-basil
Кризис вечный у людей не разбирающихся в реалиях профессионального тура. Рублев топ-7. Проводит один из лучших сезонов. Подтверждения тому титулы и уровень самого тенниса в этом году
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nick-basil
Призовые Рублева в этом году 3.2 млн $. Шестой в туре.
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Lola Lola
Ответ Kanonir152
Ну кого ты можешь ругать в поражении, кроме себя, алло? Орут, ломают ракетки, психуют. Мудацкое поведение
может он заболел
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