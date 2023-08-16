13 комментариев

Во втором круге «Мастерса» в Цинциннати Андрей Рублев проиграл 60-й ракетке мира Эмилю Руусувуори больше чем за три часа со счетом 6:7(10), 7:5, 6:7(3).

Для него это уже третье поражение подряд, причем от соперников примерного одного уровня: в Гамбурге он проиграл №61 Даниэлю Альтмайеру, а на прошлой неделе в Торонто – №59 Маккензи Макдональду.

Что с ним происходит?

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1. Одной из главных характеристик матча в Цинциннати точно стала неспособность Рублева удержать преимущество.

В первом сете он дважды подавал на партию – при счете 5:4 и 6:5. В первом случае он дал двойную ошибку и две невынужденных. Во втором – вел 30:15, но потом проиграл очко и выдал протяжное «#####».

При счете 30:30 дал двойную ошибку.

И на брейк-пойнте снова ошибся.

В третьем сете Рублев тоже вел с брейком, но следующий гейм начал с двойной ошибки, а потом Руусувуори хорошо придавливал его в левый угол и выжимал ошибки или позиционное преимущество. У финна это вообще было тактикой на весь матч.

2. Другая важная часть матча – ошибки. Если верить статистике Tennis TV, на двоих Андрей и Эмиль их сделали 135. На долю Рублева пришлось 64 – из низ 36 справа.

Периодически у него просто отключалась одна из сторон. Концовка тай-брейка первого сета – провал бэкхенда, с которого он выдал несколько ошибок подряд.

На тай-брейке третьего сета ключевым моментом стал сорванный форхенд при счете 1:2, когда Рублев из плохой позиции пульнул в сетку в попытке добавить агрессии.

Удар справа подвел и в гейме при счете 3:2 в третьем сете, когда у Андрея было четыре брейк-пойнта, но на двух он сорвал удары справа. Во втором случае из не самой сложной позиции – мяч был у него на ракетке в середине корта, но он не попал по длине.

А потом выдал странный жест.

3. Большие проблемы обоим создавал ветер. Потому что он приводил либо к нестабильности (Рублев, например, жаловался на это по ходу тай-брейка первого сета), либо к слишком мягкой игре в попытках удержать мяч в корте. И если Рублев мягчил, Руусувуори не стеснялся бросаться на мяч и атаковать.

4. А еще этот матч стал очередными эмоциональными качелями для Рублева. Уже по итогам первого сета его оштрафовали на очко за два предупреждения.

Первое он получил, проиграв подачу при счете 6:5, – за брошенную ракетку.

Второе – за разбитый знак на скамейке после поражения на тай-брейке.

Дальше он выплескивал гнев в основном криками. А еще добавлял других эмоций. Например, недоумения.

Грусти.

И чуть ли не отчаяния.

Руусувуори был спокойнее, капельку эффективнее включал форхенд в нужные моменты, чуть-чуть лучше давил на бэкхенд соперника, а закончил матч приемом второй подачи навылет и эйсом.

Рублев не раз говорил, что сейчас в матчах со многими даже не суперранговыми теннисистами все решается на тоненького. Последние несколько турниров у него не получается сделать так, чтобы матчи сложились в его пользу.

А US Open уже через полторы недели.

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С другой стороны, к Australian Open Рублев тоже подошел на серии из трех поражений подряд – полуфинал итогового турнира ATP-2022 и два стартовых матча сезона. А там все равно вышел в четвертьфинал.

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Фото: Gettyimages.ru/Aaron Doster