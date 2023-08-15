12 комментариев

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Винус Уильямс в 43 года победила Кудерметову. Когда она впервые обыграла топ-20, половина нынешних топов еще не родилась

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Винус Уильямс Винус Уильямс
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Вечная.

Винус Уильямс проводит 30-й сезон в WTA-туре. Ей 43, и только в этом году у нее уже было две травмы, причем из-за одной она пропустила около шести месяцев. Но она все равно побеждает – причем топов.

В первом круге турнира в Цинциннати она обыграла 16-ю ракетку мира Веронику Кудерметову – 6:4, 7:5. В каждом сете она отыгралась с двойного брейка, а во втором еще ушла с двух сетболов.  

Для экс-первой ракетки мира и семикратной чемпионки «Больших шлемов» это первая победа над теннисисткой топ-20 ровно за четыре года – с Цинциннати-2019. Винус прервала серию из 10 поражений от соперниц такого уровня. Матч с Кудерметовой был для нее 400-м против двадцатки, и она выиграла 241-й раз.

Первую победу над топ-20 Уильямс одержала почти 28 лет назад – в 1995 году в Окленде, где в трех сетах обыграла №18 в мире Эми Фрейзер. Ей тогда было всего 15, и она проводила четвертый профессиональный турнир в карьере.

В те времена первой ракеткой мира была Штеффи Граф, в 1995-м выигравшая три турнира «Большого шлема». По итогам сезона она сравнялась с Крис Эверт и Мартиной Навратиловой, которые были рекордсменками женского профессионального тенниса по титулам на ТБШ – по 18.

Правда, первую строчку Граф делила с Моникой Селеш.

В августе-1995 Селеш вернулась в тур после ножевого ранения, которое ей в 1993-м прямо на корте нанес сумасшедший фанат Граф. Руководство WTA решило: обстоятельство настолько исключительные, что на полгода Монике надо вернуть рейтинг, который у нее был до нападения. И она выиграла первый же титул после возвращения – в финале в Торонто, отдав всего один гейм.

Другими звездами той WTA были Кончита Мартинес, Аранта Санчес-Викарио, Мэри Пирс и, конечно, Габриэла Сабатини.

Лучшей российской теннисисткой была Елена Лиховцева, в конце сезона занимавшая 45-ю строчку рейтинга. Она к тому моменту уже выиграла первый из трех одиночных титулов.

В сентябре 1995-го в туре дебютировала 14-летняя Анна Курникова – она получила wild card в квалификацию Кубка Кремля. А еще дошла там до финала в паре с Александрой Ольшей, которая в том году выиграла юниорский «Уимблдон» в двух разрядах.  

И на тот момент, когда Винус Уильямс выиграла первый матч у топ-20, еще не родились:

• 5 теннисисток нынешней топ-10;

• 13 теннисисток нынешней топ-20;

• 29 теннисисток нынешней топ-50;

• 59 теннисисток нынешней топ-100.

Кудерметова, которую Винус прошла в Цинциннати, родилась в апреле 1997-го.

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Фото: Gettyimages.ru/Aaron Doster, MediaNews Group/Contra Costa Times, Clive Brunskill/Allsport, Tony Duffy

12 комментариев

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Комиссар Жабер
Кудерметова конечно вошла в историю😂
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Славонычч
Кудерметова --- Легенда !
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Pasha Saotsera
Курникова страшненькой была, оказывается
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Саркастичный Чел
не оправдывая Кудерметову она последний раз играла больше месяца назад, в чем причина не в курсе
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Сергей48
Семья Уильямс, при всем хорошем и плохом, как бы к ней кто не относился- уникальна! Мотивация конечно запредельная🤦‍♂️ не пойму на чём, конечно основана? Ну тут, либо любовь к теннису, либо деньги?
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Andy93
Винус Уильямс проводит 30-й сезон в WTA-туре.
Ну это сильно конечно. Кто-то просто в 30 уже карьеру заканчивает
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Vasily Stavchansky
Вот что TUE животворящий делает.
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