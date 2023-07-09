16 комментариев

С миру по Нитке
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Это просто безумие: Рублев в падении вытащил мертвый мяч и заработал матчбол. Бублик застыл в шоке 😳😳😳

Уимблдон Уимблдон
Александр Бублик Александр Бублик
Андрей Рублев Андрей Рублев
ATP ATP
Теннис Теннис

Две недели назад Андрей Рублев проиграл Александру Бублику в финале турнира в Галле, а в воскресенье они снова встретились в четвертом круге «Уимблдона».

Рублев убедительно взял первые два сета, но потом Бублик сравнял счет, забрав два тай-брейка. Причем по ходу четвертой партии он отыграл два матчбола – один из них второй подачей со скоростью 217 км/ч.

Андрей не поплыл, ждал свои шансы и получил их при счете 3:3 в пятом сете, когда Бублик сделал двойную при счете 30:30. Брейк-пойнт Рублев реализовал и потом довел матч до победы – 7:5, 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4.

Но было сложно. В последнем гейме Бублик безумно хотел отыграться и при счете 30:15 даже поверил, что нашел невероятный бэкхенд по линии – выполнил его с протяжным стоном, такие мячи обычно не возвращаются. А Рублев вернул.

Он как-то умудрился в падении вырезать ответ.

Бублика жизнь к такому не готовила.

Он стоял в шоке. А потом схватился за голову.

Рублев сначала посидел на корте, немного обалдев.

Потом извинился за везение и закричал.

А Бублик все еще был в шоке.

«Такой удар в такой момент, при таком счете на центральном корте «Уимблдона»... Не знаю, сколько раз в жизни подобные ситуации вообще могут возникнуть, – говорил потом Андрей на пресс-конференции. – Это невероятно. Это один из главных хайлайтов всей моей жизни».

Матч Рублев в итоге закрыл эйсом.

Он впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона» – теперь Андрей добирался до этой стадии на всех «Больших шлемах». Всего он восьмой раз попал в 1/4 ТБШ, но еще никогда не проходил дальше. Чтобы это исправить, ему придется обыграть либо Новака Джоковича, либо Хуберта Хуркача.

Мирра Андреева повторяет путь Шараповой на первом «Уимблдоне». В 16 лет – в 1/8 финала!

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16 комментариев

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FromGabon
Непонятно почему Бублик не побежал, Рублев же был не на другой стороне корта, просто пижонство очередное.
+32
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+27
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Кавабунга Шреддоголовый
Бублик показал, как он может играть, если с ума не сходит и не матерится как сапожник
+21
-3
+18
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Margherita Dell'Orto
Bravo Rublev! Is the most great shots we’ve ever seen in Wimbledon 2023
+16
-2
+14
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Normic
Это точно мертвый мяч? Просто хороший удар, не более...
+14
-9
+5
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FromGabon
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Бублик показал, как он может играть, если с ума не сходит и не матерится как сапожник
На приеме слабый он
+5
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Дмитрий Воронцов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Бублик показал, как он может играть, если с ума не сходит и не матерится как сапожник
Он в каждом матче матерится. Не всегда камера там где надо)
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Catharsis Solutions
Браво!
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Godare88
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Бублик показал, как он может играть, если с ума не сходит и не матерится как сапожник
Но маты и здесь проскальзывали)
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kolodobnikz
Огонь !!!
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Rock-n-Rolla
Ответ Normic
Это точно мертвый мяч? Просто хороший удар, не более...
вообще-то мертвый с учетом того, какое ускорение приобретает мяч после встречи с травой
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Godare88
Ответ Георгий Рыженков
Чувак в белой рубашке, конечно, порадовал ))) Решил поприседать ))
Дак он закричал и вскочил, подумав что Бублик на вылет пробил. И сел, поняв что Андрей потащил.
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Георгий Рыженков
Чувак в белой рубашке, конечно, порадовал ))) Решил поприседать ))
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FRAUD
Ответ FromGabon
На приеме слабый он
Он и не претендует на хороший прием, как и на звание величайшего, он хорош на быстрых покрытиях и когда у него хороший процент на первой(его вторая как первая), ну и фх желательно по углам давать, и даже с таким, весьма корявым стилем, с плохим приемом, можно доходить до финалов ТБШ(Андерсон и Раонич передают привет) и быть в топ-10.
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