16 комментариев

Две недели назад Андрей Рублев проиграл Александру Бублику в финале турнира в Галле, а в воскресенье они снова встретились в четвертом круге «Уимблдона».

Рублев убедительно взял первые два сета, но потом Бублик сравнял счет, забрав два тай-брейка. Причем по ходу четвертой партии он отыграл два матчбола – один из них второй подачей со скоростью 217 км/ч.

Андрей не поплыл, ждал свои шансы и получил их при счете 3:3 в пятом сете, когда Бублик сделал двойную при счете 30:30. Брейк-пойнт Рублев реализовал и потом довел матч до победы – 7:5, 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4.

Но было сложно. В последнем гейме Бублик безумно хотел отыграться и при счете 30:15 даже поверил, что нашел невероятный бэкхенд по линии – выполнил его с протяжным стоном, такие мячи обычно не возвращаются. А Рублев вернул.

Он как-то умудрился в падении вырезать ответ.

Бублика жизнь к такому не готовила.

Он стоял в шоке. А потом схватился за голову.

Рублев сначала посидел на корте, немного обалдев.

Потом извинился за везение и закричал.

А Бублик все еще был в шоке.

«Такой удар в такой момент, при таком счете на центральном корте «Уимблдона»... Не знаю, сколько раз в жизни подобные ситуации вообще могут возникнуть, – говорил потом Андрей на пресс-конференции. – Это невероятно. Это один из главных хайлайтов всей моей жизни ».

Матч Рублев в итоге закрыл эйсом.

Он впервые вышел в четвертьфинал «Уимблдона» – теперь Андрей добирался до этой стадии на всех «Больших шлемах». Всего он восьмой раз попал в 1/4 ТБШ, но еще никогда не проходил дальше. Чтобы это исправить, ему придется обыграть либо Новака Джоковича, либо Хуберта Хуркача.

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