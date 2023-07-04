9 комментариев

Лакшери.

В понедельник восьмая ракетка мира Янник Синнер последним вышел на Центральный корт «Уимблдона» и произвел сенсацию.

Мы не про победу над №111 Хуаном Мануэлем Серундоло со счетом 6:2, 6:2, 6:2. А про сумку Gucci, с которой итальянец появился на площадке. Синнер – лицо бренда с лета прошлого года, но на корт с их сумкой вышел впервые.

Всем известно, что на «Уимблдоне» действует строгий дресс-код, который регламентирует даже цвет подошв кроссовок. Поэтому есть информация, что Ника Кириоса в прошлом году оштрафовали на 14 тысяч фунтов за то, что он давал интервью после финала в красной кепке, а еще выходил на матчи в кроссовках Air Jordan (а потом переобувался).

Но на сумки дресс-код не распространяется – например, во вторник с утра Стефанос Циципас совершенно спокойно вышел на корт с красной теннисной сумкой. И Синнер тоже рассказал, что его команда обсуждала сумку Gucci с судьями «Уимблдона», ATP и международной федерацией тенниса. Они все разрешили.

Шок от появления Синнера скорее связан с тем, что никто раньше не выходил на главный корт самого аристократического турнира в мире с дизайнерской сумкой. Даже когда Роджер Федерер появлялся на Центральном корте в пиджаке и брюках, вещи он выносил в сумке от Nike – пусть и позолоченной.

«Конечно, это приведет к разговорам. Никто раньше так не совмещал спорт и люксовый сегмент моды. Я очень горжусь тем, что стал частью этой истории. Надеюсь, людям понравится так же сильно, как мне», – объяснял Синнер (а скорее его пиарщики) в имейле для GQ.

При этом он подчеркнул, что для него важнее всего функциональность: «Я хотел, чтобы сумка была комфортной и была достаточно большой, чтобы вместились все мои вещи». Его сумку сделали специально под него, и там есть специальные карманы для бутылок с водой. А еще Синнер складывает туда одежду, биодобавки, крем от загара и другие штуки, которые могут пригодиться на корте.

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Фото: twitter.com/gucci