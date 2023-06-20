Драма Анетт Контавейт.

6 июня 2022 года Анетт Контавейт поднялась на вторую строчку рейтинга WTA – наивысшую в карьере. К тому моменту она уже семь месяцев была теннисисткой топ-10. На втором месте она продержалась до начала сентября, а в десятке лучших – до конца октября.

Сейчас Контавейт 79-я, но после «Уимблдона» вообще завершит карьеру. Хотя ей всего 27 лет.

Что с ней случилось?

Причины такого решения Контавейт объяснила сама в инстаграме:

«После нескольких обращений к врачу и консультаций с моей медицинской командой выяснилось, что у меня дегенерация межпозвонкового диска.

Она не позволяет полноценно тренироваться или продолжать соревноваться. Поэтому невозможно продолжать выступать на топ-уровне в таком высококонкурентном туре».

О проблемах с позвоночником она впервые рассказала чуть раньше, в начале марта. Но тогда у нее еще была надежда, что повреждения можно как-то купировать и продолжить карьеру:

«У меня хронические изменения позвоночных дисков и проблемы с левым бедром из-за предыдущих травм. Сейчас я занимаюсь специальными упражнения и физиотерапией.

Наверное, от этих травм уже не получится полностью избавиться. Но я надеюсь, что их удастся контролировать и я еще смогу играть без боли».

Поэтому в апреле она, например, говорила: «У меня были проблемы со здоровьем. В последний год или около того мне пришлось нелегко. Главная цель – быть здоровой. Я опустилась в рейтинге, но знаю, что если я играю на должном уровне, то у меня есть шанс против любого игрока в мире. Я верю в свою игру. Главное – чтобы я могла выступать на 100%».

И даже в начале июня настрой был другой, и Контавейт рассказывала Sport.pl: «Мне нужно привыкнуть к этим проблемам. Вряд ли они исчезнут, так что к ним нужно адаптироваться. Сейчас я не могу играть так хорошо, как раньше, когда чувствовала себя здоровой. Но многие игроки травмируются. Мне нужно с этим смириться и постараться сделать на корте максимум возможного».

После этого интервью она не провела ни одного матча.

Почему так вышло?

Проблемы со спиной у Контавейт начались после сезона-2021. Тогда она за вторую половину сезона (с конца июня) провела 42 матча, из которых выиграла 33, взяв четыре титула и выйдя в два финала (включая итоговый турнир).

Это был самый насыщенный и успешный отрезок ее карьеры. С тех пор, как в 2014-м Контавейт перешла на турниры WTA, она никогда не выигрывала больше 70% матчей и только дважды проводила больше 50 за сезон (61 в 2015-м и 66 в 2017-м).

Так что есть предположение, что ее организм просто не справился с нагрузками, которые соответствуют самому элитному уровню тенниса. Сил хватило на стабильные полгода (до конца 2021-го), потом еще на спорадические всплески хорошего уровня по ходу 2022-го (в феврале выиграла титул в Петербурге, а потом еще вышла в три финала). А к концу сезона спина не выдержала.

На завершение игровой карьеры Анетт смотрит с оптимизмом: «Теннис многое мне дал и многому научил, и я за это очень благодарна. Для меня было важно принести флаг Эстонии на теннисные корты и играть перед своими болельщиками по всему миру.

Я готова к новым вызовам после моего последнего выступления в качестве профессиональной теннисистки – я буду наслаждаться игрой и бороться изо всех сил на «Уимблдоне».

Из тенниса она уходит с шестью титулами WTA и одним четвертьфиналом «Большого шлема».

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Фото: Gettyimages.ru/Christopher Pike, Clive Brunskill, Hector Vivas