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В пятницу на втором по значимости корте «Ролан Гаррос» последним запуском играли Стефанос Циципас и Диего Шварцман. Грек был в восхитительной форме и победил 6:2, 6:2, 6:3. А в середине третьего сета еще и выдал потрясающий удар.

Сразу на всякий случай напоминаем – да, в теннисе можно бить мимо сетки и ниже уровня троса. Главное – попасть в корт. Но обычно так забивают, находясь намного ближе к сетке. И чаще всего – с форхенда.

Удар Циципаса получился особенно эффектным, потому что это одноручный бэкхенд.

В интервью Матсу Виландеру на корте грек поделился эмоциями: «Мы никогда такое не тренируем.

Я в самую последнюю миллисекунду решил: забудь сетку, она нам не нужна. Я был за пределами корта, увидел пространство, в которое можно пробить – и попал.

Очень приятное ощущение. По-моему, я никогда так не забивал – может, только на тренировках. Ощущения невероятные – как от чистого бейсбольного удара, хоумрана».

А Виландер был так впечатлен, что даже сказал: «По-моему, я никогда не видел такое с задней линии и с одноручного бэкхенда. У сетки – да. Но, по-моему, такое не удавалось даже великому Роджеру Федереру».

Видимо, он забыл финал-2015, в котором Стэн Вавринка точно так же пробил против Новака Джоковича.

Джокович в пятницу, кстати, опять пострадал от удара мимо сетки – от Алехандро Давидовича-Фокина. Но там был более простой вариант (на самом деле тоже безумно сложный).

Матч в целом для серба сложился безумно тяжело – первые два сета они играли почти три часа, в одном Новак отыграл подачу на партию, а во втором сетбол. В итоге победа – 7:6(4), 7:5(5), 6:2.

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