13 комментариев

Джокович рассердился на соперника: тот пробил ему в спину и кричал в лицо
Во вторник Новак Джокович обыграл Кэмерона Норри в 1/8 финала в Риме – 6:3, 6:4. Счет будничный, но страсти в матче все равно были.
Самый яркий эпизод – это смэш, который Норри пробил в Джоковича, хотя серб уже отвернулся от него спиной.
Новак потом сурово пошел к сетке, но ограничился только тяжелым взглядом в сторону соперника.
Однако после матча выяснилось, что у Джоковича целый набор претензий к британцу. И дело даже не в том, что Норри, возможно, пробил в него намеренно, а не случайно.
«Я посмотрел повтор того момента. Да, можно сказать, что он не бил намеренно. Я не знаю, видел ли он меня. Периферийным зрением ты всегда можешь видеть, где находится соперник. Мяч был очень медленным, падал прям под сетку, поэтому я отвернулся – шансов у меня не было.
Вообще дело в целом наборе причин. С самого начала он делал все, что было позволено. Ему разрешено брать медицинский перерыв. Разрешено бить в соперника. Разрешено кричать «Камон» в лицо с самого первого гейма.
Это то, что мы в раздевалке называем нечестной игрой. К друг другу мы так не относимся, но это разрешено, так что...
Я хорошо ладил с Кэмероном все эти годы в туре. Мы тренировались друг с другом. Он очень хороший парень вне корта, так что, если честно, я не понимаю такого отношения на корте.
Но что есть, то есть. Он пришел с огнем, и я на это ответил. Я никому не позволю так себя вести, просто склонив голову. Конечно, я отвечу».
Главным ответом Джоковича, конечно, была победа. Ну и очень холодное рукопожатие после нее.
Дальше серб играет с Хольгером Руне.
Удары в лицо и корпус – обычное дело для тенниса. Но опасное
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling
Я еще больше люблю его, когда он злится))
Помогаю ссылкой)
https://youtu.be/sOs0ZEMAfEE