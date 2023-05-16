13 комментариев

Во вторник Новак Джокович обыграл Кэмерона Норри в 1/8 финала в Риме – 6:3, 6:4. Счет будничный, но страсти в матче все равно были.

Самый яркий эпизод – это смэш, который Норри пробил в Джоковича, хотя серб уже отвернулся от него спиной.

Новак потом сурово пошел к сетке, но ограничился только тяжелым взглядом в сторону соперника.

Однако после матча выяснилось, что у Джоковича целый набор претензий к британцу. И дело даже не в том, что Норри, возможно, пробил в него намеренно, а не случайно.

«Я посмотрел повтор того момента. Да, можно сказать, что он не бил намеренно. Я не знаю, видел ли он меня. Периферийным зрением ты всегда можешь видеть, где находится соперник. Мяч был очень медленным, падал прям под сетку, поэтому я отвернулся – шансов у меня не было.

Вообще дело в целом наборе причин. С самого начала он делал все, что было позволено. Ему разрешено брать медицинский перерыв. Разрешено бить в соперника. Разрешено кричать «Камон» в лицо с самого первого гейма.

Это то, что мы в раздевалке называем нечестной игрой. К друг другу мы так не относимся, но это разрешено, так что...

Я хорошо ладил с Кэмероном все эти годы в туре. Мы тренировались друг с другом. Он очень хороший парень вне корта, так что, если честно, я не понимаю такого отношения на корте.

Но что есть, то есть. Он пришел с огнем, и я на это ответил. Я никому не позволю так себя вести, просто склонив голову. Конечно, я отвечу».

Главным ответом Джоковича, конечно, была победа. Ну и очень холодное рукопожатие после нее.

Дальше серб играет с Хольгером Руне.

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling