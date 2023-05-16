С миру по Нитке
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Джокович рассердился на соперника: тот пробил ему в спину и кричал в лицо

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Во вторник Новак Джокович обыграл Кэмерона Норри в 1/8 финала в Риме – 6:3, 6:4. Счет будничный, но страсти в матче все равно были.

Самый яркий эпизод – это смэш, который Норри пробил в Джоковича, хотя серб уже отвернулся от него спиной.

Новак потом сурово пошел к сетке, но ограничился только тяжелым взглядом в сторону соперника.

Однако после матча выяснилось, что у Джоковича целый набор претензий к британцу. И дело даже не в том, что Норри, возможно, пробил в него намеренно, а не случайно.

«Я посмотрел повтор того момента. Да, можно сказать, что он не бил намеренно. Я не знаю, видел ли он меня. Периферийным зрением ты всегда можешь видеть, где находится соперник. Мяч был очень медленным, падал прям под сетку, поэтому я отвернулся – шансов у меня не было.

Вообще дело в целом наборе причин. С самого начала он делал все, что было позволено. Ему разрешено брать медицинский перерыв. Разрешено бить в соперника. Разрешено кричать «Камон» в лицо с самого первого гейма.

Это то, что мы в раздевалке называем нечестной игрой. К друг другу мы так не относимся, но это разрешено, так что...

Я хорошо ладил с Кэмероном все эти годы в туре. Мы тренировались друг с другом. Он очень хороший парень вне корта, так что, если честно, я не понимаю такого отношения на корте.

Но что есть, то есть. Он пришел с огнем, и я на это ответил. Я никому не позволю так себя вести, просто склонив голову. Конечно, я отвечу».

Главным ответом Джоковича, конечно, была победа. Ну и очень холодное рукопожатие после нее.

Дальше серб играет с Хольгером Руне.

Удары в лицо и корпус – обычное дело для тенниса. Но опасное

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pantling

13 комментариев

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Алексей Колин
Ну, значит победитель определён. Злой Джок => мотайте удочки
+12
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+9
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Nikola Shell
Суровый Джок
+11
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bathedd
Прав!
+8
-6
+2
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369
Да будет вам накручивать. И Новак зря себя заводит, не было там ничего криминального. Пустое.
+2
-1
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Winfated
Не фанеру же пробил, и не лося. А шуму подняли...
+1
0
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Lanapiano
Великий и ужасный Новак)
Я еще больше люблю его, когда он злится))
+6
-6
0
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Mihail1987
Тяжёлый взгляд уборщика (с)
+4
-4
0
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Эмиль Гафаров
¯_(ツ)_/¯
0
0
0
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Kironbet
Ответ Алексей Колин
Ну, значит победитель определён. Злой Джок => мотайте удочки
:))
+1
-1
0
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Nikolay Stavrogin
Ответ Mihail1987
Тяжёлый взгляд уборщика (с)
Люди могут не знать классики)
Помогаю ссылкой)
https://youtu.be/sOs0ZEMAfEE
+1
-1
0
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