13 комментариев

«Я им крайне разочарован».

В четверг вечером Даниил Медведев в Монте-Карло обыграл Александра Зверева – 3:6, 7:5, 7:6(7). Зверев дважды подавал на победу – во втором и третьем сетах, – а на тай-брейке не реализовал два матчбола.

Рукопожатие после игры было холодным – Зверев даже зашел не на пацанское, а на строгое и деловое, но Даниил все равно развернул его ладонь.

И в это время сказал: «Я себя как говно вел, извини».

По ходу матча на ненавистном грунте Даниил на самом деле выдавал интересное поведение. Например, он постоянно затыкал болевших за соперника зрителей и показывал им палец вниз.

Проиграв подачу при сете 4:4 во втором сете, он снял стойку с сетки и кинул ее на корт.

Зверев тогда посмеялся, но с недоумением.

В третьем сете Медведев ушел с корта при счете 4:3 – но успел вернуться за 90 секунд, отведенных на смену сторон.

А его извинения после матча на Зверева не повлияли – и он прошелся по сопернику в интервью Sky:

«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать.

В матче было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом.

Конечно, вы можете возразить и сказать, что я не должен отвлекаться. Такого не должно со мной происходить, и это полностью моя вина и моя ошибка. Но все же я считаю, что фэйр-плей всегда должен быть частью спорта».

Это первый большой конфликт между Медведевым и Зверевым. Интересно, что будет дальше.

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