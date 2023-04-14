13 комментариев

Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным
«Я им крайне разочарован».
В четверг вечером Даниил Медведев в Монте-Карло обыграл Александра Зверева – 3:6, 7:5, 7:6(7). Зверев дважды подавал на победу – во втором и третьем сетах, – а на тай-брейке не реализовал два матчбола.
Рукопожатие после игры было холодным – Зверев даже зашел не на пацанское, а на строгое и деловое, но Даниил все равно развернул его ладонь.
И в это время сказал: «Я себя как говно вел, извини».
По ходу матча на ненавистном грунте Даниил на самом деле выдавал интересное поведение. Например, он постоянно затыкал болевших за соперника зрителей и показывал им палец вниз.
Проиграв подачу при сете 4:4 во втором сете, он снял стойку с сетки и кинул ее на корт.
Зверев тогда посмеялся, но с недоумением.
В третьем сете Медведев ушел с корта при счете 4:3 – но успел вернуться за 90 секунд, отведенных на смену сторон.
А его извинения после матча на Зверева не повлияли – и он прошелся по сопернику в интервью Sky:
«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать.
В матче было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом.
Конечно, вы можете возразить и сказать, что я не должен отвлекаться. Такого не должно со мной происходить, и это полностью моя вина и моя ошибка. Но все же я считаю, что фэйр-плей всегда должен быть частью спорта».
Это первый большой конфликт между Медведевым и Зверевым. Интересно, что будет дальше.
А если серьёзно, то сила характера определяется тем, умеешь ли ты оставлять то что было на поле - на поле. Во время игры бывает всякое, но с рукопожатием это должно заканчиваться. Если ты тащишь все это за пределы матча - ты просто пытаешься манипулировать чувством вины. Типа я такой бедный несчастный, а он такой плохой меня обидел. Не более чем попытка подавить, чтобы в следующих матчах было полегче. Дане надо наоборот в следующих матчах быть ещё ужаснее, чтобы Сашка понял, что нужно не ныть, а реализовывать свои матчболы и не отдавать свою подачу на матч под ноль...
Я констатирую факт, что у Даниила подростковое поведение. С такими людьми неприятно не играть, не иметь дело.
P.S. Гайз, данный тред не о том что Медведев сделал чтото против правил и/или Зверева, а о том, что Даниил ведет себя не красиво во многих матчах.
Взрослый на то и взрослый, что может отдавать отчёт о своих действиях и потенциальных последствиях и не делать то, чего не следует. А Даниил как ребенок, постоянно демонстрирует провокационное поведение, а потом извините-простите.