13 комментариев

С миру по Нитке
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Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт со Зверевым. Тот назвал его нечестным

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Александр Зверев Александр Зверев
Даниил Медведев Даниил Медведев
Теннис Теннис

«Я им крайне разочарован».

В четверг вечером Даниил Медведев в Монте-Карло обыграл Александра Зверева – 3:6, 7:5, 7:6(7). Зверев дважды подавал на победу – во втором и третьем сетах, – а на тай-брейке не реализовал два матчбола.

Рукопожатие после игры было холодным – Зверев даже зашел не на пацанское, а на строгое и деловое, но Даниил все равно развернул его ладонь.

И в это время сказал: «Я себя как говно вел, извини».

По ходу матча на ненавистном грунте Даниил на самом деле выдавал интересное поведение. Например, он постоянно затыкал болевших за соперника зрителей и показывал им палец вниз.

Проиграв подачу при сете 4:4 во втором сете, он снял стойку с сетки и кинул ее на корт.

Зверев тогда посмеялся, но с недоумением.

В третьем сете Медведев ушел с корта при счете 4:3 – но успел вернуться за 90 секунд, отведенных на смену сторон.

А его извинения после матча на Зверева не повлияли – и он прошелся по сопернику в интервью Sky:

«Он один из самых нечестных игроков в мире. Я очень серьезно отношусь к принципу фэйр-плей и спортивной этике. Он этого не делает. Он берет туалетный перерыв в тот момент, когда это уже нельзя делать.

В матче было 1000 ситуаций, когда он чувствовал, что я начинал играть лучше, и каждый раз пытался что-то предпринять. Я крайне разочарован им как спортсменом.

Конечно, вы можете возразить и сказать, что я не должен отвлекаться. Такого не должно со мной происходить, и это полностью моя вина и моя ошибка. Но все же я считаю, что фэйр-плей всегда должен быть частью спорта».

Это первый большой конфликт между Медведевым и Зверевым. Интересно, что будет дальше.

«Нравится возиться в грязи как собака? Я не осуждаю». За что Медведев ненавидит грунт?

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13 комментариев

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FromRostov
В любом игровом виде спорта - победа это не только умение лучше, точнее и сильнее ударить, подать и т.д. Победа - это прежде всего умение держать эмоции "в кулаке". И потом -после драки кулаками не машут...
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GromwuD
баба у Зверева препротивная скажу я вам...просто по лицу видно..
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Адекватник
Краткое содержание интервью Саши: ДА НЕ БОМБИТ У МЕНЯ!!!111

А если серьёзно, то сила характера определяется тем, умеешь ли ты оставлять то что было на поле - на поле. Во время игры бывает всякое, но с рукопожатием это должно заканчиваться. Если ты тащишь все это за пределы матча - ты просто пытаешься манипулировать чувством вины. Типа я такой бедный несчастный, а он такой плохой меня обидел. Не более чем попытка подавить, чтобы в следующих матчах было полегче. Дане надо наоборот в следующих матчах быть ещё ужаснее, чтобы Сашка понял, что нужно не ныть, а реализовывать свои матчболы и не отдавать свою подачу на матч под ноль...
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raph
Ответ Vic_14
В том то и дело, что вчера извиняться было особо незачем. Вёл себя по-дурацкий, но как это задевало Зверева? Наоборот своим поведением демонстрировал свою уязвимость, то что Саша не смог этим воспользоваться, точно Даниил не виноват
Я не сказал что он как-то задел Зверева и не дал ему победить)
Я констатирую факт, что у Даниила подростковое поведение. С такими людьми неприятно не играть, не иметь дело.

P.S. Гайз, данный тред не о том что Медведев сделал чтото против правил и/или Зверева, а о том, что Даниил ведет себя не красиво во многих матчах.
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BeastI666I
Медведев «вел себя как говно», и теперь у него конфликт с Западом.
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Vic_14
Ответ raph
Это детский сад от взрослого человека, постоянно вести себя неподобающи и потом извиняться. Взрослый на то и взрослый, что может отдавать отчёт о своих действиях и потенциальных последствиях и не делать то, чего не следует. А Даниил как ребенок, постоянно демонстрирует провокационное поведение, а потом извините-простите.
В том то и дело, что вчера извиняться было особо незачем. Вёл себя по-дурацкий, но как это задевало Зверева? Наоборот своим поведением демонстрировал свою уязвимость, то что Саша не смог этим воспользоваться, точно Даниил не виноват
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raph
Ответ mr.....
Ну Зверев, как так, Медведев же извинился перед тобой
Это детский сад от взрослого человека, постоянно вести себя неподобающи и потом извиняться.
Взрослый на то и взрослый, что может отдавать отчёт о своих действиях и потенциальных последствиях и не делать то, чего не следует. А Даниил как ребенок, постоянно демонстрирует провокационное поведение, а потом извините-простите.
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Tomtit
А что же всё-таки было нечестного? Да, поведение было не идеальным, но не нечестным. Со стойкой сетки был просто прикол. Типа наказал сетку за свою двойную на подаче вроде. Саша сам поржал. Когда ушёл в перерыве при смене сторон, в отведённое время уложился, иначе его бы наказали. Зрителей не подбадривал, а успокаивал? Это его право. Кто-то заводит, размахивая руками, кто-то успокаивает.
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hrjushechka
Да ничего не будет. Не обратит внимание на это высказывание Медведев и все. Мол, любой может от расстройства глупость сказать, чего тут реагировать.
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kontupohja
Болел вчера за Медведева но надо признать что он вел себя как избалованный ребенок
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Жечка Дырова
Рано или поздно у Дани и Саши должен был возникнуть конфликт, слижком уж сложные у обоих характеры и тем более часто в последнее время играют
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+6
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Ротен Роберт
Странно, вроде были же что-то типа друзей-приятелей…
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mr.....
Ну Зверев, как так, Медведев же извинился перед тобой
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