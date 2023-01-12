Винус Уильямс вечна – играет в туре уже 29 лет. А звездой была и в 14

Рассказываем о первом матче легенды.

На прошлой неделе в Окленде Винус Уильямс вернулась в тур и выиграла первый матч с «Уимблдона»-2021. Она стала всего третьей теннисисткой в XXI веке, одержавшей победу уровня WTA после того, как ей исполнилось 42 года (до нее это сделали Кимико Дате и Мартина Навратилова).

Винус в профессиональном теннисе уже практически целую вечность. Первый полноценный сезон она провела в 1997-м и завершила его финалом US Open.

После этого Уильямс-старшая стала одной из величайших теннисисток современности: выиграла семь «Больших шлемов» (пять раз «Уимблдон» и дважды – US Open) и 49 турниров вообще, а еще побывала первой ракеткой мира (правда, всего 11 недель – только три №1 занимали эту позицию меньше).

С социальной точки зрения Винус тоже сыграла важную историческую роль – например, именно ее открытое письмо стало последним ударом в борьбу женщин за равные призовые на «Больших шлемах».

И хотя по-крупному карьера американки началась в 1997-м, первый матч в WTA она выиграла вообще в 1994-м.

Тогда ей было всего 14. Но внимания к ней было чуть ли не больше, чем к любой другой теннисистке.

На первом турнире была львицей, подавала 185 км/ч, но не знала, что в переходах нужно сидеть

Когда Винус было 12 лет, а Серене – 11, про них сняли сюжет в программе Trans World Sport. В интервью их первым делом спросили, кем они хотят стать, и Винус ответила: «Теннисисткой. И еще археологом. Больше всего меня интересуют кости динозавров, а потом – цивилизация Индии».

Тогда они уже тренировались в академии Рика Мейси и не выступали на юниорских турнирах. Их отец решил отказаться от этой практики, потому что считал – многие девочки слишком рано начинают серьезно рубиться. Кроме того, «это слишком тяжело для семьи, это разрывает семью». Поэтому вместо турниров сестры тренировались с самыми сильными мальчиками.

А уже через два года Винус отправилась на первый профессиональный турнир. Кстати, тоже в Окленде – правда, не новозеландском, а калифорнийском.

К тому моменту многие уже знали о чудо-сестрах, потому что отец постоянно их пиарил и рассказывал, какими они станут великими. В интервью Trans World Sport он даже заявил, что Серена играет в теннис лучше любого мужчины. Это, конечно, оказалось ошибкой.

Но вообще окружавшая их таинственность только добавляла интереса. Например, в 1993-м на турнире аккредитовались только 24 журналиста, а в год дебюта Винус – уже 252, включая съемочные бригады нескольких телеканалов, вещавших на все США. И на первую тренировку 14-летней Уильямс пришло около 300 человек. По оценкам ее тренера Рика Мейси, она в этой обстановке играла как никогда хорошо: «Было ощущение, что львица сидела в клетке, а потом ее выпустили».

В первом круге Винус попала на 59-ю ракетку мира Шоан Стаффорд, которая в том сезоне вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». И победила за счет мощнейших ударов и подачи со скоростью 185 км/ч. Многие эксперты отмечали, что игра у нее впечатляющая, но еще неотполированная.

Однако больше всего отсутствие опыта в ней выдавало то, что она не садилась во время смены сторон – потому что на тренировках сидеть ей запрещалось. Так что и на матче она просто прыгала рядом с выделенным ей стулом.

После матча улыбчивая Винус поделилась ощущениями: «Я удивилась, что совсем не нервничала, не дергалась, не кричала и не орала. Но игра меня не удивила, потому что я знаю, что умею играть и никто меня не остановит».

Проиграла второй ракетке мира – но привлекла спонсора, который потом дал ей самый большой контракт в женском спорте

Но остановили ее уже в следующем круге – это сделала вторая ракетка мира Аранта Санчес-Викарио, причем с большим трудом. Испанка уступала 2:6, 1:3, но когда Винус вела с брейком, Санчес-Викарио взяла затяжной туалетный перерыв. После него она закончила матч серией из 11 выигранных геймов подряд – и в итоге взяла в Окленде титулы в одиночке и паре.

Это был такой знаковый эпизод, что его даже показали в фильме «Король Ричард» об отце сестер Уильямс. Но Санчес-Викарио утверждает, что все это выдумки:

«Я не могла уйти с корта при счете 1:3, потому что после четных геймов это запрещено – если на то пошло, я бы ушла при счете 2:3. Плюс туалетный перерыв ограничен по времени. Меня бы наказали, если бы я задержалась. Но только так можно придать фильму значимости.

<…> Фильм не был бы таким успешным, если бы они не показали все так. Это Голливуд».

В том матче Винус так впечатлила, что в тот же вечер на связь вышли представители Nike и Reebok со спонсорскими предложениями. Через несколько месяцев она стала лицом Reebok, а новый контракт, подписанный после больших побед, какое-то время был самым большим в истории женского спорта.

В 1994-м Уильямс больше в WTA не играла, а в следующие два сезона провела восемь турниров и на шести вылетела в первом круге. Зато на оставшихся двух впервые победила соперницу из топ-20 и встретилась с великой Штеффи Граф.

А в 1997-м она уже отыграла полный сезон, вышла в финал US Open и закончила год 22-й в мире.

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Сейчас Винус 42, ее младшая сестра уже завершила карьеру, а вот она, кажется, пока не собирается. По крайней мере, в межсезонье она сказала: «Я люблю теннис и хотела бы еще поиграть».

Правда, с Australian Open американка снялась из-за травмы.

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Фото: Gettyimages.ru/Phil Walter, Gary M. Prior, Al Bello