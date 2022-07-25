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Медведев поставил рекорд России по неделям на первом месте рейтинга. Может, он уже величайший игрок в истории страны?

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И как долго он еще пробудет первым?

В понедельник Даниил Медведев начал 10-ю неделю в качестве первой ракетки мира.

Конечно, в восхождении на вершину ему очень помогло то, что в начале сезона Новак Джокович лишился возможности защитить 2000 рейтинговых очков на Australian Open. Потом серб потерял еще 2000 за «Уимблдон», но это не повлияло бы на позицию Медведева в рейтинге.

В этом году Даниил пока не выиграл ни одного титула, но он хорошо выступил по ходу травяного сезона (два финала) и так мощно провел концовку прошлого года и Australian Open, что лидирует в рейтинге с отрывом почти 1000 очков.

И за счет 10 недель на первой строчке он побил российский рекорд, который раньше принадлежал Марату Сафину. В целом Даниил уже вполне может побороться с Маратом и Евгением Кафельниковым за звание величайшего игрока в истории российского тенниса.

 

А если он выиграет второй «Большой шлем», то все станет совсем интересно.

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В истории мужского тура было 27 первых ракеток мира, и Медведев сейчас занимает 19-е место по количеству недель на первой строчке. В ближайшее время он еще вполне может обойти Бориса Беккера (12) и Энди Роддика (13).

А вот дальше будет трудно. В последней трети сезона Даниилу предстоит защищать больше всех очков – 5200. Это 67% его рейтинга.

Но в прошлом году Даниил был в похожем положении. Тогда после «Уимблдона» у него горело 6040 очков, которые составляли 61% его рейтинга. И большую часть он защитил, даже несмотря на то, что безвозвратно потерял 1000 за «Мастерс» в Шанхае (турнир не проводился).

В тот период Медведев рассказывал, что для него нет такого понятия, как «защищать очки». Он просто стремится выигрывать новые. И подтвердил свои слова. Так что мы понимаем – прошлогодние результаты давить на него не будут.

Более того, у некоторых из основных соперников Медведева в борьбе за первую строчку сейчас большие проблемы. Например, №2 Александр Зверев на «Ролан Гаррос» порвал связки, и не очень понятно, когда он вернется на корт. И у него до конца сезона горит 61% рейтинга.

А и так уже упавший на седьмое место Джокович, скорее всего, не сможет сыграть в Канаде и США, потому что не привился от коронавируса. Это значит, что он потеряет 1200 очков за финал US Open.

Неплохие шансы побороться у стоящих в топ-5 Стефаноса Циципаса (горят всего 1230 очков, составляющие 24% рейтинга) и, конечно, Карлоса Алькараса (защищает 1025 очков или 21% рейтинга). Это почти самые низкие показатели среди игроков топ-10.

Почти самые низкие, потому что есть еще №3 в мире Рафаэль Надаль. У него в августе сгорят 545 очков (составляющие всего 9% его рейтинга), а больше защищать ему нечего – он может только заработать, потому что последние два сезона почти полностью пропускал концовку года.

Поэтому Рафа сейчас фаворит в борьбе за звание №1 по итогам US Open и даже по итогам сезона. Все так складывается, что помешать ему могут только новые травмы.

А вы знали, что Медведев однажды взял гейм за 29 секунд?

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Megan Briggs

Кто величайший теннисист в истории России?
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Евгений Кафельников
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Евгений Кафельников
Марат Сафин
38%
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Даниил Медведев
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Даниил Медведев

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