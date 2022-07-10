Джокович против Кириоса в финале «Уимблдона». Онлайн

В воскресенье завершится «Уимблдона». В мужском финале Новак Джокович встретится с Ником Кириосом. Матч начнется в 16:00 по Москве.

Для Джоковича это будет рекордный 32-й финал на турнирах «Большого шлема». Кириос до этой стадии дошел впервые, и ему очень помог отказ Рафаэля Надаля в полуфинале.

Этот финал уникален тем, что в нем один из величайших игроков в истории встретится с человеком, который на таком уровне еще не играл, но ведет в личных встречах. Кириос впереди 2:0 – в 2017-м он обыграл Новака на двух турнирах подряд. Правда, тогда серб переживал один из самых тяжелых периодов в карьере и искал себя после травмы локтя.

Сейчас дела у Джоковича намного лучше, но Кириос все равно способен создать ему огромные проблемы. На «Уимблдоне» он как никогда сосредоточен и показывает лучшую версию своего тенниса: сверхмощная подача, атака и интеллект с задней линии, творчество у сетки.

С другой стороны, Новак – мастер нейтрализации таких теннисистов, как Кириос. Его прием способен съесть любую подачу, а на задней линии он сочетает непробиваемость и стабильность с давящей агрессией, и это особенно эффективно на траве. Настолько эффективно, что на этом покрытии он не проигрывает с 2018-го.

Так что Джокович, конечно, будет фаворитом финала, но Кириос еще может удивить. И от их столкновения стоит ждать фейерверков – как спрогнозировал сам серб.

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