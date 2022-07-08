Джокович и Кириос разыграют «Уимблдон». Ник годами травил Новака, но поддержал во время депортации – и теперь у них дружба

От редакции: текст впервые опубликован в январе, но обновлен и дополнен.

Драматичные отношения.

В финале «Уимблдона» встретятся 20-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович и 27-летний Ник Кириос, впервые добравшийся до такой стади на «Большом шлеме».

В интервью после полуфинала Джокович со смешком сразу же спрогнозировал, что «в эмоциональном плане будет много фейерверков с обеих сторон». А еще этот финал станет кульминацией отношений, которые прошли по пути от менторства к откровенной антипатии, а затем – к бромансу.

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Когда в начале года Новака изгоняли из Австралии, непосредственно теннисные люди под конец были уже откровенно раздражены: тем, что скандал забрал весь воздух из теннисного дискурса, и в преддверии «Большого шлема» все обсуждали только прививки, протоколы и министерские полномочия.

В этом корпоративном единодушии отличился Кириос – человек, расцветающий на любом противоречии. Он поддержал Джоковича одним из первых, призвав теннисное коммьюнити «быть лучше»:

«На ситуацию с Новаком мы реагируем плохо, очень плохо. Все эти мемы, заголовки. Он один из наших величайших чемпионов, но в конце концов он человек. Нам нужно быть лучше».

Это прозвучало немного неожиданно в контексте плохих отношений Кириоса и Джоковича. Последние несколько лет они совсем не контактировали и обменивались только заочными колкостями, а Новак даже использовал классический политический прием: когда ему приходилось отвечать на вопросы о Нике, не называл его имени.

Кириос же в ответ на удивление его внезапным великодушием по отношению к Джоковичу все свалил на журналистов – якобы это медиа поссорили их с Новаком: «Некоторые вещи раздули, сделали в 30 раз хуже, чем все было на самом деле».

Впрочем, волатильность самого Кириоса хорошо известна: позапрошлой осенью он на ровном месте поругался с Кареном Хачановым, с которым до этого они друг другу только респектовали, еще раньше обсессивно взъелся на Рафаэля Надаля после того, как тот пару раз ответил на просьбы прокомментировать его вызывающее поведение на корте.

С Джоковичем у Кириоса тоже все сложно. Когда в середине 2010-х австралиец заиграл на высоком уровне, серб предлагал ему помощь и поддержку, очевидно, отчасти видя в Нике молодого себя – сверхталантливого и перспективного игрока немного противоречивого поведения. Они тренировались вместе и шутили в соцсетях, пока весной-2019 Кириос внезапно не разнес Джоковича и как человека, и даже как теннисиста:

«Джокович одержим желанием нравиться – чтобы его любили, как Роджера. Просто не выношу этого стремления ко всеобщей любви. Эти его празднования после матчей – кровь из глаз. Он всегда говорит, что от него хотят услышать, и никогда – то, что думает.

На выставочном турнире в начале 2018-го

Он великий теннисист – тут вопросов ноль. Я вообще считаю, что он станет рекордсменом по «Шлемам». Но для меня, сколько бы у него ни было «Шлемов», он никогда не будет величайшим. Я дважды с ним играл и оба раза победил. Вы уж простите, но если ты меня не можешь обыграть, какой ты лучший всех времен? Ну и празднование это. Просто невыносимо. В следующий раз, если обыграю его, повторю его празднование. Во будет прикол».

Полгода и несколько публичных уколов спустя теннисисты вроде бы помирились – точнее, перестали конфликтовать, – но потом началась пандемия, внезапно превратившая Кириоса из анфан-терибля в главного морализатора тура. Он жестко критиковал всех, кто пренебрегал мерами коронавирусной безопасности – и особенно Джоковича, на чьем показательном турнире в Сербии произошла вспышка заболеваемости:

«Новак вообще странный тип. Офигенный теннисист, но, к сожалению, человек, который во время пандемии танцует на вечеринке по пояс голый. Не знаю, может ли такой человек меня критиковать», – говорил Кириос, комментируя слова Джоковича о том, что тот не уважает его как человека. Чуть раньше во время паузы в теннисном календаре Ник в пьяном инстаграм-лайве с Энди Марреем весной-2020 не упустил возможность ввернуть, что «Джокович в наших последних двух матчах бегал от моей подачи».

Этот новый виток конфронтации мудро остановил Джокович, отклонив очередную просьбу о комментарии: «Он рассчитывает на какое-то обсуждение, внимание. Но я не буду ему это давать, потому что он этого не заслуживает. Я не чувствую необходимости в нашем разговоре, меня абсолютно не интересует этот парень».

Но Кириоса Джокович явно продолжал интересовать: год назад перед Australian Open он назвал серба «тупицей», когда тот вступился за игроков, оказавшихся в жестком карантине, а уже на турнире спародировал то самое празднование Ноле, вызывающее «кровь из глаз». После матча он троллил: «Хотел показать, какое это хорошее празднование. Все любят это празднование. Оно всем нравится».

В общем, говорить, что Кириоса с Джоковичем поссорили журналисты, довольно смешно (хоть и нельзя отрицать, что репортеры были медиатором в этом бесконечном словесном пинг-понге). Но австралиец сказал именно это – вероятно, потому что сейчас действительно так считает.

Как человек, даже в публичном пространстве общающийся без фильтра, он часто говорит много всего сразу: уместного, неуместного, справедливого, субъективного, сомнительного. Потом одно цепляется за другое – и он оказывается в центре то конфликта, то броманса, хотя скорее всего ничего из этого особенно не хотел и просто шел за своими мыслями и желанием развлекать – и да, быть в центре внимания. Так получилось и в этот раз: Кириос поддержал Джоковича в его визовой драме, потому что в этой конкретной ситуации он ему сопереживает:

«Представьте, как измотаны Новак и его семья. Либо скажите ему уехать, либо дайте играть. Как только закончится Australian Open, он все равно уедет. Это психологическая пытка.

Я хочу, чтобы Новак, #####, выиграл этот турнир. Это было бы, #####, круто. Я хочу пройтись по ####### Мельбурн-парку в ###### майке Idemo и с маской Новака на лице. Если бы жителей Мельбурна так не ####### с правилами, это не превратилось бы в такую большую проблему.

Я понимаю, что у людей есть свое мнение, но меня бесит, что такие люди, как Циципас, Надаль и другие, относятся к нему просто как к Новаку Джоковичу, а не как к человеку.

Представьте, как он себя чувствует, наверное, ему нужна хоть какая-то поддержка от других игроков. И он получает ее от меня, что за #####?» – ораторствовал Кириос, когда у Джоковича еще сохранялся шанс выступить на Australian Open.

Заняв свою любимую позицию мыслителя-правдоруба, Кириос снова расцвел. Сначала в твиттере он пришел в реплаи к Ализе Корне, написавшей, что теннис подвел Джоковича, не заступившись за него, хотя он всегда первым заступается за коллег. «М, понятно», – прокомментировал австралиец, на что получил желанное «Кроме тебя». Перед баскетболистом Николой Вучевичем Ник вообще извинился за весь теннис, не вставший на защиту Джоковича, оказавшегося жертвой политики, – в общем, выступал в уже коронном амплуа корпоративной совести.

В одном из интервью Кириос так раздухарился, что даже ничего не сказал о взглядах Джоковича на вакцинацию, которые не разделяет и по которым год назад обязательно бы прошелся. Зато рассказал, что Джокович в инстаграме отправил ему личное сообщение с благодарностью за поддержку, – и снова напомнил: пара добрых слов и правда никогда никому не мешала.

В итоге после выхода во второй круг Australian Open Ник так описал отношения с Новаком: «Да, у нас с Новаком были, скажем так, разногласия. Но теперь у нас что-то типа броманса. Я не жалуюсь. Наверное, попрошу его в паре сыграть». А Джокович в середине февраля рассказал о реакции коллег на свою эпопею: «Если честно, больше всего меня удивил Кириос (смеется). Потому что... у нас были некоторые недопонимания в прошлом, так сказать. Он меня приятно удивил, правда».

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К финалу Кириос подходит с преимуществом 2:0 в личных встречах – которое долгое время было чуть ли не основой его теннисной идентичности. Он им очень гордился, хотя обе победы одержал в 2017-м, когда Джокович переживал один из самых мрачных периодов в карьере.

Новак о личке тоже помнит: «Мы с ним уже давно не играли, и я не взял у него ни одного сета. Надеюсь, в этот раз получится иначе».

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Фото: Gettyimages.ru/Diego Fedele, Brendon Thorne, Michael Dodge, Quinn Rooney (4, 5)