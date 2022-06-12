Ничего себе, Медведев разгромно проиграл 205-й ракетке мира. Что это было?

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В понедельник Даниил Медведев вернется на первую строчку рейтинга, но украсить возвращение титулом не получилось – в финале в Хертогенбоше он сенсационно проиграл 205-й ракетке мира Тиму Ван Рейтховену. Россиянин взял всего пять геймов – 4:6, 1:6.

Это самое разгромное поражение в трехсетовом формате с февраля-2020, когда Даниил взял четыре гейма у Жиля Симона.

Кроме того, Медведев проиграл сопернику, не входящему в топ-200, впервые с января 2018 года.

Как так получилось?

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Медведев всю неделю выигрывал в двух сетах, но теннис при этом показывал по своим меркам довольно средний. В финале это продолжилось.

Во-первых, у Даниила есть проблемы с подачей – ему как будто не хватает на ней агрессии, она далеко не всегда дает ему преимущество в розыгрыше. Например, в финале он выигрывал на первом мяче всего 56% очков. Для травы и для Медведева это катастрофически мало.

А если учесть, что взлет Медведева строился как раз на том, что подача и первый удар стали приносить ему намного больше легких очков, это очень серьезный удар по его игре.

Во-вторых, стабильности Даниилу тоже не хватало. Он слишком часто ошибался (у сетки были особенно удивительные промахи, когда вместо пустого корта он пробивал в трос) и не создал необходимого давления на соперника.

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С другой стороны, история Ван Рейтховена на этой неделе – это просто сказка.

До турнира у 25-летнего голландца не было ни одного выигранного матча на уровне ATP. В Хертогенбоше он все это исправил с лихвой, по ходу турнира пройдя №14 в мире Тэйлора Фрица, №9 Феликса Оже-Альяссима и в финале Медведева.

«Хочу поздравить Тима. Потрясающая неделя. Ты впервые играл турнир ATP – и сразу же уничтожил вторую ракетку мира в финале. Не знаю, каково это, но, наверное, приятно (смеется)», – шутил Даниил на церемонии награждения. Правда, допустил одну ошибку – это не первый турнир ATP для Ван Рейтховена. А второй.

Медведев еще перед финалом говорил, что помнит Ван Рейтховена по юниорам и у него всегда был подходящий теннис для травы. Всю неделю голландец это доказывал.

У него есть классная резаная подача, которая на траве особенна эффективна комбинацией угла и низкого отскока. У него мощный форхенд – и в последнем гейме он, например, два очка выиграл довольно сумасшедшими виннерсами с этой стороны.

Но больше всего впечатляет его бэкхенд – особенно резак. У голландца отличная техника, так что он стабильно воспроизводил очень опасный на траве удар – когда мяч пролетал низко над сеткой и потом проскакивал с низким отскоком. И Ван Рейтховен умеет направлять такой удар и по линии, и по диагонали. А еще варьировать с силовым одноручным бэкхендом.

У сетки Тим тоже был надежен. В общем, его теннис действительно эффективен на траве. И всю неделю в Хертогенбоше он показывал его лучшие проявления.

«Теперь нужно проводить больше подобных матчей и турниров», – поставил перед ним задачу Медведев.

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А Даниил дальше едет в Галле, где в первом круге встретится с Давидом Гоффеном.

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Фото: eastnews.ru/Sander Koning / ANP / AFP