Где смотреть Локомотив- Спартак, Кубок России и жизнь моего блога в будущем

Матч ТВ не будет показывать, как по мне, решаюший матч в гонке за чемпионство.Самое забавное, что вместо столичного дерби мы увидим биатлон. Кубок среди юниоров. Популяризация биатлона? Если бы. А главный матч тура будут показывать на телеканале "Наш Футбол". По моему мнению, одно из худших решений, которые можно представить, ведь реклама была бы дороже, т.к. этот матч смотрели бы десятки тысяч людей нашей страны.Во-вторых, я не куплю подписку на "Наш Футбол" только ради одного матча, и не я один. Вообще, у меня ни разу не было этих подписок на "Футбол1"," Футбол 2" и т.д. Если мне интересен тот или иной матч, а его не показывают по ТВ. то я просто нахожу его в Интернете. Без проблем. Тоже самое и с этим матчем.Удивительно, что беплатная трансляция будет на сайте Матч ТВ и принадлежщему АО «Газпром-Медиа Холдинг» news.sportbox! Но на самом телеканале матча не будет. За хороший футбол в хорошем качестве на большом экране теперь придётся платить!Хотя,я надеюсь, это единичный случай, но повод задуматься об этом нам дали.

2. Кубок России:

На вторник 27 февраля бало запланированно 2 матча. один из которых уже сыгран - Шиник, сыграв в основное время со СКА 0-0, победил по пенальти 4-1. Также сегодня Амкар примет на своём поле Авангард.

Завтра тоже состоится два матча. В Самаре "Крылья Советов" примут столичный "Спартак". а "Тосно" сыгрет дома с "Луч- Энергией". Все матчи покажет "Матч ТВ"

3.Ну и самое важное для меня - продолжение блога. Напишите в комментариях, как мне писать:про одну из 7 предложенных лиг (см.ниже), или также,как сейчас, т.е как блок новостей за неделю. Решать вам!!!

1. Seria A(Италия) 2. Ла-Лига 3. РФПЛ 4.АПЛ 5.Лига 1 (Франция) 6. Бундеслига (Германия) 7. Eredivise (Голландия)