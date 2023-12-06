Лучшее поколение российского хоккея – Дацюка, Малкина или Кучерова? Исследование Sports.ru

Внимание, конкурс!

Сегодня будем выбирать лучшее поколение российского хоккея – признайтесь, наверняка и вы хоть раз об этом задумывались?

И для начала определимся с терминологией – понятно, что поколения очень сложно отделить друг от друга даже на большой дистанции, потому что они пересекаются.

Можно, допустим, говорить про поколения тройки Петрова и тройки Ларионова, но даже они, при разнице в возрасте 10-15 лет, застали друг друга на льду и участвовали в одних турнирах. Владимир Крутов даже поиграл в одном звене со всеми тремя великими предшественниками.

Так что, наверное, единственный более-менее очевидный способ сравнивать поколения – по году рождения.

Идем дальше: сравнивать мы будем только поколения российского периода, и тут важно определиться с границей – где заканчиваются советские и начинаются российские. Это сложный и спорный момент, но я здесь определил так: советские поколения закончатся на парнях, которые в молодежке играли за СССР (или СНГ). Поэтому первое российское – 1973 года рождения. Да, воспитывались они еще в советской системе, но карьеру строили уже практически целиком в российской, и за сборную СССР за редкими исключениями не играли.

Для ровного счета десятилетий и из интереса к нашему соревнованию допущены вне конкурса три последних советских поколения – 1970, 1971, 1972. Тем более они считаются очень сильными и вместе с 1969-м (Могильный, Федоров, Трефилов) могли обеспечить сборной СССР много больших хоккейных побед, если бы не Горбачев, Перестройка и развал Союза.

Понятно, что представители поколений 90-х заранее обречены на поражение – просто потому что еще не доиграли свои карьеры до конца, а более поздние вообще только начали. Так что это будет не статичный рейтинг, не окончательный – просто промежуточная оценка на конец 2023-го. Но и по 90-м можно прикинуть, насколько они конкурентоспособны в сравнении с возрастами, которые свое уже сыграли.

А чтобы интереснее было оценивать поколения современные, вот несколько лучших из богатой советской истории (привожу только людей, узнаваемых без имен и амплуа):

1940 – Старшинов, Альметов, Кузькин, Ромишевский, Юрзинов, Моисеев

1941 – Фирсов, Рагулин, Зингер, Мишаков

1947 – Якушев, Петров, Гусев, Цыганков, Зимин

1948 – Харламов, Шадрин, Белоусов

1949 – Мальцев, Васильев, Лутченко, Ю.Блинов

1951 – Шалимов, Лебедев, Анисин, Бодунов

1955 – Мышкин, Билялетдинов, Шепелев, Бабинов, С.Гимаев

1958 – Фетисов, Макаров, Кожевников, Мыльников, Стариков

1960 – Ларионов, Крутов, Быков

1966 – Каменский, Белошейкин, Кравчук, Татаринов, Квартальнов, Семак

Как видите, 5-6 звезд на год даже для великого советского хоккея редкая удача. А для российского – это норма примерно на пятилетку. Ну, сейчас все увидите. Приготовьтесь, впереди будет много табличек и цифр, но мы постараемся в них не запутаться.

Самые яркие представители поколений

Первые залипательные таблички – для общей информации. Понятно, что тут только самые-самые, полную картину по каждому году показать в рамках поста невозможно. Допустим, в 1971-м за Селивановым, Березиным и Петровым расположилось множество отличных игроков – Карпов и Скопинцев, Кудашов и Лещев, Прокопьев и Затонский, Варицкий и Красоткин, и так далее. Оценивать будем в том числе и глубину поколений, не только звезд.

Но и по этим пятеркам уже можно сделать первые прикидки на глазок – какой год получился более-менее урожайным, а где все довольно грустно. Да, вся статистика, которая будет ниже – на 20.11.2023.

Как будем оценивать

Что важнее для поколения – один Малкин, пять Барбашевых или десять Каблуковых (совместить обычно не получается)? И как это посчитать?

Я определил семь критериев, которые кажутся достаточно разнообразными, чтобы учесть и Малкиных, и Барбашевых, и Каблуковых; чтобы вклад каждого был достаточно значимым, но и ни один из них – не определяющим:

– выступление на МЧМ

– количество побед в Кубке Стэнли

– количество золотых медалей чемпионатов мира (плюс Пхенчхан-2018 туда же)

– количество золотых медалей чемпионатов России и КХЛ

– количество игр в НХЛ (чтобы хоть как-то учитывать вклад вратарей, которые еще и распределены максимально неравномерно, и отчасти защитников)

– количество очков в НХЛ

– количество игроков в НХЛ

Их сейчас и разберем по порядку.

Выступление на МЧМ

Тут все просто, таблички не будет, потому что мы ведь и так помним, когда наша молодежка привозила домой золотые медали. 1999, 2002-2003, 2011. Основу этих команд составляли парни 1979, 1982, 1983 и 1991 года рождения. Они и получат максимальные 20 баллов в общий зачет.

Но есть один нюанс: 1983-й был в большинстве и в команде 1982-го, это не просто традиционные несколько молодых – там лучший бомбардир был 1983-го, основной вратарь, почти вся основа в защите, поэтому чемпионские баллы 2002-го разделим пополам между 1982-м и 1983-м. Кажется, так будет честно.

Ну и последнее советское поколение 1972 года вернулось с золотом, его тоже посчитаем для чистоты эксперимента, хоть и вне конкурса.

За серебро тут даем 10 баллов, за бронзу – 5.

Победы в Кубке Стэнли

Трехкратные Малкин и Брылин сразу обеспечили отрыв своим годам, но у Сергея нашелся еще один помощник, поэтому 1974-й вырвался вперед единолично.

Здесь баллы распределим так – 20 за 4 победы, 15 – за 3, 10 – за 2, 5 – за 1. Нет побед – нет баллов. Таких годов у нас не так уж много – меньше половины.

Победы на чемпионатах мира и Олимпиадах

Самый большой вклад в победу 1986 года внес Сергей Широков – у него два золота ЧМ и одно олимпийское. Малкин, Радулов и Кулемин добавили по два золота ЧМ, еще шесть человек – по одному. 10 чемпионов мира – неплохой улов для одного выпуска.

7 чемпионов мира у 1980-го: Калинин и Терещенко взяли по три золота, Еременко и Зиновьев – по два, еще трое – по одному.

В целом, тут понятно, у нас не так много побед на чемпионатах мира, и три золота из четырех взяли на коротком пятилетнем отрезке. А это было время прайма как раз для игроков, родившихся в начале и середине 80-х. Поэтому они тут и доминируют. Насколько это их заслуга, а насколько – везение и совпадение, сказать сложно. Поэтому у нас есть и другие методы оценки.

Победы в чемпионатах России и КХЛ

Тут самое интересное. Мне кажется, этот пункт лучше всего показывает глубину поколений. Все-таки до НХЛ добираются единицы, а большинство игроков строит карьеру дома. И явное лидерство 1971 и 1972 годов очевидно сигнализирует о пропасти в глубине между последними советскими поколениями (справедливости ради, очень сильными даже для того периода) и лучшими российскими. Причем игроки начала 70-х еще и небольшую фору давали более молодым, потому что некоторые из них на какое-то время уезжали в Европу.

Третьим идет 1980 год, который на глазок не выглядит особенно глубоким. В лидеры его вытащили трое динамовцев – вратарь Еременко (6 побед), нападающий Терещенко (5) и защитник Щадилов (4) обеспечили почти половину титулов. Они успешно курсировали между лучшими командами своего времени – «Динамо», «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым».

А вот 1983-й – это как раз про глубину. Там только Илья Ковальчук трижды был чемпионом страны, остальные не больше двух.

Удивительная история с 1985-м. И списочек там с виду о-о-очень слабый, и суперчемпионов не видно, но в итоге – 5-е место по наградам. Рабочие парни вроде Толпеко, Пестунова, Кокарева, Шафигулина, Первышина, Панина собрали неплохую корзинку золотых медалей.

Количество игр в НХЛ

Тут фавориты и на глазок были понятны – у всех лидеров отличные бригады энхаэловцев. Как, допустим и у 1971-го, но там всем как-то не повезло на долгие карьеры, поэтому он даже в топ-5 не пробился.

Лучший из 80-х – малкинский 1986-й, и только он тянет его до сих пор. Если доиграет до конца контракта в 2026-м, Евгений поднимет свой год на пятое место – сейчас отставание в полторы сотни матчей.

Из молодых хорошие позиции у 1991-го и особенно 1995-го. И стали еще лучше, пока этот пост готовился к публикации (вся статистика, напомню – на 20.11.2023). 1991-й с Панариным, Тарасенко и Орловым вот-вот доберется до 3000 игр, а 1995-й, где 8 (!) действующих энхаэловцев, это уже сделал и в перспективе запросто может выйти на первое место.

Количество очков в НХЛ

1978 год снова первый после тех, кто вне конкурса. И с ним, кстати, удивительная аномалия. В мировом масштабе он оказался вообще неурожайным, в итоге в топ-5 самых результативных игроков НХЛ по этому возрасту – трое наших! Дацюк, Андрей Марков и Сергей Самсонов. Двое других – Дайнюс Зубрус и Олли Йокинен.

Евгений Малкин буквально в ноябре затащил свой 1986-й на третье место, но еще выше подняться вряд ли сможет – 300 очков за два с половиной сезона в его возрасте выбить трудно, а Радулов уже сошел с дистанции.

Хуже всех дела у 1987-го – всего 4 очка в 18 играх на всех, причем половину набрал подзабытый Илья Зубов, который сейчас гоняет в хоккей в Эмиратах. А единственный энхаэловский гол забил лидер этого возраста Вадим Шипачев во время короткого вояжа в «Вегас». Ну, выходит, все-таки не зря ездил.

У 1995-го по очкам предсказуемо похуже, чем с играми, потому что два лучших игрока – вратари. Это вообще аномальный выпуск классных вратарей: помимо Шестеркина и Сорокина, еще 8 вполне успешных киперов во главе с Никитой Серебряковым играют в КХЛ. Для сравнения, в 1992-м и 1993-м – вообще ни одного приличного кипера, а лучший представитель советского 1970-го – Евгений Лойферман.

Количество игроков в НХЛ

Предвижу вопрос: зачем столько пунктов про НХЛ, будто бы дублирующих друг друга?

Если брать только игры – не учитывается фактор результативности и глубины выпуска. Если только игроков – не учитывается разница их уровня (Овечкин будет равен Новосельцеву или Чубарову). Ну а так много пунктов именно по НХЛ – потому что это наиболее точная мерка успеха игрока. Но и не единственная – поэтому выше есть и собственный чемпионат, и сборные.

Так вот игроки: тут мы видим очень хорошие позиции 90-х годов и плохие – 80-х. Даже объективно сильный 1983-й набрал только троих (с учетом ограничений, призванных отсечь людей, которым давали шансы, но они не потянули).

Ни одного представителя не нашлось, понятно, у 1987-го, о котором говорили выше, и 1999-го, который просто не успел, но там минимум трое – это только вопрос времени.

Что еще интересно: 70-е легли кучно, но проиграли лучшим представителям других десятилетий. Глубина там везде очень серьезная, выше любого из российских возрастов, но уровня этих игроков хватило только для своего чемпионата. Скорее всего, именно массовая иммиграция и позволила проявить себя такому большому количеству игроков, родившихся в начале 70-х.

Все, с критериями закончили, пора подводить итоги.

Лучшее поколение российского хоккея

Считать будем так: там, где в показателях большие числа, тактика обычная – 30 баллов за первое место, 1 – за последнее. Там, где числа маленькие, берем шаг в 5 баллов за каждую единицу. Ну а по МЧМ уже объяснял выше. Погнали смотреть.

Та-да-да-дам! Наш чемпион – 1986 год.

Хотя нет, не чемпион, рейтинг же не окончательный.

Лидер.

Выпуск и в самом деле получился отличный. Есть суперзвезда (Малкин), неоднозначный герой (Радулов), несколько игроков уровня НХЛ и качественная бригада для внутреннего чемпионата. Плюс этот возраст не провалился в молодежке (серебро) и наиболее массово поучаствовал в победах взрослой сборной России.

Но не спешите уходить, это еще не конец.

Потенциально лучшее поколение российского хоккея

Выше мы уже замечали, что в обозримом будущем лучшие шансы обойти нынешнего лидера у 1995 года. Это будет непросто, потому что в прайме его игроков (а он идет прямо сейчас) для России совсем закрыты турниры сборных.

Но в клубах это поколение уже многого добилось, и все его цифры будут только расти. Что-то мне подсказывает, что и Кубок Стэнли кто-то из этих парней еще выиграет, и количество побед в Кубке Гагарина существенно увеличится.

В процессе подготовки я опросил еще и полтора десятка коллег, разного возраста и разной глубины погружения в хоккейную историю. И в этом опросе победил именно 1995-й, пусть и с минимальным отрывом от 1986-го.

Ну и неудивительно. Просто необъяснимо космический набор вратарей, мощная бригада энхаэловцев, звезды КХЛ. Не хватает только будущей легенды типа Малкина или Овечкина. Ну а кому их хватает?

Вот они, красавцы.

Бонус. Битва десятилетий

Ну и финальное. Раз уж мы для ровного счета взяли возраста трех полных десятилетий, было бы странно их не сравнить.

70-е вне конкуренции, а 90-е уже наступают на пятки 80-м. Но это как будто и на глаз очевидно – 80-е, хоть и подарили нам двух легенд исторического масштаба, в смысле стабильной поставки талантов были довольно бедны.

Осталось узнать, смогут ли 90-е превзойти 70-е. Но это только лет через десять, не раньше.

Фото: Gettyimages; East News/Michael Macor/San Francisco Chronicle via AP, OLIVIER MORIN / AFP, Bruce Bennett/Getty Images/AFP; РИА Новости/Елена Руско