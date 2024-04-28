«Тампа» еще в игре: экстренно вернулся Сергачев, а Кучеров выдал лучший матч в серии

Свипа не будет.

«Тампа» избежала сухого поражения в серии с «Флоридой», зацепив четвертый матч – 6:3. Главные герои долгожданной победы – Никита Кучеров с ассистентским хет-триком и Брэйден Пойнт с 1+2, который отвечал за красоту.

А камбэк дня – за Михаилом Сергачевым, который сыграл впервые с февраля (а по сути – с декабря).

Кучеров выбил больше одного очка – очень вовремя

В трех предыдущих матчах Никита набирал по одному очку – все передачами. И каждый раз «Тампе» этого не хватало – нужна была та версия Кучерова, что выиграла в регулярке «Арт Росс Трофи» с сумасшедшей статистикой.

В четвертой игре она наконец-то показалась – и Никита выдал 0+3:

● сначала ассистировал Пойнту – тот красиво объехал ворота и завел в них шайбу;

● затем помог Стивену Стэмкосу оформить дубль;

● а в концовке с паса Кучерова точку в матче поставил Ник Пол, реализовавший большинство 5 на 3.

Кстати, с организацией этого большинства помог сам Никита – «Лайтнинг» получили второго лишнего игрока после этого приема Брэндона Монтура против Кучерова:

Пожалуй, именно такой игры от него ждут в плей-офф. Хотя трех очков для попадания в тройку звезд матча ему не хватило.

Сергачев вернулся – арена взорвалась от радости

А вот Михаилу Сергачеву для этого достаточно одной. Защитник стал ассистентом в эпизоде с победной шайбой – отдал Брэндону Хэйглу.

Это был первый матч Михаила после жуткой травмы. Он сломал левую большеберцовую и малоберцовую кости 7 февраля в игре против «Рейнджерс». А тот выход на лед был для Сергачева первым за полтора месяца: в конце декабря он выбыл из строя из-за травмы ноги – заблокировал шайбу после броска Колтона Парайко из «Сент-Луиса».

Долгожданное появление Михаила на льду болельщики встретили вот так:

В раздевалке «Тампы» лучшим игроком встречи признали именно Сергачева, который провел на льду 17 минут и в целом выглядел довольно уверенно после такой паузы. Стэмкос особо выделил его после матча: «Много ребят провели выдающийся матч, но этот парень рвал задницу – поверьте, я по опыту знаю, как это тяжело».

Возвращению партнера был рад и Хэйгл: «Когда один из лучших защитников НХЛ возвращается в строй, это придает каждому импульс – и сегодня так и было».

Сам Михаил после матча поделился впечатлениями: «Честно говоря, я не мог уснуть прошлой ночью. Ощущение было, как перед первой игрой в НХЛ. А затем я выхожу на лед, получаю энергию от болельщиков, раскатка – это добавило мне эмоций, и я очень счастлив быть здесь».

Чем еще запомнился матч?

«Тампа» ни разу в серии не открывала счет. В этот раз удалось: красоту исполнил Пойнт, шикарным пасом за спину нашедший Стэмкоса.

«Лайтнинг» вообще вышли уничтожать и были заряженными до предела. Уже спустя четверть игры они вели 3:0 – до этого три шайбы за полный матч были максимумом.

Игра состояла не только из голов, но и из силовых: на двоих команды выбили аж 144 – «Тампа» немного превзошла «Флориду» (75:69). Из-за этого удалений набралось прилично – 4 у хозяев и 8 у гостей. Здесь и сказалась убийственная игра спецбригад «Лайтнинг»: 2/5 в большинстве и гол в меньшинстве.

Что там у наших из «Флориды»?

Сергей Бобровский провел неудачный матч. На его совести шайб нет, но все же 81,3% отраженных бросков – совсем не уровень Сергея.

Сухим ушел и Владимир Тарасенко. У него в этой серии всего 1+1 в четырех матчах. После качественного окончания регулярки (14 очков в 19 матчах с момента обмена из «Оттавы») россиянин сник.

Дмитрий Куликов тоже очков не набрал. Впрочем, он домосед и никогда не отличался результативностью – для этого в его паре есть Оливер Экман-Ларссон, на счету которого третья шайба «Пантерс».

Победа оборвала неудачную полосу «Лайтнинг», из шести поражений подряд в плей-офф на домашнем льду. «Тампа» отсрочила окончание серии как минимум на два дня. Может, Сергачев станет Х-фактором?

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 1-3

Фото: eastnews.ru /MIKE EHRMANN