Капризов слабо начал сезон и виноват в провале «Миннесоты»? Разбираемся

Первая четверть сезона у «Миннесоты» не задалась – 30-е место в лиге, 6 побед в 19 матчах, 6 очков отставания от зоны плей-офф . Главный тренер Дин Эвасон уже уволен – его сменил Джон Хайнс, последним клубом которого был «Нэшвилл». Кошмарную игру «Уайлд» главным образом связывают с Кириллом Капризовым, который, по распространенному мнению, сейчас далек от оптимальной формы. В чем причины на самом деле? И так ли слабо играет Капризов?

«Миннесота» идет слишком низко. В чем ее проблемы?

У «Миннесоты» сейчас как раз никто не выделяется. Болельщики ждут привычного очка с лишним за матч от Капризова и продолжения феерии от вратарей – но пока нет ни того, ни другого. А что есть?

1. Капитальная просадка спецбригад. «Миннесота» реализует 16% большинства (24-е место в лиге) и нейтрализует 68,5% собственных удалений (последнее место). Практически всегда команда, претендующая на высокие места и поздние стадии плей-офф, в сумме этих показателей имеет более 100%. У лидера сезона «Тампы», например, пока 117% (32,5% и 84,5% соответственно). У «Миннесоты» 84,5% – предпоследнее место в НХЛ. Ниже только «Вашингтон» с позорными 5,7% в большинстве.

Состав первой спецбригады «Миннесоты» не поменялся, но в предыдущие три года так плохо не было ни разу. Прежний минимум – 17,6% в сезоне-2020/21, когда команды играли всю регулярку внутри дивизионов. В следующие два года «Уайлд» пробивали 20%. Одна из причин просадки – лидеры хуже реализуют броски. Если в прошлом сезоне трое из четверки нападающих в первой спецбригаде имели выше 10%, а Юэль Эрикссон Эк – 9,3%, то сейчас только Эрикссон Эк пробивает этот показатель, а у Мэтта Болди вообще 2 гола в сезоне и скромные 5,1%.

Кроме того, из-за травмы нижней части тела начало сезона пропустил капитан Джаред Сперджен, который штатно выходит в первой бригаде большинства, но после восстановления провел лишь семь матчей и набрал одно очко.

С меньшинством все проще. Неприкосновенным оказался Джордан Гринуэй, игрок первой бригады нейтрализации для любой команды НХЛ. Джордан отправился в «Баффало» 3 марта в рамках обмена. Ниже – статистика «Уайлд» и «Сейбрс» до его обмена и после.

Разница очевидна.

Причем до 23 ноября, когда Гринуэй выбыл из строя по личным причинам, «Баффало» вообще делил 6-8 места с «Калгари» и «Питтсбургом» (по 85,7%), и откатился ниже буквально за неделю – в трех матчах без Джордана «Сейбрс» пропустили 2 шайбы с 6 удалений и потеряли 1,5%.

2. Но главное все-таки даже не работа спецбригад, а провал вратарей .

Ожидать прошлогодних перформансов наивно. Флери 39 лет, он и так пережил четвертую молодость. Густавссон в прошлом сезоне стал вторым в НХЛ среди вратарей с 10+ матчами по коэффициенту надежности (93,1%) и по коэффициенту надежности (2,10), седьмым – по предотвращенным голам сверх ожидаемого (+24,2), пятым – по этому же показателю в пересчете на 60 минут (+0,628). Единственный вратарь в НХЛ, который провел сезон-2022/23 сильнее Густавссона – Линус Улльмарк из «Бостона». Поддерживать такой уровень стабильно – задача со звездочкой даже для лучших вратарей лиги. Неудивительно, что у Филипа не получается.

На этом, как ни удивительно, игровые проблемы «Миннесоты» кончаются. Ниже – сравнение отдельных показателей прошлого и текущего сезонов.

Единственный показатель, по которому «Миннесота» просела капитально – пропущенные голы за матч и вообще. В остальных разница либо мизерная, либо в пользу нового сезона. Таким образом, кажущаяся слабость «Уайлд» обусловлена фактически слабой игрой вратарей и спецбригад – в остальном команда как минимум не хуже.

Более того, год назад после тех же 20 матчей «Миннесота» шла ненамного лучше: все еще отрицательный баланс побед и поражений (тогда 9 побед и 11 поражений, сейчас 6 и 14 соответственно), все еще нижняя половина таблицы (22-е место). Долгий разгон «Уайлд» – не новинка, первый месяц регулярки они всегда проводят без блеска, сильный отрезок у «Миннесоты» – с декабря по март. Предпоследний календарный месяц регулярки вообще традиционно лучший (обычно это март, в ковидный сезон-2020/21 – апрель): по его итогам «Миннесота» занимает третье-четвертое место в НХЛ.

Капризов не похож на самого себя. Стоп, а так ли все плохо?

За три сезона Капризова в НХЛ мы привыкли к его мощной игре и высокой результативности. Из-за этого начало сезона-2023/24 кажется слабым. Посмотрим, как было раньше:

Статистически Кирилл не стал хуже. Он идет по графику сезона-2020/21, а прошлогодняя резвость – скорее аномалия. По ожидаемым голам за матч Капризов также почти не проседает:

2020/21: 0,35

2021/22: 0,41

2022/23: 0,48

2023/24: 0,39

Как и вся «Миннесота», Капризов разгоняется постепенно . Его любимые месяцы – с декабря по февраль, поэтому главные достижения впереди.

Но определенные проблемы все же есть. Капризов меньше и хуже бросает:

Даже невзирая на это, забивает Кирилл как и прежде. Но у него появились индивидуальные и командные трудности: в прошлом сезоне штатными центрами Капризова были Сэм Стил и Райан Хартман – в пересчете на 60 минут звено Кирилла создавало 3,13 xG с первым и 3,16 xG со вторым. Сезон-2023/24 Капризов также начал с Хартманом, но сейчас его партнер – 22-летний Марко Росси, который проводит первый полноценный сезон в НХЛ и только привыкает к игре на таком уровне. С молодым австрийцем звено Кирилла создает пока меньше – 3,02 ожидаемых гола за 60 минут, и статистику выправили два последних матча: до них было 2,31 xG.

Но главное – 26-летний Капризов как будто стал слабее физически . Он гораздо реже хитует: в пересчете на 60 минут 1,4 силовых против 2,79 в прошлом сезоне и 2,82 в позапрошлом. Кроме того, он со стороны кажется медленнее. Скорее всего, причина кроется в том, что произошло еще в прошлом сезоне:

Есть вероятность (но нет подтверждений), что Кирилл после этого хита от Логана Стэнли не до конца восстановился. Тем не менее Капризов все еще игрок, способный набирать очко за игру и выше – ему, как и прежде, нужен разбег.

Когда писали про новичков, забыли Брока Фэйбера. Исправляемся

Вместе с Капризовым в первом звене играет Марко Росси, но он не единственный новичок «Миннесоты», сильно начавший сезон. В первой паре обороны рядом с Юнасом Бродиным действует 21-летний Брок Фэйбер. За последние 10 лет лишь трое новичков проводили больше 23 минут за матч в среднем: Оуэн Пауэр («Баффало»), Мориц Зайдер («Детройт»), Миро Хейсканен («Даллас») – и вот сейчас Фэйбер. Перед ними, кстати, последним был Бродин.

Брок выглядит лучшим защитником «Миннесоты» в большинстве матчей. Фэйбер не полузащитник, как Павел Минтюков или Люк Хьюз, набравшие больше очков, но даже без излишней нацеленности на чужие ворота Брок очень хорош. Их с Бродином пара – 10-я в НХЛ (учитывались пары, сыгравшие вместе 100+ минут в сезоне) по допущенным ожидаемым голам в пересчете на 60 минут (1,78 xG). Фэйбер и Бродин вместе выходят даже в первой бригаде меньшинства.

При этом в большинстве Брок не появляется вообще: там у «Миннесоты» Сперджен в первой бригаде и Бродин во второй. Но навыки в атакующей игре у Фэйбера улучшаются. А главное, что у него есть – классное катание и высокая скорость :

По итогам дебютных сезонов Зайдер взял «Колдер», Пауэр стал третьим, Хейсканен и Бродин – четвертыми. Играя так, как сейчас, Фэйбер однозначно будет высоко в голосовании – авторы The Athletic, например, поставили его вторым, наравне с Хьюзом и ниже только Коннора Бедарда, обойти которого, вероятно, шансов нет ни у кого.

Фото: Claudio Bresciani/Keystone Press Agency/; /AP Photo/Matt Slocum, AP Photo/Matt Krohn