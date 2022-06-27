Назем Кадри годами считался парнем, который подведет в важный момент. Но в этом походе он справился и помог «Колорадо» взять кубок

Еще один герой чемпионской команды.

Некоторым людям достаточно совершить ошибку единожды, чтоб не повторять ее. Кому-то для осознания и взросления требуется наступить на одни и те же грабли.

В первом сезоне за «Колорадо» после обмена из «Торонто» казалось, что Назем Кадри наконец-то усвоил урок и больше не будет подводить команду в важные моменты. В 15 матчах он набрал 18 очков и был одним из лучших игроков «Эвеланш» в плей-офф.

Но в сезоне-2020/21 призраки прошлого вновь его настигли. Во втором матче серии против «Сент-Луиса» нападающий «Колорадо» ударил плечом в голову защитника «Блюз» Джастина Фолка. За этот силовой прием Кадри был дисквалифицирован на восемь матчей. Главный тренер «лавин» Джаред Беднар не был согласен со сроком дисквалификации: «Я немного удивлен, если честно. Я думал, что в плей-офф дают немного меньший срок, очевидно, что Кадри получил намного больше, чем заслуживал».

Но даже если срок дисквалификации и мог быть меньше, факт остается фактом: недисциплинированность нападающего вновь привела к непоправимым для команды последствиям.

В своей колонке для The Player’s Tribune Кадри написал, что неделю не мог уснуть после того матча: «Я ненавижу подводить людей. Правда. И когда я посмотрел на лед и увидел Джастина, лежащего на нем… Я понял, что последует за этим. Я знал. Мысли вращались в голове, пока я сидел на скамейке штрафников. Я был разочарован ситуацией, разочарован собой. Мне хотелось находиться в другом месте. Я совершил ошибку, но я никогда не хотел кого-то травмировать».

Это была уже третья дисквалификация, полученная Кадри только в матчах плей-офф. Во времена выступлений за «Торонто» он умудрился получить их два года подряд – в 2018-м и 2019-м. Оба раза его команда вылетала в первом раунде. Именно недисциплинированность Кадри послужила причиной его обмена из «Торонто» в «Колорадо».

Назем не скрывал, что грустил после звонка от генерального менеджера Кайла Дубаса: «Торонто был моим домом. Я понимал, как сильно болельщики ждут победу команды. Я чувствовал их страсть, их любовь к хоккею. У нас был отличный молодой состав, я хотел быть частью той команды, которая наконец-то выиграет кубок. Но это бизнес, и я понимаю, что то, что произошло в матче против «Бостона» в 2019 году, осложнило ситуацию. Я подвел партнеров по команде, и в итоге стало понятно, что наступило время начать с чистого листа. Разговор с Дубасом был тяжелым, не стану скрывать. Я был не только игроком «Торонто», но и болельщиком. Всегда буду».

И вот ситуация повторилась. Без центра второго звена «Колорадо» в первом раунде все-таки прошел «Сент-Луис», но вылетел из плей-офф уже во втором, проиграв в шести матчах «Вегасу». Кадри мог принять участие в серии, если б она затянулась до седьмого матча, но не сложилось.

Поэтому перед сезоном-2021/22 главным вопросом в отношении форварда была дисциплина. В таланте и важности для команды не сомневались ни тренер, ни партнеры, но когда в ключевые моменты человек совершает одну и ту же ошибку раз за разом, волей-неволей может возникнуть недоверие.

И на данный момент можно сказать, что Кадри провел большую работу над собой. Показательным моментом можно считать серию второго раунда против того же «Сент-Луиса». Вратарь «Блюз» Джордан Биннингтон во время третьего матча получил травму после столкновения то ли с Кадри, то ли со своим же защитником.

После этого игроки «Блюз» словно забыли, что надо играть в хоккей, настолько они увлеклись попытками вывести из строя нападающего «Колорадо». Кадри не повелся ни на одну провокацию, ни на один, скажем так, не особо чистый силовой прием против себя. Далеко не факт, что также дисциплинированно смог бы вести себя Кадри образца прошлых лет.

Возвращение после травмы, полученной в третьем матче финала Западной конференции против «Эдмонтона», получилось особенно триумфальным: гол в овертайме, который принес «Эвеланш» победу в игре и в серии.

Причем этим голом Назем напомнил Патрика Кэйна. Потому что почти никто на арене не понял, что произошло. Правда, есть небольшая разница: когда Кэйн забросил победную шайбу в финале Кубка Стэнли против «Филадельфии», он точно был уверен, что забил и сразу начал праздновать. Кадри же после своего броска разочарованно покатился в сторону скамейки , и лишь партнеры, заключившие его в объятия, дали понять, что он стал героем матча.

В отсутствие Кадри «Колорадо» выиграл три матча из четырех. Но нельзя недооценивать его важность для команды. Без Кадри «Эвеланш» были лишены глубины состава. Центрить второе звено приходилось Джей Ти Комферу. Со своей задачей тот вполне успешно справлялся, но это наносило удар по третьему звену. Поэтому возвращение Кадри перед четвертым матчем позволило вновь образовать звено Кольяно – Комфер – О’Kоннор, которое доставляет много проблем сопернику, буквально вгрызаясь в него своей энергией. И это не говоря о том, что при всем уважении к Комферу, второе звено с Кадри и без него – это два разных звена по качеству игры. По данным moneypuck.com, по ожидаемым голам Кадри занимает в команде четвертое место (6,9), а Комфер – лишь восьмой (3).

Плюс – наличие Кадри в составе добавляет вариативности в большинстве. А учитывая то, что в решающих матчах судьи обычно стараются спрятать свисток поглубже, каждая попытка реализации лишнего становится важной.

«Колорадо» вместе с перевернувшим страницу Наземом Кадри сбросил с трона «Тампу» и выиграл Кубок Стэнли. После того, как нападающий прокатился по льду с заветным трофеем, он передал привет тем, кто, пусть и не без оснований, в нем сомневался: «Всем, кто считал меня обузой в плей-офф: поцелуйте меня в жопу».

Фото: eastnews.ru/FR171450 AP/Associated Press, AP/Associated Press; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports