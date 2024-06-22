💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!

Теперь «Ойлерс» фавориты.

Один раз – случайность. Второй раз – совпадение. Третий – закономерность. «Эдмонтон» прошел все три стадии и сделал счет в финале плей-офф ничейным, хотя еще утром прошлой субботы был в шаге от депрессии в напрашивающемся отпуске. И ни одну из трех побед канадцев подряд не назвать случайной: каждый раз они были лучше, и даже если где-то и чуть везло (как в четвертой игре) – это везение выглядело заслуженным.

Шестой матч серии остался за «Ойлерс» тоже абсолютно по делу: наказали за ошибки, почти не допустили своих, удержали разницу в счете и дождались снятия вратаря. И теперь явное психологическое преимущество перед решающей игрой на их стороне.

При провалах «Флориды» в обороне бессилен даже Бобровский

Два предыдущих поражения «Пантерс» начинались с пропущенного гола в большинстве – теперь обошлось без этого. Хотя бы потому, что к первому удалению «Эдмонтона» гости уже проигрывали 0:1.

Потеря на чужой синей линии на 8-й минуте привела к контратаке «нефтяников» 3-в-2, а падение Экблада (из-за контакта с Фогеле) только ухудшило ситуацию: пока Аарон поднимался, Уоррен успел и встать, и забить.

Перед матчем Леон Драйзайтль занимался самоистязанием в интервью: «Я недоволен тем, как играю. Я не нашел свою игру. Очевидно, это не те стандарты, которых я придерживаюсь». Кажется, эта выполненная подкидка соответствует высокой плане немца, который был одним из лучших у «Ойлерс», если не весь вечер, то в первом периоде точно.

Любопытно то, что неудачную передачу, приведшую к этой контратаке, сделал Александр Барков – лучший двусторонний центр этого плей-офф. Нападающий, который после третьего матча финала заслуживал титул MVP Кубка Стэнли-2024 больше, чем Бобровский, этим самым пасом, кажется, окончательно передал «Конн Смайт Трофи» в руки Макдэвиду – чем бы ни закончилась серия.

Ну а если лучший центр и капитан команды совершает такие ошибки – чего требовать с других? Хотя такой провал тройки Родригеса необъясним – заигрались, словно не важнейший матч финала, а простая игра регулярки. И это на первой же минуте второго периода.

Сергей Бобровский в этот вечер пропускал только при выходах 3-в-1, 2-в-1, а затем – довольно последовательно получилось – и 1-в-1 . Он взял все, что должен был, но в экстренных моментах выручить не смог. Другой вопрос, что полевым в финале просто нельзя регулярно оставлять вратаря в меньшинстве перед соперником – даже в микроэпизодах.

И ладно бы нападающие «Флориды» компенсировали такие недоработки мощными атаками, но они, хоть и возили шайбу по зоне соперника, к моменту второго пропущенного гола на 21- минуте сами нанесли только 2 броска в створ! После этого, разумеется, пришлось взвинчивать темп, и статистика бросков резко выросла, но толку было мало.

Похоже, «Пантерс» изначально хотели победить в этот вечер словно в первых матчах – опираясь на качество моментов, а не на количество, но этот «Эдмонтон» сильно отличается от того, что начинал финал. Да и «Флорида» уже не так безошибочна.

Кноблаух и видеотренеры отменили ключевой гол «Пантерс»

Один из ключевых эпизодов вечера – гол «Флориды» через 10 секунд после второго пропущенного. Именно здесь игра могла перевернуться. Но не судьба: видеотренеры быстро связались со скамейкой, Кноблаух взял запрос – и арбитры разглядели миллиметровое «вне игры» у Сэма Райнхарта.

Барков, лишенный гола, позже забросил свою шайбу – и она получилась довольно красивой , но при счете 0:3 и в третьем периоде. Было понятно, что «Эдмонтон» будет просто отбиваться всей командой до последних секунд, и даже защитники Нерс и Сиси не помощники для «Пантерс» – больше они так не ошибаются, как по ходу этого плей-офф.

Разумеется, под конец матча Бобровского заменили на шестого полевого – но против «Эдмонтона» это бессмысленная процедура. Голы в пустые установили максимально дезинформирующий счет (и «-4» в полезность Сэму Беннетту): «Ойлерс» не наиграли на 5, хотя на уверенную победу точно заработали. Настолько уверенную, что даже Скиннер раздавал голевые передачи, лежа у собственных ворот. А ведь это еще Макдэвид проспал матч (0 бросков и 0 очков при 18:58 на льду).

Можно смело говорить, что «Эдмонтон» пишет историю – только без победы в следующей игре все это не будет иметь никакого значения. Правда, к ней «Ойлерс» подходят уже в статусе фаворитов серии – а «Флориде», изменившейся до неузнаваемости, явно нужен хороший психолог.

И пусть контакты не выкидывают. Кажется, он может им понадобиться и после финала.

Кубок Стэнли

Финал

Счет в серии: 3-3

Фото: East News /Jason Franson/The Canadian Press via APP