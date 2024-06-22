💥 «Эдмонтон» с 0-3 вытащил финал Кубка Стэнли. Будет 7-й матч!
Теперь «Ойлерс» фавориты.
Один раз – случайность. Второй раз – совпадение. Третий – закономерность. «Эдмонтон» прошел все три стадии и сделал счет в финале плей-офф ничейным, хотя еще утром прошлой субботы был в шаге от депрессии в напрашивающемся отпуске. И ни одну из трех побед канадцев подряд не назвать случайной: каждый раз они были лучше, и даже если где-то и чуть везло (как в четвертой игре) – это везение выглядело заслуженным.
Шестой матч серии остался за «Ойлерс» тоже абсолютно по делу: наказали за ошибки, почти не допустили своих, удержали разницу в счете и дождались снятия вратаря. И теперь явное психологическое преимущество перед решающей игрой на их стороне.
При провалах «Флориды» в обороне бессилен даже Бобровский
Два предыдущих поражения «Пантерс» начинались с пропущенного гола в большинстве – теперь обошлось без этого. Хотя бы потому, что к первому удалению «Эдмонтона» гости уже проигрывали 0:1.
Потеря на чужой синей линии на 8-й минуте привела к контратаке «нефтяников» 3-в-2, а падение Экблада (из-за контакта с Фогеле) только ухудшило ситуацию: пока Аарон поднимался, Уоррен успел и встать, и забить.
Перед матчем Леон Драйзайтль занимался самоистязанием в интервью: «Я недоволен тем, как играю. Я не нашел свою игру. Очевидно, это не те стандарты, которых я придерживаюсь». Кажется, эта выполненная подкидка соответствует высокой плане немца, который был одним из лучших у «Ойлерс», если не весь вечер, то в первом периоде точно.
Любопытно то, что неудачную передачу, приведшую к этой контратаке, сделал Александр Барков – лучший двусторонний центр этого плей-офф. Нападающий, который после третьего матча финала заслуживал титул MVP Кубка Стэнли-2024 больше, чем Бобровский, этим самым пасом, кажется, окончательно передал «Конн Смайт Трофи» в руки Макдэвиду – чем бы ни закончилась серия.
Ну а если лучший центр и капитан команды совершает такие ошибки – чего требовать с других? Хотя такой провал тройки Родригеса необъясним – заигрались, словно не важнейший матч финала, а простая игра регулярки. И это на первой же минуте второго периода.
Сергей Бобровский в этот вечер пропускал только при выходах 3-в-1, 2-в-1, а затем – довольно последовательно получилось – и 1-в-1. Он взял все, что должен был, но в экстренных моментах выручить не смог. Другой вопрос, что полевым в финале просто нельзя регулярно оставлять вратаря в меньшинстве перед соперником – даже в микроэпизодах.
И ладно бы нападающие «Флориды» компенсировали такие недоработки мощными атаками, но они, хоть и возили шайбу по зоне соперника, к моменту второго пропущенного гола на 21- минуте сами нанесли только 2 броска в створ! После этого, разумеется, пришлось взвинчивать темп, и статистика бросков резко выросла, но толку было мало.
Похоже, «Пантерс» изначально хотели победить в этот вечер словно в первых матчах – опираясь на качество моментов, а не на количество, но этот «Эдмонтон» сильно отличается от того, что начинал финал. Да и «Флорида» уже не так безошибочна.
Кноблаух и видеотренеры отменили ключевой гол «Пантерс»
Один из ключевых эпизодов вечера – гол «Флориды» через 10 секунд после второго пропущенного. Именно здесь игра могла перевернуться. Но не судьба: видеотренеры быстро связались со скамейкой, Кноблаух взял запрос – и арбитры разглядели миллиметровое «вне игры» у Сэма Райнхарта.
Барков, лишенный гола, позже забросил свою шайбу – и она получилась довольно красивой, но при счете 0:3 и в третьем периоде. Было понятно, что «Эдмонтон» будет просто отбиваться всей командой до последних секунд, и даже защитники Нерс и Сиси не помощники для «Пантерс» – больше они так не ошибаются, как по ходу этого плей-офф.
Разумеется, под конец матча Бобровского заменили на шестого полевого – но против «Эдмонтона» это бессмысленная процедура. Голы в пустые установили максимально дезинформирующий счет (и «-4» в полезность Сэму Беннетту): «Ойлерс» не наиграли на 5, хотя на уверенную победу точно заработали. Настолько уверенную, что даже Скиннер раздавал голевые передачи, лежа у собственных ворот. А ведь это еще Макдэвид проспал матч (0 бросков и 0 очков при 18:58 на льду).
Можно смело говорить, что «Эдмонтон» пишет историю – только без победы в следующей игре все это не будет иметь никакого значения. Правда, к ней «Ойлерс» подходят уже в статусе фаворитов серии – а «Флориде», изменившейся до неузнаваемости, явно нужен хороший психолог.
И пусть контакты не выкидывают. Кажется, он может им понадобиться и после финала.
Финал
Счет в серии: 3-3
Фото: East News/Jason Franson/The Canadian Press via APP
А у вторых на финал не полностью заполняется арена, и болельщики уходят до сирены. Вот и думайте, кому этот кубок нужнее))
Ну и отдельно хочется отметить еще одного героя из "Эдмонтона".Пока все отдавали Конн Смайт Сергею Бобровскому-Стюарт Скиннер делал свою работу и не совершил за всю серию ни одной ошибки,а в последних трех матчах имеет совершенно сумасшедшие 94,26%.
А в 7 игре, кто бы ни выиграл, будет красиво )
От Бобровского нужен матч всей жизни, от оборонцев и атакующих то же самое. Иначе Эдмонтон задавит. Им тоже есть, что терять теперь, но им все равно терять нечего, как бы забавно это ни звучало. Они уже сотворили историю, но если они и проиграют, то их никто не упрекнет, а вот если Флорида в итоге сгорит, то это может стать началом конца этой команды. Мяч сейчас в руках МакДи и Ко, сейчас их подача. Психологически они сейчас в порядке.
Счёт 5:1, получается, не единственный)
им этот хоккей до одного места вообще
вообще не интересен
да там на парады Хит кучка человек выходила, это не спортивный город совсем