В НХЛ будет другой чемпион! «Даллас» выбил «Вегас» в седьмом матче

Питер Дебур снова сделал это.

Довольно странная ситуация: в один день в НХЛ состоялись матчи и первого, и второго раунда плей-офф – причем игра «Рейнджерс» и «Каролины» началась даже на несколько часов раньше. В целом это логично: ну какой смысл командам Востока идти на вторую неделю простоя (Нью-Йорк, кстати, уже и так зашел на нее), если тут нет перекрестного плей-офф и они никак до финала не пересекутся с Западом?

С другой – эта ситуация только лишний раз подчеркивает, как же мало семиматчевых серий оказалось в первом раунде: по одной в каждой конференции. К примеру, пару лет назад затянувшихся по-максимуму противостояний было 5 из 8 – «Даллас» тогда тоже принимал в этом участие, но проиграл. Потому что у него еще Питера Дебура не было.

Теперь есть – и «Старс» продолжают плей-офф, а болельщики многих клубов злорадствуют над вылетом «читеров из «Вегаса» .

Герои вечера – молодой лидер «Старс» и чешский ролевик

Седьмые игры в сериях редко бывают сверхрезультативными – слишком многое на кону, команды в первую очередь думают, как не ошибиться. Этот матч не был исключением: NaturalStatTrick насчитал всего 11 моментов повышенной опасности на двоих, а подсчеты по ожидаемым голам почти полностью попали в итоговый результат – 2,07 – 1,11 в пользу «Далласа».

Поэтому сразу к шайбам. Такой матч должен был стать проверкой для 20-летнего лидера «Старс» Уайтта Джонстона – и, кажется, он ее прошел. Не дрогнул и реализовал свой момент, когда «Вегас» его подарил. Ши Теодору и Уильяму Каррье этот выход из зоны будет сниться в кошмарах. Как и Джонатану Маршессо – штанга почти пустых ворот, в которую он попал за несколько секунд до пропущенного.

Уайтт действительно заметно поучаствовал в камбэке «Далласа» и итоговом выходе во второй раунд – в победных матчах этой серии у него 4+2 (а всего 4+3), он идет по графику очко за игру – и с таким темпом неудивительно, что лучший бомбардир своей команды.

Но неожиданным героем вечера стал чешский нападающий Радек Факса, чей бросок с неудобной в самом начале третьего периода, кажется, удивил не только Эдина Хилла, но и партнеров.

Чех, выбранный 13-м на драфте НХЛ-2012, со временем превратился в «Далласе» в нападающего нижних звеньев. Забивает он не так часто, но, получается, вовремя.

И у этого гола есть отличная история – уже после матча Факса общался с хоккейной студией и объяснил, почему так бурно отреагировал на момент: «Это было грандиозно. Это самый важный гол в моей карьере! Перед матчами я играю со своим сыном в хоккей мини-клюшками. Я обещал ему, что забью сегодня вечером, и рад, что сделал это. Я буду так счастлив показать ему видео гола утром!».

Это была победная шайба «Далласа» в матче – и не сказать, что оставшиеся 19 минут «Вегас» создал что-то действительно стоящее. «Старс» отоборонялись на отлично.

У «Вегаса» изначально не было шансов – Дебур и Павелски спецы по таким матчам

Но, если честно, не очень понятно, на что вообще рассчитывал «Вегас», выходя на лед. Им противостоял, кажется, лучший специалист в истории по решающим матчам – просто посмотрите на статистику Питера Дебура.

И довольно забавно, что «Вегас» знает об этой суперсиле тренера со всех сторон – и как его бывшая команда, и как соперник. Поэтому ну какие тут могли быть шансы?

Кстати, он не стесняется праздновать момент здесь и сейчас – на пресс-конференцию он опоздал по довольно неожиданной причине: «Ну, это заняло некоторое время. Думаю, я уже выпил два или три пива». Когда журналисты напомнили ему, что следующие матчи начнутся уже скоро, он парировал: «Я могу многое успеть за 48 часов».

Никто в истории не выигрывал больше седьмых матчей, чем Дебур – столько же побед у Дэррила Саттера, но у того, правда, есть и 3 поражения.

Вообще не только тренер специализируется в «Далласе» на седьмых матчах – есть же еще Джо Павелски, у которого за карьеру это 11-я подобная ситуация. Расклад неидеальный, но 8 побед против 3 поражений – тоже хорошо.

Поэтому когда Джек Айкел будет корить себя за этот промах при счете 1:1, он может себя утешать, что против таких тренеров и игроков-талисманов шансов не было изначально.

А как там наши?

Ни Барбашев, ни Дадонов особо не обращали на себя внимание по ходу этого вечера.

● У Ивана – 6 хитов и 1 бросок в створ за 13:44 на льду. Остальное – по нулям.

● У Евгения – 0 очков, 0 бросков, «0» в полезности и 3 броска за 12:54. Но он уже показал себя по ходу этой серии – и у него будет как минимум еще одна, чтобы улучшить свою статистику.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 4-3

Фото: East News /AP Photo/Brandon Wade, COOPER NEILL/Getty AFP