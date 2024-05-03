Нюландер и Уолл затащили «Торонто» в 7-й матч! У «Бостона» дежавю

И это еще без Мэттьюса.

Все разговоры о продолжении еще одного проклятья «Торонто» преждевременны (напомним, он не выигрывал у «Бостона» в плей-офф с 1959-го): команда забрала и шестой матч – 2:1. Роль лидера в отсутствие травмированного Мэттьюса на себя взял Вильям Нюландер – и теперь серию ждет седьмая игра (3-3).

И вот там уже либо сработает кленовое проклятье, либо игроки «Брюинс» окончательно словят дежавю: год назад после отличного сезона они в первом раунде слили серию с 3-1.

Вильям Нюландер очень вовремя включился

У шведа тоже не все в порядке – половину этой серии он пропустил из-за мигрени, а в двух сыгранных матчах до этого выглядел не в своей тарелке: без набранных очков, но со штрафными минутами – что нечастое явление в его карьере.

В итоге Нюландер выбрал идеальный момент, чтобы вернуться – и солировал в шестом матче. У него снова пять бросков в створ – как и в прошлой игре, но теперь с них заброшено сразу две шайбы. Единственные голы «Торонто» в этот вечер.

На последней минуте второго периода при позиционной атаке «Лифс» швед дважды накрутил Джона Бичера, а потом набросил на ворота из-под него и Йеспера Боквиста – шайба шоркнула по коленке Чарли Макэвоя, чуть сменила траекторию и залетела в сетку.

А за две с небольшим минуты до сирены, когда игроки «Торонто» уже готовились обороняться 5-на-6, им удалось вывести шайбу в среднюю зону – и Мэттью Найз из борьбы у борта выдал идеальный пас на убегающего Нюландера. Вильям красиво разобрался со Свайменом. Кстати, пас Найза был из-под того же Макэвоя, у которого явно неудачный день.

Дубль Нюландера в итоге получился чуть ли не историческим – он первый игрок «Торонто» за 20 лет с двумя шайбами в победном матче плей-офф при угрозе вылета.

«Он чертов взломщик игры, – хвалил партнера капитан «Торонто» Джон Таварес. – Когда у него шайба на клюшке, он может что-то сделать в любой момент. Два элитных завершения момента для нас сегодня вечером, очевидно, будут очень важным событием. Но в его исполнении это неудивительно».

Как и все герои, Вильям был невероятно скромен: «Было приятно выйти на лед и забить два гола, но сегодня это заслуга всей нашей команды. Мы бились и боролись все 60 минут, и Джозеф Уолл был невероятен».

Замена Самсонова на Уолла – ключевая для последних матчей

Нужно признать: перевод Самсонова на скамейку и выход Уолла в качестве основного – абсолютно верные решения Шелдона Кифа. За два матча американский вратарь отразил 49 бросков, а всего в первом раунде-2024 у него 54 сэйва при 2 пропущенных, 96,4% отраженных бросков и коэффициент надежности 0,86. В чем-то, возможно, ему повезло – «Бостон» последние 120 минут разительно отличается от «Бостона» в начале серии. Но это не проблемы Уолла – все свое он забирает.

Вообще сегодня команды выдали матч, где движения по льду и подготовки к броскам оказалось в разы больше, чем самих бросков: к 13-й минуте статистика насчитала 7-1 в пользу «Торонто». У «Бостона» до определенного момента с точностью вообще была беда (да и с атаками в целом тоже): свой второй бросок в створ они нанесли только на 28-й минуте!

Зато потом прорвало – и отрезок до следующего перерыва они выиграли по броскам со счетом 13-5. Собственно, здесь работа Уолла и началась. Особенно усердно пришлось трудиться в третьем периоде, когда «Бостон» бросился отыгрываться. Где-то чуточку везло, но это везение было абсолютно заслуженным. Просто оцените пару моментов:

И Джозеф наиграл на свой сухарь – более того, трибуны посчитали, что матч закончился со счетом 2:0 в пользу «Торонто». Но пришлось подождать еще одно вбрасывание – за 0,1 секунды (!!!) Морган Гики все-таки успел испортить настроение вратарю. А заодно и оставил послание на будущий матч – мол, «Лифс» бьются до конца.

«Было здорово видеть перед собой такие усилия парней – сказал Уолл. – Я гораздо больше уверен, когда наши парни играют так, как последние пару матчей: выкладываются, блокируют броски. В такие моменты мы добивались больших успехов».

Оборона «Торонто» действительно помогала своему вратарю – 27 заблокированных (для сравнения: при Сорокине было 14, 11, 18 и 6!), а вот хоккеистам «Бостона» было некогда заниматься тем же – они хитовали все, что движется. В этом конкурсе, конечно, они выиграли за вечер: 72:57 по силовым в пользу гостей.

Они даже были лучше в соревновании по созданию моментов (35-21, 18-12), а по ожидаемым голам NaturalStatTrick насчитал им небольшое преимущество 3,54-3,17, но спасал Уолл. И подвела реализация. Атренер «Бостона» знает, с кого спрашивать.

«В таких ситуациях лидеры должны быть лидерами, – негодовал Джим Монтгомери после матча. – Они должны показывать это в ключевых эпизодах. Маршанд уже делал это по ходу серии. Паста должен активизироваться. Он должен доминировать, как делал это раньше. Сейчас ему не хватает стабильности».

По сути, даже с такой конкретикой тренер ничего не теряет – либо это разбудит чешского снайпера, либо ничего не изменится – и «Бостон» второй год подряд пойдет в отпуск уже после первого раунда.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 3-3

Фото: East News /Nathan Denette/The Canadian Press via AP