«Тампа» вылетела из плей-офф! В решающем матче ей отменили 2 гола

Хотя и их бы не хватило для спасения.

В первой – и, как оказалось, единственной – серии Кубка Стэнли-2024 «Тампа» загнала себя в такую ситуацию, когда нужно было выдать как минимум три фееричных матча подряд. И все – без единого шанса для «Флориды».

«Молнии» уверенно взяли один , ради которого даже пришлось ставить в состав едва восстановившегося Сергачева. И непонятно, чего в этом решении было больше – усиления проблемной обороны или вдохновения для команды. Но второй раз такой прием уже не сработал: эмоции от возвращения важного игрока улеглись, а сам Михаил закончил вечер с «-3».

Все же «Пантерс» не та команда, которая отдаст три игры подряд (даже две – не факт). А «Лайтнинг» уже не тот чемпион, которого записывали в династию. Похоже, закончен не только сезон, но и целая эпоха. Хотя сегодня от таких размышлений немного отвлекли два судейских решения.

Арбитры отменили два гола «Тампы» – один из них Сергачева

За вечер «Лайтнинг» забили трижды, но засчитали только один гол. И с учетом количества голов соперника вряд ли можно жаловаться на судейство, но отмененные шайбы залетали в действительно важные для матча моменты.

На 13-й минуте показалось, что «Тампа» открыла счет: Сирелли отправил шайбу, отскочившую на пятачок, в ворота. Но арбитры пересмотрели гол и заметили Дюклера, размахивающего ногами прямо в площади ворот. Он пытался обработать шайбу и при этом помешал Бобровскому дотянуться до нее. Кроме того, он находился во вратарской по своей воле – сразу после гола он спокойно убрал оттуда коньки, оставаясь при этом в борьбе с Форслингом.

Второй отмененный гол «Тампы» случился в конце второго периода при счете 2:1 в пользу «Пантерс» – и он был даже важнее. Причина отмены та же – контакт с вратарем. Арбитр сразу показал, что гол не будет засчитан: Сирелли хоть и не заезжал во вратарскую, но с Бобровским, выехавшим на самый край этой зоны, встретился. Там еще был Миккола – и нападающему «Тампы» просто некуда было деваться.

А заброшенной шайбы в итоге лишился Михаил Сергачев.

«Тампа» запросила видеопросмотр, но арбитры оставили решение в силе, чему, конечно, Джон Купер был совсем не рад.

«Отдаю должное вратарю. Он полностью обыграл момент, – говорил главный тренер «Лайтнинг» после матча. – Не видел шайбу, дернулся, и, может, там был максимум случайный контакт. Но мы должны были оспорить это, потому что судьи видели реакцию вратаря. Боб сделал все правильно. Он обманул их. Пусть будет так. Но мы должны были запросить видеопросмотр».

Барков и Верхэге – главные звезды вечера у «Флориды»

У Купера были причины дуться на Бобровского – кроме единственного пропущенного и двух незасчитанных он не дал «Тампе» шансов.

«Каждая серия плей-офф уникальна, но у нас особенные ребята, – хвалил Сергей партнеров после матча. – Мы так усердно работаем над структурой, и все ее выполнили. Мы очень близки, очень любим друг друга».

Вратарь провел отличный старт плей-офф, выдав четыре уверенных победы: из-за 6 пропущенных в прошлом матче его статистика не такая впечатляющая (89,6% ОБ и КН – 2,78), но именно он одна из причин того, почему «Лайтнинг» идут отдыхать.

Другая – это оборона самой «Тампы». Если в решающем матче сезона ты встречаешь соперника чуть ли не с хлебом и солью, не спрашивай потом с Василевского.

Так Картер Верхэге забивал свой первый гол в матче – при участии Баркова. Именно эти двое и стали главными героями матча, сделав по дублю. Правда, Верхэге свою вторую шайбу забросит уже в пустые ворота, а вот Барков делал это при непосредственном взгляде Василевского.

По факту у Александра – и победная шайба (в меньшинстве!), и ключевая – после которой разница в счете стала «+2», а к игрокам «Тампы» стремительно приближался отпуск.

У «Тампы» с реализацией моментов было куда хуже. К слову, они и атаковали-то меньше в решающей игре: уступили 32:39 по броскам, По продвинутой статистике у команд приблизительное равенство, но «Лайтнинг» нужно было выигрывать во что бы то ни стало – а этого по цифрам не видно: 32-31 по моментам, 16:14 по моментам повышенной опасности, 4,74 – 2,86 по ожидаемым голам – и все это в пользу «Флориды».

«Когда есть команда, которая дважды побеждала тебя в плей-офф – в одинаковых ситуациях, когда у тебя было преимущество дома, ты хочешь очень сильно обыграть ее в следующий раз, преодолеть этот барьер, – делился накипевшим Александр Барков, который за последние 3 года дважды вылетал от «Тампы». – Мы уважаем их. Они были невероятными в последние годы. … У этой команды и этой организации есть чему поучиться. Но теперь я чувствую себя прекрасно, когда смог обыграть их».

А как в итоге сыграли наши?

У Сергея Бобровского – 96,9% отраженных бросков. Это 31 сэйв и статус второй звезды матча.

Дмитрий Куликов надежно отыграл в третьей паре 14:29, успев два раза бросить в створ, два раза хитануть соперника и получить «+1» в полезность.

Владимир Тарасенко записал себе результативную передачу, удачно поборовшись в своей зоне у борта . Но, конечно, к его игре есть вопросы и от него явно ждут большего – за вечер он сыграл только 10:25 без бросков в створ и с одним хитом. Это не игра Владимира, но у него еще будет возможность забить.

А вот у наших в «Тампе» – нет. У Василевского 4 пропущенных с 37 бросков – и это он еще держал «Лайтнинг» в игре до середины третьего периода. И если кажется, что Андрей провалил этот плей-офф, то его статистика это опровергает – она почти как у Бобровского: 89,7% ОБ, КН – 3,22. Просто у них слишком разные партнеры.

Михаил Сергачев отыграл 18:23 – и кроме «-3» в полезности успел собрать 1 хит и 2 броска.

А Никита Кучеров поучаствовал в единственной шайбе «Тампы» – разумеется, передачей . За этот сезон он набрал 151 очко (регулярка+плей-офф) – новый рекорд для русских игроков, но вряд ли его это утешит с учетом вылета в первом раунде.

Кубок Стэнли

Первый раунд

Счет в серии: 4-1

Фото: AP Photo /Wilfredo Lee