Мэттьюс побил рекорд Овечкина! Уже 66 голов в этой регулярке 🤯

Усы пишут историю.

Мы живем в уникальную хоккейную эпоху (и, кажется, не до конца ее ценим): пока уже немолодой Овечкин переписывает достижения легенд далекого прошлого , следующее поколение тут же начинает переписывать рекорды раннего Овечкина.

Конкретно – Остон Мэттьюс, который прошлой ночью забрал титул лучшего снайпера за одну регулярку в XXI веке.

Мэттьюс решил вопрос с рекордом за две ночи

Главный усач современности выдает абсолютно сумасшедший сезон – и забивает как машина. Преследователи в гонке снайперов отвалились где-то в январе (хотя у еще трех игроков сейчас за 50 голов!), вопрос с местом команды в плей-офф тоже не стоит – поэтому, кажется, что он играет в свое удовольствие.

Возможность побить рекорд Овечкина вообще никак не смутила Мэттьюса – не затряслись ни поджилки, ни усы. 30 марта, после матча как раз с «Кэпиталс», он начал свою голевую серию – и она растянулась уже на 6 матчей. Накануне Остон догнал Александра в матче с «Питтсбургом» – просто от души бросил в большинстве. Реализация за 2 секунды и 65-й гол в регулярке!

А сутки спустя – у «Торонто» по календарю бэк-ту-бэк – он точно метнул под перекладину ворот «Нью-Джерси». Вынимайте, с рекордом!

«Лифс» выиграли и там, и там (у них вообще одно поражение в последних 7 матчах), поэтому главной темой, конечно, были голы Мэттьюса.

«Я обнаружил, что, когда вы действительно слишком много думаете о чем-то и хотите этого слишком сильно, вы почти наверняка этого не получаете, – философски отреагировал Остон на слова про возможные 70 шайб в регулярке. И обозначил другой приоритет – Очевидно, вы хотите быть уверены, что индивидуально и командно вы каждый вечер делаете правильные вещи – и с шайбой, и без, что в итоге хорошо отразится в плей-офф Кубка Стэнли».

Слишком протокольно для 26-летнего парня, выдавшего лучшую регулярку по голам в XXI веке. Даже соперники были более живыми.

«Когда вы следите за Мэттьюсом и тем количеством шайб, которые он забивает, его качеством бросков, вы понимаете, что все это совершенно особенное», – отреагировал нападающий «Девилс» Доусон Мерсер. – Любой, кто делает что-то подобное в лиге – особенный. Но такого не случалось уже много лет».

И по факту он прав: во всяком случае для нынешнего столетия игра Остона – пока уникальный случай.

Последним, кто наколотил столько шайб до Овечкина, был Марио Лемье в сезоне-1995/96, когда забросил 69 голов за «Питтсбург». Но вообще в масштабах всей истории этот сезон Мэттьюса только 22-й. Первая десятка открывается 71 голом Уэйна Гретцки (1982/83) и заканчивается 92 голами Уэйна Гретцки (1981/92).

Еще хотя бы 5 шайб в этой регулярке (у «Торонто» осталось 4 игры) – и сезон Остона официально будет легендарным без всяких «подожди-подожди». Не только в XXI веке, но и в истории вообще.

А что там у Остона с погоней за Гретцки?

Пока Мэттьюс далековат от исторических забот Овечкина, но он и младше на 12 лет. А голов уже прилично – 365 за почти 8 регулярок.

Чисто математически – при среднем темпе набора очков – к концу своей 19-й регулярки (2034/35) американец должен быть в районе 866 шайб (что уже больше, чем у Ови), но игра в НХЛ – это не линейная функция, тут слишком много факторов. Теоретически нынешний сезон вообще может быть даже не лучшим в карьере Мэттьюса – в таком случае шансов, что он станет лучшим снайпером в истории, будет еще больше. Но на сколько сезонов хватит его здоровья, что по травмам, как он сыграет в 37-38 лет и будет ли играть вообще, не случится ли локаут – множество вопросов, на которые никто не знает ответ, но которые будут безумно важны для потенциальной гонки.

Но, безусловно, следить за усатыми достижениями стоит. Это и правда уникальный снайпер.

А Овечкин поддержит его в любом случае, на как бы месте сам ни оказался в итоге. Как поддерживал и в этом марте , когда Остон гнался за его 65 голами.

«Он может забить четыре гола в одном матче, и приблизится к этому показателю. Я поддерживаю его. За ним интересно наблюдать, и болельщикам понравится, когда он забьет 70 голов. Надеюсь, он сможет это сделать. Особенный хоккеист. Интересно за ним наблюдать. Рад за него», – говорил капитан «Кэпиталс».

Мэттьюс же в ответ называет Овечкина «величайшим снайпером всех времен» . Оно и понятно – Александр произвел на него впечатление еще в детстве: 8-летний Остон был на трибунах того легендарного матча с «Финиксом» и видел тот легендарный гол. Как и Уэйн Гретцки, тренировавший «Койотов». И есть что-то символичное в том, что все эти три снайпера были в одно время в одном месте, хоть и в совершенно разных статусах.

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Фото: East News /ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP